Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uzay turizmi, iklim değişikliğine karşı yürüttüğümüz mücadeleye zarar verebilir

    Karbon dioksit salınımı konusunda sicili kötü olan uzay görevleri, mevcut fırlatma sayılarına bakıldığında çok ciddi sorun yaratmıyor. Ancak uzay turizminin gelişmesiyle sorun büyüyebilir.
    5 gün
    1,3b
    1
    9
    Uzay
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Uzay turizmi, iklim değişikliğine karşı yürüttüğümüz mücadeleye zarar verebilir

    Geçtiğimiz günlerde SpaceX, Blue Origin ve Virgin Galactic gibi şirketlerin başını çektiği uzay turizmi endüstrisinin ileride yaratabileceği çevre sorunlarıyla ilgili bir rapor yayınlandı.

    Halihazırda uzaya gönderilen roketlerin sayısı görece düşük de olsa ileride bu sayının çok daha fazla olacağı ve uzay turizmi için fırlatılacak roketlerin bu sayıyı önemle ölçüde artıracağı belirtilmiş. Her bir Falcon 9 görevinde atmosfere salınan karbon dioksit miktarının 395 transatlantik uçuş sonucunda salınan CO2’ye eşdeğer olduğu düşünüldüğünde, ileride ortaya çıkacak CO2 miktarının ne kadar çok olacağını kestirmek zor değil.

    Ayrıca Bkz. "Dünyanın en büyük tokamak füzyon reaktörüne ev sahipliği yapacak binanın inşaatı tamamlandı"

    Common Dreams adlı seyahat şirketinin yaptırttığı araştırma neticesinde sadece bir Falcon 9 fırlatma görevi sırasında atmosfere 336.5 Kg CO2 salınıyor, bu değerin de 73 adet otomobilin bir yıl boyunca atmosfere salacağı CO2’ye eşdeğer olduğu belirtilmiş. SpaceX’in sadece Starlink uydularını yörüngeye yerleştirmek için uzaya yollayacağı 24 Falcon 9 roketi görevinin ortaya çıkaracağı sera gazı miktarı ise bu anlamda bir hayli fazla.

    Uzay turizmi, iklim değişikliğine karşı yürüttüğümüz mücadeleye zarar verebilir
    Tam Boyutta Gör

    İklim değişikliğine karşı yürütülen mücadeleye olumsuz olarak yansıması muhtemel bu değerler, ileride gerçekleştirilecek uzay görevleri ve uzay turizmi faaliyetleri ile daha da yukarılara çıkacakmış gibi görünüyor. Zira Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Mars’ta bir şehir kurmak için 1.000 tane Starship’e ihtiyaç olduğunu ifade etmişti.



    https://futurism.com/the-byte/space-tourism-devastate-planet Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    gs09gs09 4 gün
    Buyuk kapsul yapsinlar kursundan :) buyuk bi tabancaya yerlestirip atesliyelim insanlari :) max hiza ulasinca roketler ateslenir kapsulun gittigi yere kadar artik :) boylece karbon salinimi azalir yolcularin yiyecekleri g kuvveti ne olur orasini bilemicem nasa hesaplasin onuda
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    darkaura 4 gün gs09gs09
    ortalama insan icin kabul edilen degerler: 25g hafif yaralanma, 50g agir yaralanma, 100g kesin olumdur.

    alcak yorungeye ulasmak icin gereken hiz 8km/saniye. bu hizi 1 kilometrelik bir namlu ile vermek icin gereken ivme 3200g.
    dunya cekiminden tamamen kurtulup baska gezegenlere ulasmak icin gereken hiz 11.2km/s. bu hiza ulasmak icin gereken ivme ~6200g

    savas pilotlari 10g ye dayanabilcek sekilde egitilirler. bu durumda 300km den uzun bir namlu ile insanlar alcak uzay yorungesine firlatilabilir. tabi marmara bolgesi boyunda duz bir namluyu nasil uretilebilir baska bir konu.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    V4LKyR 4 gün
    İşin ucunda para var, kim takar iklim değişikliğini, atmosferi lol.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    darkaura 4 gün
    aslinda cozumu basit. sivi hidrojen. emekliye ayrilan uzay mekikleri yakit olarak sivi oksijen ve sivi hidrojen kullaniyordu ki bu ikisinin yanmasindan ortaya cikan tek atik su buhari. yeterki hidrojen temiz yollardan, karbon salinimi yapmayan enerji kaynaklarindan uretilsin.

    bugunun falcon roketleri kerosen yani bildigimiz gazyagi kullaniyor. itis gucu hidrojenden daha dusuk ama temini depolamasi ve kullanimi hidrojene gore cok daha ucuz ve guvenli. spacex bir sonraki nesil roketlerinde sivi metan kullanimi planliyor. su asamada firlatilan roket sayisi sinirli oldugu icin ciddiye alincan bir karbon salinimi sozkonusu degil ama ilerki yillarda uzay turuzmi ile firlatma sayisi artikca sivi hidrojen kullanimi zorunlu hale getirilebilir. yada metan kullanilacaksa metanin atmosferdeki co2 ile uretilmesi zorunlu kilinabilir. keza spacex in sonraki nesilde metani secmesinin nedenlerinden biride bu. mars atmosferindeki co2 ve su ile metani marsda uretip marsa yakit tasima zorlugundan kurtulmak.

    kisaca karbon notral bir uzay sanayi olusturmak teknolojinin otesinde bir yerde degil.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Galaxy. 4 gün
    Uzaya çıkmak da bir başkadır be
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Nat Alianovna 4 gün
    Kısaca yaygınlaştırılmış bir uzay turizmi astmosfer için bir felaket. İnsan aleyhinde dengeyi değiştiriyor. Karbon bazlı olmayan itki teknolojilerinin bulunması ve geliştirilmesi lazım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Spider_hip 4 gün
    Dengeli gitmeliyiz, bir yerden kısacağız bir yerden arttıracağız artık. Petrollü araçları bırakıp elektriklilere geçerken, bu falconlar için padding yaratmış olacağız :) Yoksa durumlar cidden fena. Baksanıza Aralık'a geldik kısa kol t-shirt ile sahilde geziyoruz. Dün caddebostanda denize girenler vardı.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    partyboy 4 gün
    Bizim dünyadan dışarıya çıkma iznimiz varmi ki?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    smart1978 4 gün partyboy
    Hristiyan inanisina gore cikilamazmis. Yani Musluman gorunumlu ama farkinda bile olmadan Hristiyanligin bir inanis dali olan duz dunyacilari kubbe dunya vs ile ALGI olusturmaktalar. Sozde bilimsel deliller ile de kendi caplarinda bir inanis/algi vs olusturmaktalar.


    Modern cagin CEHALETi CAHiLLERi derim onlara ...

    Bunun gibiler yuzunden bilim belli bir hedeflenen kesimlerde gelismiyor ... Turkiye gibi ulkeler icin asimetrik harekatlardan ufak detaylilardan biridir ...


    Cevreciler sanirisiniz ki kullandigi araclar elektrikli dahi olsa yine kaynagi tabiata zarar vermektelerdir ...


    Cevreciler olmalidir ama esasli kapsamli genis acidan ele alinmasi gerekir ...


    Ineklerin metan gazi salimi bile risklidir. Cevreciler olaya bu sekilde de ele alamazlar :) ... Onlarin derdi sanki teknolojiye engel olmak gibi gibi mi desek :) ...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Samsung W20 videoda görüntülendi 4 gün Google Stadia, 22 oyunla birlikte hizmete başlıyor 4 gün Turkcell TV+ hedef büyüttü 4 gün Corsair iCue QL RGB PWM aydınlatmalı fanlar duyuruldu 4 gün Honor V30 Pro basın görselleri ortaya çıktı 4 gün Yerli otomobilin nerede üretileceği belli oldu 4 gün Siemens'in ürettiği yüksek hızlı tren setlerinin ilki 1 Şubat 2020'de hizmete sunulacak 4 gün Mi Geliştirici Konferansı yarın başlıyor 4 gün TikTok kendi müzik servisini başlatmayı planlıyor 4 gün Ankara'da Mi Store açılamadı | Olaylı günde yaşananlar 4 gün Tüfekli drone Songar, önümüzdeki ay göreve başlıyor 4 gün Xiaomi'den Tesla'yı kopyalamakla suçlanan elektrikli otomobil şirketine yatırım 4 gün Apple reklamcılıktan parasına para katacak 4 gün Rice Üniversitesi’nde görevli bilim insanları kurşungeçirmez polimer bloklar üretti 4 gün Ford Mustang Mach-E tanıtıldı: İşte tüm özellikleri ve fiyatı 4 gün HP, şirketin Xerox tarafından satın alınma talebine olumsuz yanıt verdi 4 gün Intel Frost Canyon NUC detaylandı 4 gün Asus TUF monitör serisine yeni bir üye eklendi 4 gün Hubble'ın çektiği bu muhteşem fotoğraf tam 13 milyar yıllık 4 gün Anthem’i hayata döndürmeye kararlı olan BioWare, oyunu baştan aşağı yeniliyor 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Uzay turizmi, iklim değişikliğine karşı yürüttüğümüz mücadeleye zarar verebilir Sonraki Dişlerin tüm yüzeylerini temizleyebildiği iddia edilen diş fırçası satışa sunulacak 5 gün 36 liralık hüzün mü, sevinç mi? "Xiaomi Piston Basic Edition incelemesi" 5 gün Solunum sistemi ile kardiyovasküler sistem arasında bağıntı keşfedildi 5 gün LG Neo One ortaya çıktı 5 gün e-Devlet'in kullanıcı sayısı 44.5 milyonu geçti 5 gün AMD Athlon Gold 3150U çift çekirdekli işlemci GeekBench’te göründü 5 gün Hackerlar, binlerce Disney Plus hesabını çaldılar 5 gün Xiaomi Mi TV 5'in lansmanda açıklanmayan yeni bir özelliği duyuruldu 5 gün Mobilefest 2019 başlıyor 5 gün NEC MultiSync PA311D profesyonel monitörünü duyurdu 5 gün Motorola: Katlanabilir RAZR'ın ekranı kolay kolay kırılmayacak 5 gün MSI yeni bir RX 580 Armor üzerinde çalışıyor 5 gün Samsung Galaxy S11, 8K çözünürlükte video çekebilecek 5 gün WhatsApp iki yeni özellik üzerinde çalışıyor 5 gün Ucuz Android telefonlarla gelen ön yüklü uygulamalar tehlike saçıyor 5 gün Katlanabilir Motorola RAZR'ın Avrupa fiyatı belli oldu 5 gün Twitch platformunda yaprak dökümü devam ediyor 5 gün Microsoft, geliştirdiği yeni Edge tarayıcısında, tam ekran modunu test ediyor 5 gün İşlemci dünyasında yeni bir yıldız doğuyor 5 gün Intel Xeon E-2274G işlemcileri toplatılıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim