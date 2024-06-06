Hediye Game Pass fırsatı! Last of Us 2 PC'ye geliyor! FIFA'ya rakip futbol oyunu | NewGamePlus

NewGamePlus'ın bu haftaki bölümünde Ronaldo'nun yatırım yaptığı ücretsiz futbol oyunu, Sony'nin 8K ibaresini kaldırması, Nvidia'nın Türkiye'yer Game Pass hediyesi vermemesi ve daha fazlasını konuştuk.
00:00 Açılış
00:49 EA FC rakibi oynaması ücretsiz UFL'nin betası duyuruldu
05:42 Nvidia, kullanıcılara 3 aylık Game Pass hediye ediyor ama...
09:06 Sony'nin PS VR2 PC adaptörünün çıkış tarihi açıklandı
12:25 PlayStation 5 kutularından 8K ibaresi kaldırıldı
16:05 God of War Ragnarök PC çıkış tarihi açıklandı
20:14 The Last of Us Part II'nin PC sürümü söylentileri
23:05 Silent Hill 2 Remake çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu