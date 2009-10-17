Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Röportaj: Koç.net ile BİRİ'yi konuştuk

9 yıl
46b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
BİRİ ADSL ile telefon konuşmalarında %30'a varan indirim, WiMax ve fazlası...

BİRİ ekibi ile gerçekleştirdiğimiz röportajda BİRİ ADSL hizmetleri, WiMax, numara taşınabilirliği ve telefon hattı için ödediğimiz sabit ücretin ne zaman son bulacağı ile ilgili sorularımıza cevap alıyoruz.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Adsl'lı kapatırken bıze bır odeme yapılacagı soylendı ve odeme yapıldı. Ancak e-posta ve tenelofa gelen mesajlarda odenmemıs ve odenmemesı takdırde yasal ıslemler baslatılacaktır denıyor. Internetden bakıyorum borcunuz yok dıyor ama e-postama gelen mesajlar aklımı karıstırıyor durumuma yardımcı olurmusunuz teşekkfcrler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mav1li 9 yıl
Telekomikasyon muhaahahahhahahaha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The souls migration 9 yıl
röportaj' ı yapan ve röportaj konusu iyi oldu mu, röportaja katılanların pek bir önemi kalmıyor demeyeyim de
yani izlemek daha zevkli bir hal alıyor. yalnız bu sefer mesut, röportaj öncesi derin bir muhabbet yapmış olmalı ki;
röportaj girişinde aslıhan hanıma merhaba deyip de okyar beyi pas geçmiş
bunun sebebi de sanırım deplasmanda olmanın vermiş olduğu heyecan olsa gerek?
önce derin bir nefes alıyorum ve yazımı yazmaya başlıyorum.



bu röportajda dikatimi çeken diğer bir husus ise mikrofon problemi oldu.
bence röportajlarda yaka mikrofonu kullanmaya yönelik, malzeme tespitlerini yapıp, almalı ve kullanmaya başlamalı.
ben olsam aslıhan hanım ile okyar beyin arasına girerdim. kameraman yoktu ise ayrı konu tabi.
röportajda ilgimi çeken ise wi*max konusuydu. aslıhan hanım, kaşla göz arasında kaçamak cevap vermeyi yeğleyip, çalışmalarımız devam ediyor dedi.
mesut iyi de bir soru sordu. bence evdeki aboneliklerin tamamı dışarıda da kullanılabilir olmalı. sadece tek ip kullanım sınırlaması yapılabilir.
bu servis sağlayıcıların hoşuna gitmiyorsa eğer en azından yine sınırsız web gezintisi yapılabilmeli. mesajlaşma ve mail alış verişi dahil.
son değineceğim nokta ise biri' nin reklamını izlerken telekomun reklamını da izler gibi bir havaya kapıldım bir an.
bu havaya kapılmama neden olan sebep ise aslıhan hanım, sanki evde ev telefonu işte iş telefonu der gibi oldu ki
bu reklam hiç yabancı gelmedi bana.



1. sonuç: telekom' dan şaşma.


2. sonuç: mesut' un yaptığı röportajları izlemek keyif veriyor.



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mav1li 9 yıl
Telekomikasyon muhaahahahhahahaha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
39folk 9 yıl
ttnetin taklidi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
santhora 9 yıl
Bunların hepsi yeri gelince sağlam geçiriyo. Hepsi yolunacak adam arıyo. biri adsl'den internetim vardı. Modem ücretsiz dediler. 2. faturam normalin 3 katı geldi. Telefon açtım bu ne diye. Modem parası dediler. Hani yoktu modem parası diye çıkışınca, bu depozito oluyo zaten modemin gerçek fiyatı bundan daha pahalı, modemi iade edince de alırsınız depozitoyu geri dediler. Sinirlendim hemen iptalini istedim. prosedür gereği faturdaki tutarı ödeyip sonra iade almam gerekiyomuş. Hattı iptal ettirip faturayı da bi bankadan yatırdım. telefon açtım tekrar modemi gönderin, elimize ulaşınca paranız iade dediler. Ayrıca faturamın ödendiğini de teyit ettiler aynı görüşmede. işlerimin yoğunluğundan modemi 2 hafta kadar geç yolladım. Sonra tel açtım. Modemin ellerine ulaştığını söylediler. Parasının iadesi için hesap numarası vereyim deyince bizim size borcumuz yok dediler. Nasıl yeni depozito falan yatırdım dedim. yok öyle bişey, şayet varsa dekontunuzu ibraz edin dediler. Dekont da 2 hafta da kim bilir nerelere kayboldu. adamlara ses kaydı yapıyorsunuz, oradan bakın, siz teyit ettiniz faturamın ödendiğini dedim. öyle bişey yapamayız dediler. Yaw o zaman ne diye kaydediyosunuz görüşmeyi deyince laf ebeliği yaptılar devamlı.
Anlayacağınız hem depozito gitti, hem modem. Aslında parayı yatırdığım bankadan dekonta bi şekilde ulaşıp bunları mahkemeye vermek var fakat uğraşacak zaman yokki. haram olsun para da modem de bunlara...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muzaffer. 9 yıl
sizce hangi net.smile mı?ttnet mi?biri mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stradosphere 9 yıl
İyide bu adamlarda eninde sonunda telekom omurgası kullanacak yani öyle aman aman bir fark olacağını düşünmüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
castorpollux 9 yıl

stradosphere

İyide bu adamlarda eninde sonunda telekom omurgası kullanacak yani öyle aman aman bir fark olacağını düşünmüyorum.

olayın özü bu zaten, mevcut olanı allayıp pullayıp pazara girmek yoksa hizmet kalitesi artacakmış felan hikaye... koç değilmiydi yıllardır kötü şahin'e Türkiye'yi mahkum etmiş olan...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aktuz 9 yıl
koç net falan telekomun ben tekel yapmıyorum imajı vermek için anlaştığı sözde rakip firma oluşturma politikası bence. fiyatlar aynı, kampanya şartları aynı. koç cidden bu işi yapacaksa tam özerk kurmalıdır ama onlar uğraşmaz. o zihniyette olsa araba üretürdü türkiyede, bayilik yapmazdı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cihandark 9 yıl
Ne Kadar Biri Adsl Mağduru Varmış.Zaten Videoyu izledikten Sonra Sempatim Olmayan Bu Firmaya Dahada Soğudum.Koç Gibi Büyük Bir Guruptan Daha Ciddi Bir Ofis Daha Ciddi Çalışanlar Beklerdim.Bence İnsanlar Çalıştıkları işe Saygı Duymalı ilk Önce Bizde Adam Bilişim Sektöründedir ama Hiçbirşey Bilmez Bunuda Bir Eksik Olarak Görmez Her Konuda Böyleyiz Sadece Bilişim Sektöründe Değil. Birde Wi-Max Konusunda Şöle Böle Yaptık Diyorlar Ne Zaman Hizmet Vereceksiniz Deyince (Pis Bir Sırıtma ile)Tam Tarih Belli Değil Diyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
posses 9 yıl
koç grubu genel olarak para kazanmak uzerıne kurulu arabada olsun baska selerde olsun gerekırse kalıteden kısıp karlılıgı arıtırlar ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl

posses

koç grubu genel olarak para kazanmak uzerıne kurulu arabada olsun baska selerde olsun gerekırse kalıteden kısıp karlılıgı arıtırlar ...


aynen katılıyorum onbaşım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
1,2b izlenme · 1 gün
54:44
2si1 "Oturduğu yerden 4000TL kazanan" Teknoloji ve Oyun Programı
26,3b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,1b izlenme · 5 gün
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
2,1b izlenme · 17 sa. yeni video
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
2b izlenme · 1 gün
01:46
ASUS ZenBook Pro ön inceleme
6,6b izlenme · 1 yıl
32:48
AKN gerçekten kalkacak mı? | Millenicom ile özel söyleşi
16,8b izlenme · 6 ay
10:35
Mate 20 Pro kamera testi | Düşük ışıkta fotoğraf ve video
13,2b izlenme · 7 ay
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,2b izlenme · 2 hf.
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
1,6b izlenme · 17 sa. yeni video
02:55
ASUS'dan Mavi Mağara Router "Blue Cave" ön inceleme
23,7b izlenme · 1 yıl
56:08
2si1 "Seferi" Teknoloji ve Oyun Programı
10,2b izlenme · 1 yıl
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
05:09
Sıfır sorun WiFi | ASUS AiMesh inceleme
24b izlenme · 10 ay
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,4b izlenme · 2 hf.
04:50
Galaxy A7 ve A9'u bir de ondan dinleyin | Anıl Öztekin anlatıyor
5,1b izlenme · 7 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim