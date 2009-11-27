Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Reuters: Android OS destekli Acer Liquid A1'in dağıtımına bu hafta başlanacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,6b
1
6
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın sayılı bilgisayar üreticilerden Acer'ın Android işletim sistemini kullanan ilk telefonu A1 Liquid'in dağıtımına Reuters tarafından verilen bilgiye göre bu haftadan itibaren başlanabilir.

Dört band GSM ve HSDPA şebekeleriyle uyumlu çalışabilen Liquid, 115 x 62.5 x 12.5 mm boyutlarında ve 135 gram ağırlığında dizayn edilmiş. Qualcomm'un Snapdragon platformundan ve Android v1.6 (Donut) işletim sisteminden güç alan telefonun teknik özelliklerine kısaca göz atacak olursak 3.5 inç boyutunda - 800x480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, Acer v3.0 arayüzü, 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, 3.5 mm jak girişi, WI-FI / GPS / Bluetooth bağlantıları, Facebook - Flickr gibi internet siteleriyle entegrasyon, microSD kart desteği ve 1350 mAh batarya dikkatlerden kaçmıyor.

A1 Liquid'in hangi fiyat aralığında ve hangi ülkelerde piyasaya sürüleceğine dair bilgi bulunmazken Acer, Android platformuna daha fazla önem vereceklerini açıkladı.


http://www.reuters.com/article/vcMedia/idUSTRE5AQ09X20091127?sp=true Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
anelka39 9 yıl
arkadaslar Turkiye ye geldimi diye sormuycam size dogubanka geldimi bari onumuzdeki gunlerde kismetse istanbula gitcem geldiyse oradan alicam kacakta olsa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
syler23 10 yıl
pastadan pay almaya başlıyor yavaş yavaş pc üreticileri... yanlız bildiğim kadarıyla bu android os. neden ücretsiz??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danGerfuLL 10 yıl
Google geliştirdiği için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Çağdaş 10 yıl
Acer'dan iyi bir adım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim