RTX 3070 bekleyenlere kötü haber: Ertelendi

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RTX Ampere’nin performansına nazaran fiyatıyla dikkat çeken üyesi RTX 3070 özellikle de 500 dolarlık etiketiyle 1200 dolarlık RTX 2080 Ti’ın önüne geçmesiyle biliniyor. Model için üzücü haber geldi.

Nvidia yayınladığı duyuruyla RTX 3070’in çıkış tarihini değiştirdiğini açıkladı. 15 Ekim’den 29 Ekim’e çekilen karara neden olaraksa perakende ortaklarının eline yeterli sayıda kart ulaştırılması gösterilmiş.

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Görünüşe göre Nvidia, RTX 3080’in satışa sunulması sonrasına yaşananlardan bir ders çıkarmış. Yine de alınacak tedbirleri ve stok durumunu zaman gösterecek.

Son olarak 500 dolarlık fiyattan başlayacak RTX 3070 seçeneklerinin incelemeleri de 29 Ekim’den itibaren yayınlanabilecek.

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Ayrıca Bkz. "Gigabyte’ın RTX 3060 Ti modelleri EEC’de listelendi"

İlk kullanıcıların karar vermesi için kısa bir süresi olacak. RTX 3060 Ti içinse henüz bir tarih verilmemekle birlikte halen kasım ayına işaret ediliyor.

https://videocardz.com/newz/nvidia-pushes-geforce-rtx-3070-launch-back-to-october-29th

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