Röportaj: Koç.net ile BİRİ'yi konuştuk

BİRİ ADSL ile telefon konuşmalarında %30'a varan indirim, WiMax ve fazlası...

BİRİ ekibi ile gerçekleştirdiğimiz röportajda BİRİ ADSL hizmetleri, WiMax, numara taşınabilirliği ve telefon hattı için ödediğimiz sabit ücretin ne zaman son bulacağı ile ilgili sorularımıza cevap alıyoruz.