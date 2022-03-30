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    ROCCAT Kone XP oyuncu faresi ergonomiye odaklanıyor

    ROCCAT Kone XP oyuncu faresi 15 programlanabilir tuş ile segmentinde dikkat çekerken uzun ömürlü tuşlara, Nvidia Reflex desteğine ve 8 kanal RGB aydınlatmaya sahip.
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    ROCCAT Kone XP oyuncu faresi
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    Turtle Beach altında faaliyet gösteren ROCCAT, oyuncu odaklı ekipmanlarını genişletmeye devam ediyor. ROCCAT Kone XP adındaki kablolu oyuncu faresi hem ergonomik hem de Nvidia Reflex teknolojisi ile de uyumlu.

    ROCCAT Kone XP özellikleri ve fiyatı

    ROCCAT Kone XP oyuncu faresi firmanın geleneksel tasarım çizgilerini taşırken toplamda 15 tuşa 29 farklı fonksiyon atanabiliyor. Easy-Shift[+] teknolojisi bu açıdan strateji ve MMO oyunları için biçilmiş kaftan oluyor.

    Segmentindeki en çok tuşa sahip oyuncu faresi diyebileceğimiz ROCCAT Kone XP, sağ ve sol tuşlarında Titan optik anahtarlar kullanmış. 0.2 saniye tepki süresi sunan anahtarlar 70 milyon basışa dayanıklı. Nvidia Reflex uyumu sayesinde en az gecikme ile bilgisayara veriler gönderilebiliyor.

    Owl-Eye sensör 19000 DPI seviyesine çıkabilirken 8 kanallı 22 RGB LED modül de hoş bir görüntü ortaya koyuyor. AIMO uyumlu diğer ROCCAT ürünleriyle ahenkli bir aydınlatma sunulabiliyor. 4D Krystal Wheel tekerlek tasarımı değişebilir dinamik LED aydınlatma sunarken sağa ve sola tıklama özelliğine de sahip. ROCCAT Kone XP oyuncu faresi 90$ fiyat etiketine sahip.

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