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    RTX 3080’in bellekleri kolaylıkla 20 Gbps’e hız aşırtılabiliyor

    Nvidia’nın incelemeler için aldığı erteleme kararının ardından ilk test sonuçları gelmeye devam ediyor. Görünüşe göre RTX 3080’i kolayca daha hızlı hale getirmek mümkün.
    21 dk.
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    Metehan Göktaş
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    RTX 3080’in bellekleri kolaylıkla 20 Gbps’e hız aşırtılabiliyor
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    İnceleme ekipleri şu günlerde RTX 3080 Founders Edition modelini test etmekle meşgul. Bununla birlikte ilginç sonuçlar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

    İnceleme ekiplerinin denemelerine göre RTX 3080’in 19 Gbps’te çalışan bellekleri rahatlıkla 20 Gbps’e taşınabiliyor. Micron her ne kadar GDDR6X belleklerini 21 Gbps frekansa yönelik geliştirse de Nvidia RTX 3080’de frekansı 19 Gbps’e düşürmüş. Ufak bir girişim sonucunda kartla 20 Gbps’te stabilite yakalanabilinmiş.

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    RTX 3080’in bellekleri kolaylıkla 20 Gbps’e hız aşırtılabiliyor
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    GPU’nun da 70 MHz hız aşırtıldığı denemelerde VRAM’lerdeki  efektif frekans artışı 850 MHz seviyesinde. Sonuçlarda dudak uçuklatan performans artışı olmasa da hız aşırtma ile testin tamamlanması önem arz ediyor. Benchmark skorlarında en büyük değişim %3.4 ile Time Spy’da rapor edilmiş.

    RTX 3080’in bellekleri kolaylıkla 20 Gbps’e hız aşırtılabiliyor
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    Bununla birlikte iş ortaklarının çözümlerinin güç kısıtıyla gelmesi nedeniyle testler Founders Edition modelleriyle yapılmış ki bu kartlarda TDP 370 watt’a çıkarılabilmiş.

    [bkzdh125009]

     Örneğin ASUS’un TUF modeli bu sınıra sahip modellerden birisi. ROG Strix ailesi gibi daha kaslı modellerin ilerleyen dönemde gelmesiyle özelleştirilmiş tasarım kartlarda da yüksek frekanslara ulaşılacağa benziyor. Hız aşırtma denemesine dair ekran alıntılarını galerimizde bulabilirsiniz.



    https://videocardz.com/newz/overclocking-nvidia-geforce-rtx-3080-memory-to-20-gbps-is-easy Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Altyazar (yusuf ) 14 dk.
    bomba gibi geliyor nvdia, amd'nin 3070 bandında olan bir gpu'yu 399$ çıkardığını göremezsek geçmiş olsun dileklerini lisa reise iletiriz
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