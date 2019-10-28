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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Renault Megane Sedan yeni nesil motorlara kavuştu: 1.3 TCe ve 1.5 Blue dCi

    Megane Sedan'ın motor gamına eklenen 1.3 TCe 140 bg benzinli ve 1.5 Blue dCi 115 bg dizel motorlar, çevreci özelliklerinin yanı sıra yüksek performansları ve düşük yakıt tüketimleri ile dikkat çekiyor
    12 sa.
    2,6b
    10
    15
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Renault Megane Sedan yeni nesil motorlara kavuştu: 1.3 TCe ve 1.5 Blue dCi
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    Türkiye’de üretilen ve ülkemizin en çok tercih edilen otomobilleri arasında yer alan Megane Sedan, yeni nesil turbo benzinli ve dizel motorlara kavuştu. Sürüş keyfini bir üst seviyeye taşıdığı iddia edilen 1.3 TCe 140 bg benzinli ve 1.5 Blue dCi 115 bg dizel motorlar, çevreci özelliklerinin yanı sıra yüksek performansları ve düşük yakıt tüketimleri ile dikkat çekiyor.

    Renault Kadjar ve Megane Hatchback modellerinde yer alan 1.3 TCe 140 bg turbo benzinli motor, yerini aldığı 1.6 16V 115 bg motora göre daha yüksek bir sürüş dinamizmi sunuyor. Ortalama yakıt tüketimini (5,2-5,5l/100 km) ve CO2 emisyon salımını (119-126 g/km) daha düşük seviyelere çeken motor 140 beygir güç ve 240 Nm tork üretiyor. Üretilen güç yola 6 ileri manuel veya 7 ileri EDC seçenekleri ile aktarılıyor. Bu ünite ile birlikte 1.2 litre hacimli TCe motor da artık Megane Sedan modellerinde kullanılmıyor.

    Renault Megane Sedan yeni nesil motorlara kavuştu: 1.3 TCe ve 1.5 Blue dCi
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    Megane Sedan’ın modernize edilmiş dizel motorlarında, performanstan ödün vermeden zararlı emisyon miktarını azaltan SCR sistemi bulunuyor. “Blue dCi” adıyla anılan motor, önceki nesil motora kıyasla 5 beygir daha fazla güç ve EDC ile donatılan araçlarda 10 Nm daha yüksek tork (260 Nm) sağlayarak daha performanslı bir sürüş sunuyor. Düşük yakıt tüketimi (4,0-4,2l/100 km) ve CO2 emisyon salımı (105-112 g/km) ile Blue dCi 115 motor, verimli bir sürüş de sunuyor.

    Ayrıca Bkz. "“Yerli üretim elektrikli otomobiller 2022’de yollarda”"

    Megane Sedan’ın Joy 1.3 TCe 140 bg ile başlayan benzinli seçenekleri 120 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Dizel motorlu versiyonlar ise Joy 1.5 Blue dCi 115 bg ile birlikte 162 bin TL’den başlıyor. Megade Sedan fiyat listesi aşağıdaki gibi:

    Megane Sedan fiyat listesi:

    Joy 1.3 TCe 140 bg 120.900 TL
    Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 143.900 TL
    Joy 1.5 Blue dCi 115 bg 162.000 TL
    Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 172.000 TL
    Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 163.000 TL
    Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 179.000 TL
    Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 175.000 TL
    Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 191.000 TL


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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    YuRYTR 10 sa. en beğenilen
    Bu fiyatlara hala alışamadım insanlar nasıl alıştılarda gidip bayilerden sıfır alabiliyorlar

    Dün dışarda mercedes c 200 4 matic gördüm araç 2019 makyajlı kasa en kötü 450 bin 1,5 benzinli bu arada eski kasadan tek farkı 4matic olması

    aynı aracın 2018 2019 ikinci elini alsa 250 280 binlere 10 bin KM de alabilir şahsen ama garip gelen 480 bin verip aynı aracı almak çok garip geliyor bana bu piyasada
    Bu fiyatlara hala alışamadım insanlar nasıl alıştılarda gidip bayilerden sıfır alabiliyorlar Dün dışarda mercedes c 200 4 matic gördüm araç 2019 makyajl...
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    1 Yanıt Yanıtla +11
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    WmGMD 11 sa. brkprlk35
    Bize yaramaz hocam o zaman 1.3 multijet devam.
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    artenis 55 dk.
    Bu arada Temmuz 2019'dan beri megane kullanıyorum,
    Böyle dandik trim montajı görmedim.
    Bozuk yola girin araç 20 yaşına geliyor, heryeriden ses ama HERYERİNDEN, bayiye gittim olur elizden geleni yaparız... Bok yaparsınız. En ucuzu 120 bin en pahalısı 190.bin AKILLI ADAM BİRKAÇ GÜN ÖNCE ÇIKAN MAKYAJLI SUPERB ALIR 150 bin. Neyse......................
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    artenis 1 sa.
    1,6 Benzinli gitmiş mi?
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    al-ozaria 5 sa.
    Ama Allah için bu sene Megan Sedan ve Focus Sedan çok yakışıklı olmuş. Farz edelim bu sınıfta sıfır sedan alacak olsam bu ikisinden birini alırdım.
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    Adoring 6 sa.
    Başka ülkede olsa malum parti %5 oy alamaz.Şuraya bak:D
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    orcnd 9 sa.
    1.3 turbonun verileri çok ilginç. fiyatı da fena görünmüyor.
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    DH Misafiri 9 sa.
    1332cc
    Yanıtla +1
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    YuRYTR 10 sa. en beğenilen
    Bu fiyatlara hala alışamadım insanlar nasıl alıştılarda gidip bayilerden sıfır alabiliyorlar

    Dün dışarda mercedes c 200 4 matic gördüm araç 2019 makyajlı kasa en kötü 450 bin 1,5 benzinli bu arada eski kasadan tek farkı 4matic olması

    aynı aracın 2018 2019 ikinci elini alsa 250 280 binlere 10 bin KM de alabilir şahsen ama garip gelen 480 bin verip aynı aracı almak çok garip geliyor bana bu piyasada
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    12 Angry Men 5 sa. YuRYTR
    1.5 motorlu arabanın fıyatına bak. Yemın ederım param olsa yıne almam 1.5 motor nedır ya.
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    InViSiBLePLaYeR 10 sa.
    B sınıfı fiyatına başlangıç paketi bile olsa C sınıfı araba almak bence çok iyi 0 araç almak isteyenler için fakat 23.000 TL'lik otomatik vites farkı nedir.
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    barca1899 11 sa.
    1.3 benzinli 110₺ liraya veriyor mais
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    WmGMD 11 sa.
    1.3 olan 1300+cc mi acaba yoksa 1298 gibi bir rakam mi
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    brkprlk35 11 sa. WmGMD
    1303 hocam. 3 puanla taktiri kaçırmış
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    HABERİN ETİKETLERİ
    megane sedan 1.3 tce, megane sedan 1.3 benzinli ve
    7 etiket daha megane sedan 1.5 blue dci megane sedan fiyat listesi megane sedan yeni motor megane sedan dizel Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
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