Hediye Game Pass fırsatı! Last of Us 2 PC'ye geliyor! FIFA'ya rakip futbol oyunu | NewGamePlus

New Game Plus'ın bu haftaki bölümünde Ronaldo'nun 40 milyon dolar yatırım yaptığı UFL isimli ücretsiz futbol oyunu ana konumuz. Devamında da PSVR2, Nvidia - Game Pass olayı ve daha fazlasını konuştuk

00:00 Açılış

00:49 EA FC rakibi oynaması ücretsiz UFL'nin betası duyuruldu

05:42 Nvidia, kullanıcılara 3 aylık Game Pass hediye ediyor ama...

09:06 Sony'nin PS VR2 PC adaptörünün çıkış tarihi açıklandı

12:25 PlayStation 5 kutularından 8K ibaresi kaldırıldı

16:05 God of War Ragnarök PC çıkış tarihi açıklandı

20:14 The Last of Us Part II'nin PC sürümü söylentileri

23:05 Silent Hill 2 Remake çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

