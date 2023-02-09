Apple Watch X detaylanıyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Apple içerisinde Apple Watch X ya da Apple Watch Series X adıyla onuncu yıla özel yeni bir akıllı saat üzerinde fikir alışverişi yapıldığına dair iddialar gündeme gelmişti. Şimdi daha detaylı bilgiler geldi.

Apple Watch Series X neler sunacak?

Apple’ın önümüzdeki yıl için planladığı Apple Watch Series X ekran konusunda çıtayı daha da yukarı taşıyor ve 2.04 inç boyutuna çıkıyor. 1.89 inçlik daha küçük bir seçenek de listede yer alıyor.

Apple Watch ailesinde isim değişikliği 2 hf. önce eklendi

Diğer taraftan Apple Watch SE 3 için de bazı iddialar mevcut. Akıllı saatin bu kez 41mm ve 45mm şeklinde iki kasa ölçüsüyle geleceği not düşülmüş. Böylece serideki en büyük ekran sunulmuş oluyor.

Tam olarak ne zaman çıkacağı bilinmemekle birlikte Apple Watch Ultra 2 için de önemli bir iddia mevcut. Ekranın 2.13 inç olacağı belirtiliyor ki Apple’ın en büyük ekranlı akıllı saati unvanını alıyor. Bununla birlikte Apple Watch X öncesinde mi sonrasında mı çıkacak yoksa Apple Watch X olarak mı isimlendirilecek net bilgi yok.

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