BlackBerry filminin ilk fragmanı yayınlandı: Göz kamaştırıcı yükseliş ve feci düşüş

Bir zamanların ünlü telefonu BlackBerry’nin ortaya çıkma hikayesini konu alan filmin ilk fragmanı yayınlandı. Sektöre damga vuran QWERTY klavyeli telefonun yükselişi ve düşüşünü anlatan biyografik film, Research In Motion şirketinin (RIM) kurucuları Mike Lazaridis ve Doug Frenin etrafında şekilleniyor.
Yani, 1990'lı yılların ortalarında parlak fikirlerini gerçeğe dönüştürmek için yatırım desteği almak üzere girişimci Jim Balsillie'ye başvuran mühendislerden bahsediyoruz. Film, BlackBerry'yi geliştiren ve onu pazarın en popüler ürünlerinden biri haline getiren RIM ekibinin yaşadıklarının perde arkasını anlatıyor.
"iPhone çıkmadan önce herkesin sahip olduğu telefonu hatırlıyor musunuz?"
İlgi çekici yapım iPhone ve Android telefonların pazar üzerindeki etkisini hafife alan firmanın nasıl çöküşe doğru sürüklendiğini gözler önüne seriyor. Filmin senaryosu Jacquie McNish'in "Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry" adlı kitabından uyarlandı.
Yönetmen Matt Johnson, BlackBerry filmini "iPhone çıkmadan önce herkesin sahip olduğu telefonu hatırlıyor musunuz? İşte böyle başladılar ve böyle yok oldular" diye anlatıyor. Filmin prömiyeri Berlin Film Festivali'nde yapıldı. "BlackBerry" bu yıl 12 Mayıs tarihinde vizyona girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)