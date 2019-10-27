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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    “Yerli üretim elektrikli otomobiller 2022’de yollarda”

    Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, elektrikli otomobil dönüşümü ve şirketin şarj istasyonları yatırımları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
    9 sa.
    2,7b
    5
    29
    Otomobil Teknolojileri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    “Yerli üretim elektrikli otomobiller 2022’de yollarda”
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    Yerli otomobili üretecek şirketler arasında yer alan Zorlu Holding’in Enerji Grubu başkanı Sinan Ak, elektrikli otomobiller hakkında açıklamalarda bulundu.

    Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, Türkiye’deki elektrikli araçlara uygulanan vergi avantajının devam etmesi halinde bu araçların sayısının hızlıca artabileceğini belirtiyor. Son dönemde faizlerin düşmesiyle araç satışlarının da yeniden hareketlenebileceğini ifade eden Ak, “Bu durum elektrikli araçları da etkiler. Türkiye’de gelecek üç yıl içinde 200 bin elektrikli aracın satılmasını öngörüyoruz. Bu süreçte de itici gücün yerli elektrikli otomobil olacağı görüşündeyiz. 2022’de yerli üretim elektrikli otomobilleri piyasada görebileceğiz” diye konuştu.

    Ayrıca Bkz. "Tesla otomobillere güç ve menzil arttıran güncelleme geliyor"

    Sinan Ak, elektrikli araçların yaygınlaşması için istasyon sayısı ile batarya şarj sürelerinin çok önemli olduğunu vurguladı. Şarj işlemlerinin yüzde 80’inin ev ve iş yerlerinde yapıldığını belirten Ak, bu nedene elektrik şebekesinde ciddi ilave yatırımlara ihtiyaç duyulacağını vurguladı.

    Türkiye'deki elektrikli araç sayısının 2030’da 2.2 milyona ulaşacağı tahmininde bulunan Sinan Ak “Bu ölçekte ilave bir şarj talebinin karşılanabilmesi için 10 yılda 3 milyar dolar yatırım yapılması lazım. Bunun 2 milyar dolarlık kısmı dağıtım şirketlerine düşüyor. Yaklaşık 1 milyar dolarlık kısmını ise şarj istasyonlarına yatırım yapan şirketler koyacak” diye konuştu.

    Zorlu bünyesinde faaliyet gösteren ZES, Türkiye’de yüzde 30 pazar payına ulaştı. Bu oranın yüzde 40’a ulaşması hedefleniyor. Ayrıca gelecek dönemde hızlı şarj istasyonlarının üretilmeye başlanacağı, bu istasyonlarla komşu ülkeler ve Avrupa’ya yatırım planlandığı ifade ediliyor.

    Türkiye’de 24 şehirde, toplam 100 ZES şarj istasyonu devreye alındı. Bu rakamın 1000'e ulaşması hedefleniyor.



    https://www.dunya.com/sirketler/elektrikli-otomobile-3-milyar-dolar-yatirim-haberi-455956 Yorum Yaz
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    AsiretinMarjinalCocugu 9 sa.
    Milli makara konusunda yeni tarih açıklandı.Artık eski vaatlerin SS'lerini konuya atmaya gerek bile yok.Dünya âlem biliyor yerli otomobilin düzenli olarak her sene yollarda olduğunu.
    Milli makara konusunda yeni tarih açıklandı.Artık eski vaatlerin SS'lerini konuya atmaya gerek bile yok.Dünya âlem biliyor yerli otomobilin düzenli olarak her ...
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    Yanıtla +35
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    porsoro 8 sa.
    Dalgasını geçmekten bile sıkıldık. Savunma alanı Paris, yerli araba Bangladeş. Yapmayın bırakın o parayı da savunma alanında çalışan şirketlere verin. Yeter milleti kanser ettiniz.
    Dalgasını geçmekten bile sıkıldık. Savunma alanı Paris, yerli araba Bangladeş. Yapmayın bırakın o parayı da savunma alanında çalışan şirketlere verin. Yeter m...
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    Yanıtla +18
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    firat_kilic 2 sa.
    Kes ! Vadeli adam kandırma yönetimini bırakın !
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    sarkihalindekal 3 sa.
    Sabır sabır ya sabır. Biz okurken utanıyoruz, bunlar hala konuşmaktan ve vaad etmekten utanmıyor. Yahu tamam birşey yapılmıyor bari susun be adamlar, susun ve kabuklarınıza çekilin ta elle tutulur birşeyler ortaya koyana kadar. Ne boş hamaseti sevenler varmış. Hamaseti bırakalım da ortada birşeyler görelim. Ayrıca "%100 yerli" vs. gibi palavlar sıkıpta tepki görünce sitem etmeyin, adam gibi ifade edin yanınızda olalım. Cadillac gösterip işte araba bu demeyin mesela vardır buna inanacak kadar cahiller ama bu ülkede aklı başında olan insan sayısı da hiç az değil ona göre. Cahilin ağzında hamasi söylemlerle övgü mü istersiniz yoksa işi bilenlerin, hakkaniyetli olanların geliştirici eleştirilerini mi? Seçim sizin...
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    Kaiser75 3 sa.
    Yine yerli otomobil konusu. Laf değil icraat lazım
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    Ulan Musk 4 sa.
    Yerli elektrikli otomobil deyince aklıma hep EVT S1 geliyor.
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    xsamuray 5 sa.
    SON DAKİKA



    Yerli el arabası yollardaa
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    sml_akyz 6 sa.
    Daha arabayı göremedik ama 3 yılda 200bin araç üretileceğini biliyoruz.
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    Witcher3 6 sa.
    Yerli arabanız batsın inşallah elektriğe zam yaparken iyiydi !!!
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    garipbirdost 6 sa. yeni yorumcu
    Ulan Allah sizin bildiği gibi yapsın be



    Adamdan bozmalar sizi....
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    Morphinz 6 sa.
    Haahahahahahahahahaha. Yapmazsanız adam değilsiniz.
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    WB 6 sa.
    En cok begeniyi alan mesajdaki haber kaynaklarina baktim, 2012 ye ait haber oscar makine diye bir firmaya ait, 2010 diyen otosana ait bir atilim, 2016’da yollarda diyen haberde ise prototipi yollarda, 2019’da 30-40 araclik ilk deneme araclari uretilecek, seri uretim 2020 diyor. Diger kaynaklar da benzer haberler gecilmis..



    Bos yere karalama yapmayin ;)
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    Steelo 6 sa. WB
    Kardeş Binali yıldırım Bakan iken 2016 yılı felandı ve 2018 de yerli elektrikli araç trafikte olacak diyordu.Daha arabanın resmi bile yok.Bir prototipi bile yok.Vahamiyeti göremiyorsan yapcak birşey yok.
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    Six Feet Under. 1 sa. WB
    Sadece haber kaynaklarını verdim. Yorum dahi yok ortada. Hepsi de malum medyanın siteleri :=) Atılan başlıklar ortada. Karalamayı onlar mı yaptı diyorsun yani? İlginç.
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