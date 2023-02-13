ROCCAT etkileyici yüzde 60 klavyesini duyurdu

Tam Boyutta Gör Masa üzerinde daha az yer kaplayan ve sayısal tuş takımını elimine ederek orijinal boyutun yüzde 60 civarına inen klavyeler popüler olmaya başladı. Hem standart hem de oyuncu klavyelerinde yüzde 60 trendini daha sık görür oldu.

ROCCAT Magma Mini özellikleri ve fiyatı

ROCCAT Magma Mini oyuncu klavyesi dayanıklılık odaklı olarak geliştirilmiş ve su dökülmelerine karşı dayanıklı. Tepkisel membran tuşlar Easy-Shift[+] özelliğiyle hızlı bir şekilde ikinci fonksiyona geçiş yapabiliyor.

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Üst kısımda RGB plakası 10 aydınlatma birimi barındırıyor ve bunları 5 programlanabilir alan içerisinde topluyor. 16.8 milyon renk desteği AIMO RGB uygulaması ile kontrol edilebiliyor ve diğer ROCCAT ürünleri ile uyum sağlayabiliyor. Anti-ghosting ile 20 tuşa kadar destek sunan klavye, bağlantı kablosunu sol tarafa almış. ROCCAT Magma Mini kompakt oyuncu klavyesi 50 Avro fiyat etiketine sahip.

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ROCCAT Magma Mini tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı