FC 25 (FIFA 25) resmi olarak duyuruldu! Türkiye fiyatı 2900 TL! | NewGamePlus

Oyun ve sinema sektörünü sıkı bir şekilde takip eden Özgür, bu sektörlere ait son gelişmeleri haber içerikleri, şahsi fikirlerini de incelemeler ile DonanımHaber takipçilerine aktarıyor.

New Game Plus'ın bu haftaki bölümünde ana konumuz FC 25, eski ismiyle FIFA 25'in duyurusu oldu. Türkiye fiyatı 2900 TL olması tabii ilk konuştuğumuz detaydı.

NewGame Plus'ın bu haftaki bölümünde EA Sports FC 25 videomuzun ana konusu oldu. 2900 TL'lik fiyatıyla hevesi kursakta bırakan bir oyun olsa da bazı detaylar dikkat çekici. FC25 dışında Microsoft'un geçen hafta çıkan haberi, Deadpool kontrolcüsü gibi olaylara da programda yer verdik.

00:00 Açılış

00:20 EA FC 25 duyuruldu, fragmanda Türkiye detayı

04:39 Deadpool popolu yeni Xbox kontrolücüsü duyuruldu

06:45 Microsoft, Türkiye'de Xbox reklamlarını bırakabilir

10:19 Amazon'dan Xbox oynatmaya teşvik gibi kampanya

14:28 Resident Evil 7, iOS cihazlarda 2.000 satış adedine bile ulaşamadı

16:50 İlk Olimpiyat E-spor oyunları 2025'te Suudi Arabistan'da düzenlenecek

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