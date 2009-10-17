Röportaj: Koç.net ile BİRİ'yi konuştuk

BİRİ ADSL ile telefon konuşmalarında %30'a varan indirim, WiMax ve fazlası...
BİRİ ekibi ile gerçekleştirdiğimiz röportajda BİRİ ADSL hizmetleri, WiMax, numara taşınabilirliği ve telefon hattı için ödediğimiz sabit ücretin ne zaman son bulacağı ile ilgili sorularımıza cevap alıyoruz.
yani izlemek daha zevkli bir hal alıyor. yalnız bu sefer mesut, röportaj öncesi derin bir muhabbet yapmış olmalı ki;
röportaj girişinde aslıhan hanıma merhaba deyip de okyar beyi pas geçmiş
bunun sebebi de sanırım deplasmanda olmanın vermiş olduğu heyecan olsa gerek?
önce derin bir nefes alıyorum ve yazımı yazmaya başlıyorum.
bu röportajda dikatimi çeken diğer bir husus ise mikrofon problemi oldu.
bence röportajlarda yaka mikrofonu kullanmaya yönelik, malzeme tespitlerini yapıp, almalı ve kullanmaya başlamalı.
ben olsam aslıhan hanım ile okyar beyin arasına girerdim. kameraman yoktu ise ayrı konu tabi.
röportajda ilgimi çeken ise wi*max konusuydu. aslıhan hanım, kaşla göz arasında kaçamak cevap vermeyi yeğleyip, çalışmalarımız devam ediyor dedi.
mesut iyi de bir soru sordu. bence evdeki aboneliklerin tamamı dışarıda da kullanılabilir olmalı. sadece tek ip kullanım sınırlaması yapılabilir.
bu servis sağlayıcıların hoşuna gitmiyorsa eğer en azından yine sınırsız web gezintisi yapılabilmeli. mesajlaşma ve mail alış verişi dahil.
son değineceğim nokta ise biri' nin reklamını izlerken telekomun reklamını da izler gibi bir havaya kapıldım bir an.
bu havaya kapılmama neden olan sebep ise aslıhan hanım, sanki evde ev telefonu işte iş telefonu der gibi oldu ki
bu reklam hiç yabancı gelmedi bana.
1. sonuç: telekom' dan şaşma.
2. sonuç: mesut' un yaptığı röportajları izlemek keyif veriyor.
Anlayacağınız hem depozito gitti, hem modem. Aslında parayı yatırdığım bankadan dekonta bi şekilde ulaşıp bunları mahkemeye vermek var fakat uğraşacak zaman yokki. haram olsun para da modem de bunlara...
olayın özü bu zaten, mevcut olanı allayıp pullayıp pazara girmek yoksa hizmet kalitesi artacakmış felan hikaye... koç değilmiydi yıllardır kötü şahin'e Türkiye'yi mahkum etmiş olan...
aynen katılıyorum onbaşım