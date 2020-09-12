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    RTX 3070’in çıkış tarihi resmileşti, RTX 3080 incelemeleri ertelendi

    Ampere kartların incelemelerini bekleyenler için kötü haber geldi. RTX 3070’e yükseltmek için sabırsızlananlar içinse tarih netleşmiş durumda. RTX 3070 15 Ekim'den itibaren satın alınabilecek.
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    Metehan Göktaş
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    RTX 3070’in çıkış tarihi resmileşti, RTX 3080 incelemeleri ertelendi
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    Yeşil ekip duyuruda Ekim ayı içerisinde olarak duyurduğu RTX 3070’in satışa sunulacağı tarihi yeni bir güncelleme ile netleştirdi. Diğer taraftan RTX 3080’in ambargo tarihi ise ötelendi.

    RTX 3070 15 Ekim'de geliyor

    Nvidia’nın forumlarında açılan başlığa göre RTX 3070 15 Ekim’den itibaren raflardaki yerini alacak. 499 dolardan satışa sunulacak model GA104 GPU’suyla geliyor ve 5888 CUDA çekirdeği barındıracak. 8 GB GDDR6 belleklerinin 14 Gbps’te görev yapacağı 3070, 220 watt TDP’ye sahip.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3090 kasa içerisinde görüntülendi, RTX 3080 yakın çekimleri paylaşıldı"

    Bununla birlikte 14 Eylül pazartesi gününden itibaren Founders Edition ve 17 Eylül’den itibaren de özelleşmiş tasarım kartların incelemelerinin ambargosunun kalkacağı RTX 3080 içinse erteleme kararı alınmış. İlk inceleme sonuçları RTX 3080’in satışa sunulacağı 17 Eylül’den bir gün önce, 16 Eylül’den itibaren yayınlanabilecek.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3070-to-launch-on-october-15th Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    StreamRolleR (Mert ) 14 dk.
    Sayın editör keşke gecikmenin sebebinin, yeni driver geldiği ve + %10 daha iyi olduğunu da yazaydınız.
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 17 dk.
    Kritik bir güncelleme mi geliyor acep?
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    Alkımm (ALKIM ÖZÜNEM) 1 sa.
    Hayirli isler killandim nereden esti test ertelemesi -_-
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