RTX 3070’in çıkış tarihi resmileşti, RTX 3080 incelemeleri ertelendi

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Yeşil ekip duyuruda Ekim ayı içerisinde olarak duyurduğu RTX 3070’in satışa sunulacağı tarihi yeni bir güncelleme ile netleştirdi. Diğer taraftan RTX 3080’in ambargo tarihi ise ötelendi.

RTX 3070 15 Ekim'de geliyor

Nvidia’nın forumlarında açılan başlığa göre RTX 3070 15 Ekim’den itibaren raflardaki yerini alacak. 499 dolardan satışa sunulacak model GA104 GPU’suyla geliyor ve 5888 CUDA çekirdeği barındıracak. 8 GB GDDR6 belleklerinin 14 Gbps’te görev yapacağı 3070, 220 watt TDP’ye sahip.

Ayrıca Bkz. "RTX 3090 kasa içerisinde görüntülendi, RTX 3080 yakın çekimleri paylaşıldı"

Bununla birlikte 14 Eylül pazartesi gününden itibaren Founders Edition ve 17 Eylül’den itibaren de özelleşmiş tasarım kartların incelemelerinin ambargosunun kalkacağı RTX 3080 içinse erteleme kararı alınmış. İlk inceleme sonuçları RTX 3080’in satışa sunulacağı 17 Eylül’den bir gün önce, 16 Eylül’den itibaren yayınlanabilecek.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3070-to-launch-on-october-15th

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