Gigabyte’ın RTX 3060 Ti modelleri EEC’de listelendi

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RTX Ampere üst segmente bir çok eleştiriyi ve sorunu da beraberinde. Nvidia’nın hızlı müdahele ettiği kapasitör kaynaklı çökme sorunu olumlu rüzgarlar estirse de donanım dünyasının unutamayacağı gelişmeler yaşandı.

Giriş-orta segment Ampere çözümlerini bekleyenler ise üst segmentteki gelişmeleri şimdilik uzaktan seyrediyor. Gigabyte’ın EEC listesinde gün yüzüne çıkan 4 RTX 3060 Ti modeli yeşil ekibin uygun fiyatlı Ampere seçeneklerine yaklaştığımızı gösteriyor.

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RTX 3060 Ti'ın detayları

Şu ana kadar bilinenlere göre GA104 GPU’sunun kırpılarak 4864 CUDA’ya düşürüleceği RTX 3060 Ti’da RTX 3070’le benzer şekilde 8 GB kapasiteli 256-bit GDDR6 belleklerin yongaya 448 GB/s’lik bant genişliği sağlayacak.

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Kırpılma neticesinde ısıl tasarım karakteristiğinde güç kaynağınızın içini serinletecek şekilde 220 watt’tan 180 watt’a düşüş yaşanacak kartın bu haliyle ağabeyiyle benzer PCB’yi kullanacağı tahmin ediliyor.

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Bu da RTX 3070’te kullanılan soğutucu tasarımlarının RTX 3060 Ti’da görebileceğimiz manasına geliyor. Son olarak modelin içinde bulunduğumuz ayın sonlarına doğru duyurulmasının beklendiğini belirtelim.

https://videocardz.com/newz/gigabyte-geforce-rtx-3060-ti-8gb-aorus-master-gaming-and-eagle-series-listed-at-eec

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