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    RTX 3070 3DMark’ta gün yüzüne çıktı: RTX 2080 Ti’ın önünde

    Nvidia’nın orta-üst segmente konumlandırdığı kartı uygun fiyatlı sistem toplayacaklar tarafından merakla beklenirken kartın test sonuçları gelmeye devam ediyor.
    14 sa.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3070 3DMark’ta gün yüzüne çıktı: RTX 2080 Ti’ın önünde
    Tam Boyutta Gör

    Yeşil ekip şu günlerde RTX 3000’in stok sıkıntısıyla mücadele ederken bir taraftan da yaklaşan RTX 3070 satış tarihi öncesinde yeterli stok hazırlamaya çalışıyor.

    RTX 3070 3DMark'ta

    Nvidia’nın RTX 2080 Ti’dan daha hızlı iddiasıyla tanıttığı RTX 3070’ten beklentiler büyük. Özellikle de RTX 3080’in stoklarda bulunamamasıyla bazı kullanıcılar RTX 3070’i de düşünmeye başladı. Ortaya çıkan 3DMark skorları kartın konumuna ışık tuttu.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia 7424 CUDA çekirdekli RTX 3070 Ti hazırlığında"

    Stok frekanslarda ve varsayılan 220 watt TDP ile çalışan RTX 3070, Fire Strike Ultra testinde RTX 2080 Ti’ın ortalama skorundan %3.9 önde olan kart Time Spy’da da aynı farkı korumuş. Işın izlemeyle öne çıkan Port Royal’de ise Turing kartı %8.45’lik payla üstünlüğü ele geçirmiş.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3070-3dmark-performance-leaked Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
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    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    ?Roovu

    çöpp

    15 saat önce
    guneyk

    xd

    1 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    2 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    2 gün önce
    hareketliperde

    v

    2 gün önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    -Gardiyan- (Ö. G.) 3 sa.
    Gayet performanslı bir kart ama kur durumu ve satıcı kar payı gibi durumlar yüzünden 7K fiyatlara gelebilir ülkemize umarım 3070 modelinde stok sıkıntısı yaşatmaz nvidia yoksa bir çok kullanıcı amd yeni nesil kartlarına geçebilir.
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    OuuuuZ (OĞUZ AKYÜZ) 11 sa. (düzenlendi)
    malesef itopya, vatan, sinerji, teknobiyotik gibi markaların yüksek kar marjı yüzünden zaten pahalı olan kartlar çok pahalıya geliyor. bu gibi firmalar denetlenmedikçe bir halt olmaz. 3080 gigabyte windforce u 9935 e koyan adamdan ne beklersin ki
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    akif_gamer (akif ozgun) 12 sa.
    Yurt dışında orta seviye kart. Bizim için extream
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    Frobisher (Orhan ) 6 sa. akif_gamer
    Bizde hayatta extrem, yurt dışında orta seviye
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    AtiMX4 (Ati ) 13 sa.
    Hahha devletimiz simdi 3070 fiyatını 2katina çıkartır Ti versiyonunu da almayalım diye ötvsini yükseltir. Dıpdızlak bırakır bizi!
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