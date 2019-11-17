Uzay turizmi, iklim değişikliğine karşı yürüttüğümüz mücadeleye zarar verebilir

Geçtiğimiz günlerde SpaceX, Blue Origin ve Virgin Galactic gibi şirketlerin başını çektiği uzay turizmi endüstrisinin ileride yaratabileceği çevre sorunlarıyla ilgili bir rapor yayınlandı.

Halihazırda uzaya gönderilen roketlerin sayısı görece düşük de olsa ileride bu sayının çok daha fazla olacağı ve uzay turizmi için fırlatılacak roketlerin bu sayıyı önemle ölçüde artıracağı belirtilmiş. Her bir Falcon 9 görevinde atmosfere salınan karbon dioksit miktarının 395 transatlantik uçuş sonucunda salınan CO2’ye eşdeğer olduğu düşünüldüğünde, ileride ortaya çıkacak CO2 miktarının ne kadar çok olacağını kestirmek zor değil.

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Common Dreams adlı seyahat şirketinin yaptırttığı araştırma neticesinde sadece bir Falcon 9 fırlatma görevi sırasında atmosfere 336.5 Kg CO2 salınıyor, bu değerin de 73 adet otomobilin bir yıl boyunca atmosfere salacağı CO2’ye eşdeğer olduğu belirtilmiş. SpaceX’in sadece Starlink uydularını yörüngeye yerleştirmek için uzaya yollayacağı 24 Falcon 9 roketi görevinin ortaya çıkaracağı sera gazı miktarı ise bu anlamda bir hayli fazla.

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İklim değişikliğine karşı yürütülen mücadeleye olumsuz olarak yansıması muhtemel bu değerler, ileride gerçekleştirilecek uzay görevleri ve uzay turizmi faaliyetleri ile daha da yukarılara çıkacakmış gibi görünüyor. Zira Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Mars’ta bir şehir kurmak için 1.000 tane Starship’e ihtiyaç olduğunu ifade etmişti.

https://futurism.com/the-byte/space-tourism-devastate-planet