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    Anlık Bildirim

    BlackBerry filminin ilk fragmanı yayınlandı: Göz kamaştırıcı yükseliş ve feci düşüş

    Bir döneme damga vuran ancak akıllı telefonların yükselişi karşısında çöküşe geçen BlackBerry'nin hikayesi beyaz perdeye taşınıyor. İşte ilgi çekici filmin ilk fragmanı.
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    BlackBerry filminin ilk fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör

    Bir zamanların ünlü telefonu BlackBerry’nin ortaya çıkma hikayesini konu alan filmin ilk fragmanı yayınlandı. Sektöre damga vuran QWERTY klavyeli telefonun yükselişi ve düşüşünü anlatan biyografik film, Research In Motion şirketinin (RIM) kurucuları Mike Lazaridis ve Doug Frenin etrafında şekilleniyor.

    BlackBerry filminin ilk fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör

    Yani, 1990'lı yılların ortalarında parlak fikirlerini gerçeğe dönüştürmek için yatırım desteği almak üzere girişimci Jim Balsillie'ye başvuran mühendislerden bahsediyoruz. Film, BlackBerry'yi geliştiren ve onu pazarın en popüler ürünlerinden biri haline getiren RIM ekibinin yaşadıklarının perde arkasını anlatıyor.

    "iPhone çıkmadan önce herkesin sahip olduğu telefonu hatırlıyor musunuz?"

    İlgi çekici yapım iPhone ve Android telefonların pazar üzerindeki etkisini hafife alan firmanın nasıl çöküşe doğru sürüklendiğini gözler önüne seriyor. Filmin senaryosu Jacquie McNish'in "Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry" adlı kitabından uyarlandı.

    BlackBerry filminin ilk fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör

    Yönetmen Matt Johnson, BlackBerry filmini "iPhone çıkmadan önce herkesin sahip olduğu telefonu hatırlıyor musunuz? İşte böyle başladılar ve böyle yok oldular" diye anlatıyor. Filmin prömiyeri Berlin Film Festivali'nde yapıldı. "BlackBerry" bu yıl 12 Mayıs tarihinde vizyona girecek.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    ugah6aiw 3 saat önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 3 saat önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 4 saat önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 saat önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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