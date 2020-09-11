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    RTX 3090 kasa içerisinde görüntülendi, RTX 3080 yakın çekimleri paylaşıldı

    Uzun süren bekleyişin ardından ilk incelemeler gelmek üzere. Kutu açılım paylaşımlarının yanı sıra yeni üst seviye kartın sistem içerisindeki görüntüsü de paylaşıldı.
    5 sa.
    1,6b
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    13
    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3090 kasa içerisinde görüntülendi, RTX 3080 yakın çekimleri paylaşıldı
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    RTX Ampere modellerinin performans artışı ve fiyatı donanımseverlerin fazlasıyla heyecanlandırmayı başardı. Şimdi ise gözler ilk incelemelerde. İncemelerden önce kutu açılım içerikleri paylaşıldı.

    RTX 3090 kasa içerisinde

    RTX 3090’ın sistem içerisinde kurulu ilk görüntüsü geldi. Hacimli yapısıyla kasanın içerisinde kaydadeğer alana hükmeden kart ASUS’un yongaseti bilinmeyen bir Prime anakartı üzerinde 3 slot kaplamış.

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    Siyah rengin hakim olduğu modelin yan taraflarındaki gümüş renginin de buna uyum sağlayacak şekilde koyu renkli ve mat yapıya sahip olduğu görülüyor. Ağır ekran kartlarının genel sorunlarından birisi de sallanma. Görünüşe göre HDD/SSD yuvası bu konuda imdada yetişmiş.

    Ayrıca Bkz. "En hızlı RTX 3080 EVGA’dan geldi: 1.8 GHz’de çalışıyor"

    Diğer taraftan Nvidia’nın kutu içerisinde yer verdiği 12-pin-2x8-pin güç adaptörünün kısa olması dikkat çekiyor. Zira biraz daha uzun olsaydı kablo yönetimi konusunda daha temiz bir sonuç ortaya konulabilecekken adaptörün 2x8-pin içeren jack kısmının görünürde kalmasıbunu bozuyor. Ek olarak galerimizdeki RTX 3080 görsellerine göz atabilirsiniz.



    https://videocardz.com/newz/this-is-how-nvidia-geforce-rtx-3090-looks-in-a-case Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    hazarRS (hazar RS) 1 sa.
    Gavur ölüsü gibi maşallah. Ama o güç kablosu daha kötü bir yere konumlandırılamazdı.
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    Conar-XP (CoNaR CoNaN) 3 sa.
    3090 founders 3 slot kaplayan 1 model.Dikkat ederseniz kasa içi resmi'nde 3 slot kaplayan 1 kart var, fakat diğer resimler'de kart'lar 2 slot, 3080'in kutu açılış video lar'ı her yer'de mevcut ve 2 slot kapladığı görülüyor, yani tüm resim'ler 3090'a ait olmayabilir.3080 kutu açılış videoları'nda dikkatimi çeken başka 1 husus ise, pcb kısmı kartın yarısına kadar 1 alan kaplıyor, yani 3000 serisi'nde founders model kart'ın pcb'si eski nesillere göre bariz olrk küçülmüş görünüyor.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    St Batuhan (Batuhan Süersan) 3 sa. Conar-XP
    Nvidia resmi lansmanında pcb bulunmakta ve gerçekten ilginç bir tasarım/yaklaşım olmuş. Referans bir pcb yerine kendileri özel bir kart çıkarmış oldu founders kısmında.
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    kunGFu 4 sa.
    Hayvan gibi şiy yapiyorlar.. anakart soketine güvenen desteksiz kullansin :) bakin fotoda bile hdd yuvasina birakmislar ucunu, o tasiyor.. genel itibariyle ampereler böyle olcak galiba, sogutmaya ihtiyac bir önceki nesile göre artmis.
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    .V. 3 sa. kunGFu
    Kasaya vidalamadan mı kullanıyorsun?
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    mehmet4428 (Mehmet Umut Mert) 4 sa.
    Kablo işini önden görünmeyecek bir şekilde ayarlasalar güzel olacakmış.
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    scipiotheafricanus (K T) 5 sa.
    Valla madencilerden kart kalırsa iyi. Gelen haberler ethash performansının çok iyi olacağı yönünde. Dolayısıyla madenciler blok halinde alıp kartı karaborsaya düşürebilir.
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    fhrstw 5 sa. (düzenlendi)
    D
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    seko.tr (serkan aydoğan) 5 sa.
    Çıksada alsak artık bir 3080. Heyecan bastı iyice.
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    roses (rose rose) 5 sa.
    keşke donanımhaber'den de kutu açılış videosu görebilsek
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    sniper23 (Enes Şahinler) 5 sa. roses
    DH'ye gönderdilerse tabi.
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    GuvenDMRK (Güven Demirok) 4 sa. roses
    3090 her yerde görülebilecek bir kart değil muhtemelen ama 3080 hertarafa yollanmış gibi görünüyor, çünkü onun her yerde kutu açılışı yayınlandı.Bu konuda: https://forum.donanimhaber.com/cok-ozel-rtx-3080-kutusundan-cikiyor-son-donemdeki-en-heyecan-verici-kart-ailesi--145485685Ve buda youtube.

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