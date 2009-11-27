Reuters: Android OS destekli Acer Liquid A1'in dağıtımına bu hafta başlanacak

Dünyanın sayılı bilgisayar üreticilerden Acer'ın Android işletim sistemini kullanan ilk telefonu A1 Liquid'in dağıtımına Reuters tarafından verilen bilgiye göre bu haftadan itibaren başlanabilir.

Dört band GSM ve HSDPA şebekeleriyle uyumlu çalışabilen Liquid, 115 x 62.5 x 12.5 mm boyutlarında ve 135 gram ağırlığında dizayn edilmiş. Qualcomm'un Snapdragon platformundan ve Android v1.6 (Donut) işletim sisteminden güç alan telefonun teknik özelliklerine kısaca göz atacak olursak 3.5 inç boyutunda - 800x480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, Acer v3.0 arayüzü, 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, 3.5 mm jak girişi, WI-FI / GPS / Bluetooth bağlantıları, Facebook - Flickr gibi internet siteleriyle entegrasyon, microSD kart desteği ve 1350 mAh batarya dikkatlerden kaçmıyor.

A1 Liquid'in hangi fiyat aralığında ve hangi ülkelerde piyasaya sürüleceğine dair bilgi bulunmazken Acer, Android platformuna daha fazla önem vereceklerini açıkladı.

http://www.reuters.com/article/vcMedia/idUSTRE5AQ09X20091127?sp=true