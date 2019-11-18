Rice Üniversitesi’nde görevli bilim insanları kurşungeçirmez polimer bloklar üretti

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Üç boyutlu yazıcıların bilim dünyasına katkıları saymakla bitmiyor. Teoride kalan fikirlerin dahi hayata geçirilmesini sağlayan bu araçlar, şimdi de Rice Üniversitesinde görev yapan bilim insanlarının yardımına koştu.

Üniversitede görev yapan araştırmacılar, teorik bir malzemenin potansiyeli ile ilgili incelemelerde bulunurken, bir üç boyutlu yazıcı yardımıyla kurşunu bile durdurabilen bir yapı oluşturdular. Kafesli polimerlerden oluşan küp şeklindeki malzemenin içinde birçok deliğe rağmen neredeyse bir elmas kadar sert olduğu söyleniyor.

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Bahsi geçen malzemenin çıkış noktasını ise "tubulane"ler oluşturuyor. İlk kez 1993 yılında fikri atılan bu malzemeler girift yapılı ve çapraz kaplı karbon nano tüplerden oluşuyor. Yapılan hesaplara göre inanılmaz dayanıklı olabileceği tahmin edilen tubulanelerin üretimi ise üç boyutlu yazıcılardan önce pek mümkün olamamış.

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Bilgisayar simülasyon yazılımları sayesinde farklı türde bloklar oluşturan Rice ekibi, üç boyutlu olarak bastıkları polimer ürünleri farklı testlere tabi tutmuş. Aynı polimer malzemeden üretilen ve yekpare halde basılan küplere karşı test edilen kafesli küpler, ilginç sonuçlara imza atmış. Araştırma ekibine göre kafesli küpler, 5.8 km/sn. hızında hareket eden kurşunları bile durdurabilme özelliğine sahip.

Araştırma ekibinin lideri Seyed Mohammad Sajadi deneyler kapsamında yaptığı açıklamada, “Kurşunun kafesli yapının ikinci katmanında takılı kaldığını gördük. Ancak yekpare küpte, yüzey boyunca yayılan çatlaklar gözlemlendi.” ifadelerini kullanmış.

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Laboratuvar ortamında pres makinesi altında basınç testine de tabi tutulan polimer küp, dayanıklılık anlamında da harikalar yaratarak maruz kaldığı yükün altında kırılmaktan ziyade sünger misali sıkışmış.

Araştırma ekibi bir sonraki hedeflerinin tasarımı çok daha iyi bir şekilde optimize etmek ve havacılıktan inşaat sektörüne kadar birçok alanda söz konusu yöntemi hayata geçirmek olduğunu ifade ediyor.

https://newatlas.com/materials/rice-university-3d-print-bulletproof-blocks-tubulane/