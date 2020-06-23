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    Renault ve Nissan, 1.3 milyon araçta "emisyon hilesi" yapmakla suçlanıyor

    Londra merkezli bir hukuk firması, İngiltere'de toplam 1.3 milyon araçta illegal yazılım kullandığı iddiasıyla Renault ve Nissan'a dava açmaya hazırlanıyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Renault ve Nissan, 1.3 milyon araçta
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    Londra merkezli bir hukuk bürosu, iki otomotiv devi Renault ve Nissan’a dava açmaya hazırlanıyor. İki şirket, emisyon hilesi yapmakla suçlanıyor.

    Harcus Parker isimli büro, elinde bulundurduğu bağımsız test verilerine dayanarak Renault ve Nissan’ın İngiltere’de emisyon hilesi yaptığını iddia ediyor. İddiaya göre bu veriler, Renault’nun 700 bin dizel modelinde ve Nissan’ın 600 bin aracında emisyon değerlerini düşük gösteren sahte yazılım bulunduğunu gösteriyor.

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    Konuyla ilgili Renault tarafında adı geçen modeller Clio, Espace, Captur, Megane ve Scenic. Nissan tarafında ise Note, Juke ve X-Trail modellerinin konuyla bağlantılı olduğu söyleniyor.  Durumdan etkilenen araçların 2009 ve 2018 yılları arasında üretildiği de verilen bilgiler arasında.

    Hukuk bürosu ayrıca, bilgi edinme talebiyle Ulaştırma Bakanlığı’nın daha önce paylaşmadığı belgelere ulaştıklarını ve bu belgelerde 1.2 litre benzinli motora sahip 100 bin Nissan Qashqai modelinin emisyon limitlerini fazlasıyla aştığına dair kanıtların bulunduğunu iddia ediyor.

    Ayrıca bu belgelere göre İngiliz hükümetinin Nissan’ı söz konusu araçları geri çağırması konusunda ikna etmeye çalıştığı fakat Japon markanın bunu reddettiği belirtiliyor. İddiaya göre Ulaştırma Bakanlığı 2017 yılında Nissan’a bir yazı gönderdi ve Qashqai’ye uyguladıkları testlerde emisyon testlerinin çok yüksek çıktığını belirtti.

    Emisyon hilesi yapmakla suçlanan Nissan ve Renault, Autocar’a yaptıkları açıklamada hukuk bürosunun bu iddialarını reddetti ve hiçbir şekilde hile yapmadıklarını, ürettikleri araçların kurallara uygun olduğunu belirtti.

    Dava açmaya hazırlanan hukuk bürosu ise suçlamalarında ısrarcı ve durumdan etkilenen araç sahiplerinin her birinin 5 bin pound tazminat alabileceğini belirtiyor.



    https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/13-million-renault-nissan-diesels-cheat-emissions-says-uk-law-firm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    MrKattchup 10 dk.
    Bilinen bir durum zaten hemen hemen tüm dizel motorlarda aynı mevzu var vw günah keçisi ilan edildi sadece.
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 27 dk.
    Vw yi dizel skandalı yüzünden klavye ile batırmaya çalışanları bekliyoruz buraya.
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