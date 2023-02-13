ROCCAT etkileyici yüzde 60 klavyesini duyurdu

ROCCAT Magma Mini özellikleri ve fiyatı
ROCCAT Magma Mini oyuncu klavyesi dayanıklılık odaklı olarak geliştirilmiş ve su dökülmelerine karşı dayanıklı. Tepkisel membran tuşlar Easy-Shift[+] özelliğiyle hızlı bir şekilde ikinci fonksiyona geçiş yapabiliyor.
Üst kısımda RGB plakası 10 aydınlatma birimi barındırıyor ve bunları 5 programlanabilir alan içerisinde topluyor. 16.8 milyon renk desteği AIMO RGB uygulaması ile kontrol edilebiliyor ve diğer ROCCAT ürünleri ile uyum sağlayabiliyor. Anti-ghosting ile 20 tuşa kadar destek sunan klavye, bağlantı kablosunu sol tarafa almış. ROCCAT Magma Mini kompakt oyuncu klavyesi 50 Avro fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah