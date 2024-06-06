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    Hediye Game Pass fırsatı! Last of Us 2 PC'ye geliyor! FIFA'ya rakip futbol oyunu | NewGamePlus

    New Game Plus'ın bu haftaki bölümünde Ronaldo'nun 40 milyon dolar yatırım yaptığı UFL isimli ücretsiz futbol oyunu ana konumuz. Devamında da PSVR2, Nvidia - Game Pass olayı ve daha fazlasını konuştuk

    NewGamePlus'ın bu haftaki bölümünde Ronaldo'nun yatırım yaptığı ücretsiz futbol oyunu, Sony'nin 8K ibaresini kaldırması, Nvidia'nın Türkiye'yer Game Pass hediyesi vermemesi ve daha fazlasını konuştuk.

    00:00 Açılış
    00:49 EA FC rakibi oynaması ücretsiz UFL'nin betası duyuruldu
    05:42 Nvidia, kullanıcılara 3 aylık Game Pass hediye ediyor ama...
    09:06 Sony'nin PS VR2 PC adaptörünün çıkış tarihi açıklandı
    12:25 PlayStation 5 kutularından 8K ibaresi kaldırıldı
    16:05 God of War Ragnarök PC çıkış tarihi açıklandı
    20:14 The Last of Us Part II'nin PC sürümü söylentileri
    23:05 Silent Hill 2 Remake çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

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