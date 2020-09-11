RTX 3090 kasa içerisinde görüntülendi, RTX 3080 yakın çekimleri paylaşıldı

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RTX Ampere modellerinin performans artışı ve fiyatı donanımseverlerin fazlasıyla heyecanlandırmayı başardı. Şimdi ise gözler ilk incelemelerde. İncemelerden önce kutu açılım içerikleri paylaşıldı.

RTX 3090 kasa içerisinde

RTX 3090’ın sistem içerisinde kurulu ilk görüntüsü geldi. Hacimli yapısıyla kasanın içerisinde kaydadeğer alana hükmeden kart ASUS’un yongaseti bilinmeyen bir Prime anakartı üzerinde 3 slot kaplamış.

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Siyah rengin hakim olduğu modelin yan taraflarındaki gümüş renginin de buna uyum sağlayacak şekilde koyu renkli ve mat yapıya sahip olduğu görülüyor. Ağır ekran kartlarının genel sorunlarından birisi de sallanma. Görünüşe göre HDD/SSD yuvası bu konuda imdada yetişmiş.

Ayrıca Bkz. "En hızlı RTX 3080 EVGA’dan geldi: 1.8 GHz’de çalışıyor"

Diğer taraftan Nvidia’nın kutu içerisinde yer verdiği 12-pin-2x8-pin güç adaptörünün kısa olması dikkat çekiyor. Zira biraz daha uzun olsaydı kablo yönetimi konusunda daha temiz bir sonuç ortaya konulabilecekken adaptörün 2x8-pin içeren jack kısmının görünürde kalmasıbunu bozuyor. Ek olarak galerimizdeki RTX 3080 görsellerine göz atabilirsiniz.

https://videocardz.com/newz/this-is-how-nvidia-geforce-rtx-3090-looks-in-a-case

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