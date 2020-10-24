RTX 3070 3DMark’ta gün yüzüne çıktı: RTX 2080 Ti’ın önünde

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Yeşil ekip şu günlerde RTX 3000’in stok sıkıntısıyla mücadele ederken bir taraftan da yaklaşan RTX 3070 satış tarihi öncesinde yeterli stok hazırlamaya çalışıyor.

RTX 3070 3DMark'ta

Nvidia’nın RTX 2080 Ti’dan daha hızlı iddiasıyla tanıttığı RTX 3070’ten beklentiler büyük. Özellikle de RTX 3080’in stoklarda bulunamamasıyla bazı kullanıcılar RTX 3070’i de düşünmeye başladı. Ortaya çıkan 3DMark skorları kartın konumuna ışık tuttu.

Ayrıca Bkz. "Nvidia 7424 CUDA çekirdekli RTX 3070 Ti hazırlığında"

Stok frekanslarda ve varsayılan 220 watt TDP ile çalışan RTX 3070, Fire Strike Ultra testinde RTX 2080 Ti’ın ortalama skorundan %3.9 önde olan kart Time Spy’da da aynı farkı korumuş. Işın izlemeyle öne çıkan Port Royal’de ise Turing kartı %8.45’lik payla üstünlüğü ele geçirmiş.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3070-3dmark-performance-leaked

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