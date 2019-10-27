“Yerli üretim elektrikli otomobiller 2022’de yollarda”

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Yerli otomobili üretecek şirketler arasında yer alan Zorlu Holding’in Enerji Grubu başkanı Sinan Ak, elektrikli otomobiller hakkında açıklamalarda bulundu.

Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, Türkiye’deki elektrikli araçlara uygulanan vergi avantajının devam etmesi halinde bu araçların sayısının hızlıca artabileceğini belirtiyor. Son dönemde faizlerin düşmesiyle araç satışlarının da yeniden hareketlenebileceğini ifade eden Ak, “Bu durum elektrikli araçları da etkiler. Türkiye’de gelecek üç yıl içinde 200 bin elektrikli aracın satılmasını öngörüyoruz. Bu süreçte de itici gücün yerli elektrikli otomobil olacağı görüşündeyiz. 2022’de yerli üretim elektrikli otomobilleri piyasada görebileceğiz” diye konuştu.

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Sinan Ak, elektrikli araçların yaygınlaşması için istasyon sayısı ile batarya şarj sürelerinin çok önemli olduğunu vurguladı. Şarj işlemlerinin yüzde 80’inin ev ve iş yerlerinde yapıldığını belirten Ak, bu nedene elektrik şebekesinde ciddi ilave yatırımlara ihtiyaç duyulacağını vurguladı.

Türkiye'deki elektrikli araç sayısının 2030’da 2.2 milyona ulaşacağı tahmininde bulunan Sinan Ak “Bu ölçekte ilave bir şarj talebinin karşılanabilmesi için 10 yılda 3 milyar dolar yatırım yapılması lazım. Bunun 2 milyar dolarlık kısmı dağıtım şirketlerine düşüyor. Yaklaşık 1 milyar dolarlık kısmını ise şarj istasyonlarına yatırım yapan şirketler koyacak” diye konuştu.

Zorlu bünyesinde faaliyet gösteren ZES, Türkiye’de yüzde 30 pazar payına ulaştı. Bu oranın yüzde 40’a ulaşması hedefleniyor. Ayrıca gelecek dönemde hızlı şarj istasyonlarının üretilmeye başlanacağı, bu istasyonlarla komşu ülkeler ve Avrupa’ya yatırım planlandığı ifade ediliyor.

Türkiye’de 24 şehirde, toplam 100 ZES şarj istasyonu devreye alındı. Bu rakamın 1000'e ulaşması hedefleniyor.

https://www.dunya.com/sirketler/elektrikli-otomobile-3-milyar-dolar-yatirim-haberi-455956