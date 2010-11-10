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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

RIM, Playbook'u 500 dolardan daha düşük fiyattan satışa sunacak

8 yıl
9,9b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Blackberry ile dünyanın en büyük 3.akıllı telefon üreticisi olan RIM'in Eylül ayının son döneminde tanıttığı Blackberry Playbook'un satışıyla ilgili bilinmeyenler cevap buluyor. Mike Laziridis'in "Son teknoloji donanım özellikleri, dünyanın ensağlam ve esnek işletim sistemlerinden biriyle birlikte endüstriye sunuyor" dediği Blackberry Playbook; 2011 yılıyla birlikte kullanıcılarla buluşacak.

Dünya basının en önemli yayın organlarının başında gelen Bloomberg'e konuşan RIM'in yardımcı tepe yöneticisi Jim Balsillie'nin açıklamalarına göre Playbook 2011 yılının ilk çeyreği içersinde ilk önce Amerikan pazarında 500 dolardan daha düşük satış fiyatıyla raflardaki yerini alacak. Cihazın satışı için Target, Best Buy gibi elektronik mağazalarına da yeşil ışık yakan Balsillie, 2011 yılının ikinci çeyreğinde Playbook'un diğer pazarlarda satışa sunulacağını söyledi.

RIM'in izleyeceği 500 dolardan daha düşük fiyat politikası, belkide, 1.Nesil iPad'in Wi-Fi destekli 16GB'lık modelini 499 dolardan satan Apple'ın aynı dönemde çıkaracağına kesin gözüyle bakılan 2.Nesil iPad'in en düşük kapasiteli modelinin satış fiyatını daha aşağıya çekmesine neden olabilir. Söylediğimiz şimdilik tahminden başka birşey değil ancak ortadan kesin olan birşey var ki; o da, 2011 yılının ilk döneminde 2.Nesil iPad ile Blackberry Playbook'un yarışına şahit olacak olmamız.


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BarGoS 8 yıl
bir bb manyağı olarak bu cihazı sabırsızlıkla bekliyorum.donanım şahane.yazılım qnx işletim sistemi.çökmeyen sistem olarak bilinir.muhteşem bir cihaz.
işte tanıtım videosu : youtube.com/...
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ewci 8 yıl
merak ediyorum ipad mi bu mu? ama
cidden iyi fiyat bence ... burda insllh 1000$ a cikmaz..
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DH Misafiri 8 yıl
ne farkedecekki :) 400 $ olsa bile turkiye kesin 1000$ dan satilir :(
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Reis-i Eagles 8 yıl
cidden çok sağlam bir donanımı var ve 500 dolar altı çok iyi fiyat olur.
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