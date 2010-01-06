Ritek yüksek performanslı CompactFlash bellek kartlarını duyurdu

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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Ritek, Ridata markası altında profesyonel fotoğrafçılar için hazırladığı CompactFlash bellek kartlarını duyurdu. Lightining serisi 600x performans derecelendirmeli bellek kartları 4GB, 8GB ve 16GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyle geliyorlar. 94MB/sn okuma ve 92MB/sn yazma hızlarını destekleyen CompactFlash bellek kartları, 1 milyon saatlik hata öncesi kullanm süresi vaat ediyorlar. Hata doğrulama koduna (ECC) da sahip olan bellek kartları, 2 yıllık garanti ile Amerika pazarında satışa sunuluyorlar.