Roccat Kone XP Air fonksiyonelliğe odaklanıyor

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Beğeni toplayan Roccat Kone XP kablolu fare modelinin ardından firma bu kez Roccat Kone XP Air kablosuz versiyonu piyasaya sürüyor. Roccat Kone XP Air performans olarak orijinalinden geri kalmıyor.

Roccat Kone XP Air özellikleri ve fiyatı

Roccat Kone XP Air oyuncu faresi firmanın Owl-Eye 19K DPI optik sensörünü barındırıyor. Titan optik anahtarlar 0.2ms tepki süresi sunarken 70 milyon basışa dayanıklı. 8 kanallı 22 RGB LED modül de hoş bir görüntü ortaya koyuyor.

ROCCAT Kone XP oyuncu faresi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyat 4 ay önce eklendi

Tuşlara toplamda 29 farklı fonksiyon atanabiliyor. 4D Wheel tekerlek tasarımı değişebilir dinamik LED aydınlatma sunarken sağa ve sola tıklama özelliğine de sahip. 2.4GHz Stellar Wireless kablosuz teknolojisi hıza odaklanırken Bluetooth bağlantısı da ikinci bir alternatif sunuyor.

Roccat Kone XP Air 100 saate varan kullanım sürelerine sahip. Ayrıca 10 dakikalık şarj ile 5 saate yakın süre elde edilebiliyor. RGB Rapid Charge Dock ile ahenkli bir görünüm oluşturuyor. Roccat Kone XP Air fare modeli 170$ fiyat etiketine sahip.

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Roccat Kone XP Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı