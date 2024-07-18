FC 25 (FIFA 25) resmi olarak duyuruldu! Türkiye fiyatı 2900 TL! | NewGamePlus

NewGame Plus'ın bu haftaki bölümünde EA Sports FC 25 videomuzun ana konusu oldu. 2900 TL'lik fiyatıyla hevesi kursakta bırakan bir oyun olsa da bazı detaylar dikkat çekici. FC25 dışında Microsoft'un geçen hafta çıkan haberi, Deadpool kontrolcüsü gibi olaylara da programda yer verdik.
00:00 Açılış
00:20 EA FC 25 duyuruldu, fragmanda Türkiye detayı
04:39 Deadpool popolu yeni Xbox kontrolücüsü duyuruldu
06:45 Microsoft, Türkiye'de Xbox reklamlarını bırakabilir
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