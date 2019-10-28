Renault Megane Sedan yeni nesil motorlara kavuştu: 1.3 TCe ve 1.5 Blue dCi

Türkiye’de üretilen ve ülkemizin en çok tercih edilen otomobilleri arasında yer alan Megane Sedan, yeni nesil turbo benzinli ve dizel motorlara kavuştu. Sürüş keyfini bir üst seviyeye taşıdığı iddia edilen 1.3 TCe 140 bg benzinli ve 1.5 Blue dCi 115 bg dizel motorlar, çevreci özelliklerinin yanı sıra yüksek performansları ve düşük yakıt tüketimleri ile dikkat çekiyor.
Renault Kadjar ve Megane Hatchback modellerinde yer alan 1.3 TCe 140 bg turbo benzinli motor, yerini aldığı 1.6 16V 115 bg motora göre daha yüksek bir sürüş dinamizmi sunuyor. Ortalama yakıt tüketimini (5,2-5,5l/100 km) ve CO2 emisyon salımını (119-126 g/km) daha düşük seviyelere çeken motor 140 beygir güç ve 240 Nm tork üretiyor. Üretilen güç yola 6 ileri manuel veya 7 ileri EDC seçenekleri ile aktarılıyor. Bu ünite ile birlikte 1.2 litre hacimli TCe motor da artık Megane Sedan modellerinde kullanılmıyor.
Megane Sedan’ın modernize edilmiş dizel motorlarında, performanstan ödün vermeden zararlı emisyon miktarını azaltan SCR sistemi bulunuyor. “Blue dCi” adıyla anılan motor, önceki nesil motora kıyasla 5 beygir daha fazla güç ve EDC ile donatılan araçlarda 10 Nm daha yüksek tork (260 Nm) sağlayarak daha performanslı bir sürüş sunuyor. Düşük yakıt tüketimi (4,0-4,2l/100 km) ve CO2 emisyon salımı (105-112 g/km) ile Blue dCi 115 motor, verimli bir sürüş de sunuyor.
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Megane Sedan’ın Joy 1.3 TCe 140 bg ile başlayan benzinli seçenekleri 120 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Dizel motorlu versiyonlar ise Joy 1.5 Blue dCi 115 bg ile birlikte 162 bin TL’den başlıyor. Megade Sedan fiyat listesi aşağıdaki gibi:
Megane Sedan fiyat listesi:
|Joy 1.3 TCe 140 bg
|120.900 TL
|Joy 1.3 TCe EDC 140 bg
|143.900 TL
|Joy 1.5 Blue dCi 115 bg
|162.000 TL
|Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
|172.000 TL
|Touch 1.3 TCe EDC 140 bg
|163.000 TL
|Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
|179.000 TL
|Icon 1.3 TCe EDC 140 bg
|175.000 TL
|Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
|191.000 TL
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Dün dışarda mercedes c 200 4 matic gördüm araç 2019 makyajlı kasa en kötü 450 bin 1,5 benzinli bu arada eski kasadan tek farkı 4matic olması
aynı aracın 2018 2019 ikinci elini alsa 250 280 binlere 10 bin KM de alabilir şahsen ama garip gelen 480 bin verip aynı aracı almak çok garip geliyor bana bu piyasada