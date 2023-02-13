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    ROCCAT etkileyici yüzde 60 klavyesini duyurdu

    ROCCAT Magma Mini oyuncu klavyesi kompakt gövdesi ile masanızda daha az yer kaplarken hassas tuşları ve RGB aydınlatması ile oyunlarda farklı bir hava yakalamanızı sağlıyor.
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    ROCCAT Magma Mini özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Masa üzerinde daha az yer kaplayan ve sayısal tuş takımını elimine ederek orijinal boyutun yüzde 60 civarına inen klavyeler popüler olmaya başladı. Hem standart hem de oyuncu klavyelerinde yüzde 60 trendini daha sık görür oldu.

    ROCCAT Magma Mini özellikleri ve fiyatı

    ROCCAT Magma Mini oyuncu klavyesi dayanıklılık odaklı olarak geliştirilmiş ve su dökülmelerine karşı dayanıklı. Tepkisel membran tuşlar Easy-Shift[+] özelliğiyle hızlı bir şekilde ikinci fonksiyona geçiş yapabiliyor.

    Üst kısımda RGB plakası 10 aydınlatma birimi barındırıyor ve bunları 5 programlanabilir alan içerisinde topluyor. 16.8 milyon renk desteği AIMO RGB uygulaması ile kontrol edilebiliyor ve diğer ROCCAT ürünleri ile uyum sağlayabiliyor. Anti-ghosting ile 20 tuşa kadar destek sunan klavye, bağlantı kablosunu sol tarafa almış. ROCCAT Magma Mini kompakt oyuncu klavyesi 50 Avro fiyat etiketine sahip.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 9 saat önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 2 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 2 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 2 gün önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 3 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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