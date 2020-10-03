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    RTX 3070 bekleyenlere kötü haber: Ertelendi

    RTX 2080 Ti’dan daha hızlı ve daha uygun fiyatlı kart olarak öne çıkan RTX 3070 için Nvidia’dan erteleme kararı geldi. Model 2 hafta sonra satışa sunulacak.
    2 hf.
    4,2b
    1
    27
    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3070 bekleyenlere kötü haber: Ertelendi
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    RTX Ampere’nin performansına nazaran fiyatıyla dikkat çeken üyesi RTX 3070 özellikle de 500 dolarlık etiketiyle 1200 dolarlık RTX 2080 Ti’ın önüne geçmesiyle biliniyor. Model için üzücü haber geldi.

    Nvidia yayınladığı duyuruyla RTX 3070’in çıkış tarihini değiştirdiğini açıkladı. 15 Ekim’den 29 Ekim’e çekilen karara neden olaraksa perakende ortaklarının eline yeterli sayıda kart ulaştırılması gösterilmiş.

    İlginizi Çekebilir Avatar RTX 3070’in çıkış tarihi resmileşti, RTX 3080 incelemeleri ertelendi

    RTX 3080'in stok sıkıntısı sonrası erteleme kararı

    Görünüşe göre Nvidia, RTX 3080’in satışa sunulması sonrasına yaşananlardan bir ders çıkarmış. Yine de alınacak tedbirleri ve stok durumunu zaman gösterecek.

    Son olarak 500 dolarlık fiyattan başlayacak RTX 3070 seçeneklerinin incelemeleri de 29 Ekim’den itibaren yayınlanabilecek.

    RTX 3070 bekleyenlere kötü haber: Ertelendi
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    Ayrıca Bkz. "Gigabyte’ın RTX 3060 Ti modelleri EEC’de listelendi"

    İlk kullanıcıların karar vermesi için kısa bir süresi olacak. RTX 3060 Ti içinse henüz bir tarih verilmemekle birlikte halen kasım ayına işaret ediliyor.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-pushes-geforce-rtx-3070-launch-back-to-october-29th Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Statistik (halit suleyman) 2 hf. en beğenilen Cem300
    Fırsatçı falan yok, Nvidia çok az sayıda stock urettiki fiyatlar artsın. Firatciyimis yok botmus falan hepsi hikaye
    Yanıtla +8
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 2 hf.
    Ben zaten beklemedeyim şuan fırsatcılar iş başında..
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    wolwes 3 gün (düzenlendi)
    Hıyar Jensen. İnşallah AMD 6000 serisiyle düzgün bir şeyler çıkarır da o zaman görürüm bu ertelemeleri stok sıkıntılarını o zaman keşke daha önce piyasaya sürseydim, üretimi arttırsaydım da piyasadan koparabileceğim kadar büyük pay koparsaydım dersin.
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    Timeguard 3 gün
    16gb karttan haber var mı?
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    raver (Salim Göktürk) 4 gün
    ne zaman gelir?
    Yanıtla
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    BekirTemel (Bekir ) 2 hf.
    yazık
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    SLaYeR KiNG (Rafet Yılmaz) 2 hf.
    bence bu ertelenme nvidianın ne kadar şerefsiz bir firma olduğunun açık delili, 3080 ve 3090 daha çok satsın diye yapılmış adice bir oyun..
    Yanıtla +3
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    trumpet (Bülent UE) 2 hf. (düzenlendi)
    Sansli birkac kisi haricinde zaten yilbasindan once bu kartlari alabilen olmayacak , resmen paper launch yaptilar bu sefer .
    Yanıtla
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    Zero Limit 2 hf.
    3080 satmıycaktı çünküönce premium müşteri avı lazımsatışlarda da sorun olunca böyle bir yola girdi iş
    1 Yanıt Yanıtla
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    mamad 2 hf. Zero Limit
    İki kart arasında belirgin performans farkı olacak. Genelde xx80 vs xx70 arasında daha önce pek görmediğimiz cinsten. O yüzden 3080 cazibesini hemen yitirmez. Esas 20 gb bellekli model geldiğinde ve 3070ti geldiğinde 3080 yalan olur gibi.
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    derlemeler (Erhan Görmez) 2 hf.
    İlk seri kartlar sorunluydu zaten iyi olmuş. Çok aceleye gelmiş bobinler sorunlu, yazılım sorunlu. Acele giden atın boku erken düşer...
    Yanıtla +1
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    snakefatih (Uncle TREVOR) 2 hf.
    Kesin onun da içindeki zamazingolarda bir sorun vardır ondan ertelemişlerdir.
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    fhrstw 2 hf.
    İlk incelemede vrmlerin birbirine çok yakın olmasını eleştiren bir arkadaş vardı burada pek dikkat çekmemişti o söyledikleri o zaman heralde milyar dolarlık şirket bunun matematiğini yapmıştır diye düşündü herkes sanırım.
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    rtx 3070 çıkış tarihi, rtx 3070 erteleme ve
    4 etiket daha rtx ampere ga104 Nvidia RTX 3000 Donanım
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