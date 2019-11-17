Uzay turizmi, iklim değişikliğine karşı yürüttüğümüz mücadeleye zarar verebilir

Geçtiğimiz günlerde SpaceX, Blue Origin ve Virgin Galactic gibi şirketlerin başını çektiği uzay turizmi endüstrisinin ileride yaratabileceği çevre sorunlarıyla ilgili bir rapor yayınlandı.
Halihazırda uzaya gönderilen roketlerin sayısı görece düşük de olsa ileride bu sayının çok daha fazla olacağı ve uzay turizmi için fırlatılacak roketlerin bu sayıyı önemle ölçüde artıracağı belirtilmiş. Her bir Falcon 9 görevinde atmosfere salınan karbon dioksit miktarının 395 transatlantik uçuş sonucunda salınan CO2’ye eşdeğer olduğu düşünüldüğünde, ileride ortaya çıkacak CO2 miktarının ne kadar çok olacağını kestirmek zor değil.
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Common Dreams adlı seyahat şirketinin yaptırttığı araştırma neticesinde sadece bir Falcon 9 fırlatma görevi sırasında atmosfere 336.5 Kg CO2 salınıyor, bu değerin de 73 adet otomobilin bir yıl boyunca atmosfere salacağı CO2’ye eşdeğer olduğu belirtilmiş. SpaceX’in sadece Starlink uydularını yörüngeye yerleştirmek için uzaya yollayacağı 24 Falcon 9 roketi görevinin ortaya çıkaracağı sera gazı miktarı ise bu anlamda bir hayli fazla.
İklim değişikliğine karşı yürütülen mücadeleye olumsuz olarak yansıması muhtemel bu değerler, ileride gerçekleştirilecek uzay görevleri ve uzay turizmi faaliyetleri ile daha da yukarılara çıkacakmış gibi görünüyor. Zira Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Mars’ta bir şehir kurmak için 1.000 tane Starship’e ihtiyaç olduğunu ifade etmişti.
https://futurism.com/the-byte/space-tourism-devastate-planet Yorum Yaz Paylaş Tweetle
alcak yorungeye ulasmak icin gereken hiz 8km/saniye. bu hizi 1 kilometrelik bir namlu ile vermek icin gereken ivme 3200g.
dunya cekiminden tamamen kurtulup baska gezegenlere ulasmak icin gereken hiz 11.2km/s. bu hiza ulasmak icin gereken ivme ~6200g
savas pilotlari 10g ye dayanabilcek sekilde egitilirler. bu durumda 300km den uzun bir namlu ile insanlar alcak uzay yorungesine firlatilabilir. tabi marmara bolgesi boyunda duz bir namluyu nasil uretilebilir baska bir konu.
bugunun falcon roketleri kerosen yani bildigimiz gazyagi kullaniyor. itis gucu hidrojenden daha dusuk ama temini depolamasi ve kullanimi hidrojene gore cok daha ucuz ve guvenli. spacex bir sonraki nesil roketlerinde sivi metan kullanimi planliyor. su asamada firlatilan roket sayisi sinirli oldugu icin ciddiye alincan bir karbon salinimi sozkonusu degil ama ilerki yillarda uzay turuzmi ile firlatma sayisi artikca sivi hidrojen kullanimi zorunlu hale getirilebilir. yada metan kullanilacaksa metanin atmosferdeki co2 ile uretilmesi zorunlu kilinabilir. keza spacex in sonraki nesilde metani secmesinin nedenlerinden biride bu. mars atmosferindeki co2 ve su ile metani marsda uretip marsa yakit tasima zorlugundan kurtulmak.
kisaca karbon notral bir uzay sanayi olusturmak teknolojinin otesinde bir yerde degil.
Modern cagin CEHALETi CAHiLLERi derim onlara ...
Bunun gibiler yuzunden bilim belli bir hedeflenen kesimlerde gelismiyor ... Turkiye gibi ulkeler icin asimetrik harekatlardan ufak detaylilardan biridir ...
Cevreciler sanirisiniz ki kullandigi araclar elektrikli dahi olsa yine kaynagi tabiata zarar vermektelerdir ...
Cevreciler olmalidir ama esasli kapsamli genis acidan ele alinmasi gerekir ...
Ineklerin metan gazi salimi bile risklidir. Cevreciler olaya bu sekilde de ele alamazlar :) ... Onlarin derdi sanki teknolojiye engel olmak gibi gibi mi desek :) ...