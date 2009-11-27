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Renesas 1GHz'de çalışan ARM tabanlı mobil işlemcisini örneklendirdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Renesas 1GHz'de çalışan ARM tabanlı mobil işlemcisini örneklendirdi
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Japonya merkezli yarıiletken üreticisi Renesas, ARM tabanlı yeni mobil işlemcisiyle yüksek performans segmentinde akıllı telefonları hedef alıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ARM Cortex A8 tabanlı SH-Mobile APE4 işlemcisi 1GHz'de çalışıyor ve 1080p videolar çözümleyebiliyor. Yatırımcıları arasında Apple ve Intel gibi sektör devi isimlerin de yer aldığı Imagination firması tarafından geliştirilen PowerVR SGX2 grafik ünitesiyle donatılan düşük güç tüketimli yeni mobil işlemcinin PAL/NTSC kodlayıcı ve HDMI vericisiyle WXGA+ çözünürlüğündeki ekranları desteklediği açıklandı.

Diğer özellikleri arasında çift USB 2.0 ve SD host kontrolcüsü gibi detaylara yer verilen yeni işlemcinin akıllı telefonlarda ve mobil internet cihazlarında (MID) kullanılması hedeflenirken, işlemcinin 1GHz'de çalışması ve kendi sınıfı için yüksek performans vaat etmesi, onu netbook'lara karşı geliştirilen ARM tabanlı Smartbook sistemlere de aday yapıyor.

Samsung, Qualcomm ve bir Creative iştiraki olan ZiiLabs gibi isimlerin 1GHz'de çalışan ARM tabanlı çözümlerine rakip olacak Renesas SH-Mobile APE4'ün çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.


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Confusion 10 yıl
1ghz çok ciddi bir rakam!

bir netbook da bundan 2 adet bulunsa ve bir linux versiyonuyla tam uyumlu hale getirilse:::::::: yazılım maliyeti donanıma çevirilmiş gibi olur ve fiyat değişikliği yaşanmadan çok güçlü bir sisteme sahip olunur bence
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multeci 10 yıl

Confusion

1ghz çok ciddi bir rakam!

bir netbook da bundan 2 adet bulunsa ve bir linux versiyonuyla tam uyumlu hale getirilse:::::::: yazılım maliyeti donanıma çevirilmiş gibi olur ve fiyat değişikliği yaşanmadan çok güçlü bir sisteme sahip olunur bence


yazılım maliyeti izafi bi kavram aslında
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