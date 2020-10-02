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    Gigabyte’ın RTX 3060 Ti modelleri EEC’de listelendi

    Şaşırtıcı bir şekilde RTX 3060’tan önce yola koyulan RTX 3060 Ti’ın özelleşmiş tasarım seçenekleri ufukta görülmeye başlandı. Gigabyte’ın kartları sertifikasyon sürecinde ortaya çıktı.
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    Metehan Göktaş
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    Gigabyte’ın RTX 3060 Ti modelleri EEC’de listelendi
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    RTX Ampere üst segmente bir çok eleştiriyi ve sorunu da beraberinde. Nvidia’nın hızlı müdahele ettiği kapasitör kaynaklı çökme sorunu olumlu rüzgarlar estirse de donanım dünyasının unutamayacağı gelişmeler yaşandı.

    Giriş-orta segment Ampere çözümlerini bekleyenler ise üst segmentteki gelişmeleri şimdilik uzaktan seyrediyor. Gigabyte’ın EEC listesinde gün yüzüne çıkan 4 RTX 3060 Ti modeli yeşil ekibin uygun fiyatlı Ampere seçeneklerine yaklaştığımızı gösteriyor.

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    RTX 3060 Ti'ın detayları

    Şu ana kadar bilinenlere göre GA104 GPU’sunun kırpılarak 4864 CUDA’ya düşürüleceği RTX 3060 Ti’da RTX 3070’le benzer şekilde  8 GB kapasiteli 256-bit GDDR6 belleklerin yongaya 448 GB/s’lik bant genişliği sağlayacak.

    Gigabyte’ın RTX 3060 Ti modelleri EEC’de listelendi
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    Kırpılma neticesinde ısıl tasarım karakteristiğinde güç kaynağınızın içini serinletecek şekilde 220 watt’tan 180 watt’a düşüş yaşanacak kartın bu haliyle ağabeyiyle benzer PCB’yi kullanacağı tahmin ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "8/16 Ryzen 7 5800X, AotS testinde 10/20 Core i9-10900K’dan %22 hızlı"

    Bu da RTX 3070’te kullanılan soğutucu tasarımlarının RTX 3060 Ti’da görebileceğimiz manasına geliyor. Son olarak modelin içinde bulunduğumuz ayın sonlarına doğru duyurulmasının beklendiğini belirtelim.



    https://videocardz.com/newz/gigabyte-geforce-rtx-3060-ti-8gb-aorus-master-gaming-and-eagle-series-listed-at-eec Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    46 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Muten Baba 2 hf. en beğenilen
    Herkes 2000 serisini 3080 bitirdi sanıyor , bunu yapan 3080 3070 değil 3060Tİ , muhtemelen seride en çok saten model olacak.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DPLALİ (Bomba Ölüm) 2 hf.
    RTX 3060’ı bekliyorum dört gözle.
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    IceRulez (Osman R.F) 2 hf.
    3060 ti bence sweetspot olacak. Almayanı döverler heralde
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 hf.
    Bu görsel öylesine bir görsel mi yoksa 3060 ti bile bu kadar devasa boyutlu mu olacak?
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    northwood (Metehan GÖKTAŞ) 2 hf. Spider_hip
    PCB tasarımı aynı olduğu için eec listesindeki kartların RTX 3070'teki hallerinden paylaştım. Benzer tasarımlar bekleniyor çünkü.
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    Muten Baba 2 hf. en beğenilen
    Herkes 2000 serisini 3080 bitirdi sanıyor , bunu yapan 3080 3070 değil 3060Tİ , muhtemelen seride en çok saten model olacak.
    Yanıtla +10
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