RTX 3080’in bellekleri kolaylıkla 20 Gbps’e hız aşırtılabiliyor

Tam Boyutta Gör

İnceleme ekipleri şu günlerde RTX 3080 Founders Edition modelini test etmekle meşgul. Bununla birlikte ilginç sonuçlar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

İnceleme ekiplerinin denemelerine göre RTX 3080’in 19 Gbps’te çalışan bellekleri rahatlıkla 20 Gbps’e taşınabiliyor. Micron her ne kadar GDDR6X belleklerini 21 Gbps frekansa yönelik geliştirse de Nvidia RTX 3080’de frekansı 19 Gbps’e düşürmüş. Ufak bir girişim sonucunda kartla 20 Gbps’te stabilite yakalanabilinmiş.

İlginizi Çekebilir

Micron GDDR6X bellek teknolojisini duyurdu: Tek seferde 2-bit veri taşıyabiliyor

Tam Boyutta Gör

GPU’nun da 70 MHz hız aşırtıldığı denemelerde VRAM’lerdeki efektif frekans artışı 850 MHz seviyesinde. Sonuçlarda dudak uçuklatan performans artışı olmasa da hız aşırtma ile testin tamamlanması önem arz ediyor. Benchmark skorlarında en büyük değişim %3.4 ile Time Spy’da rapor edilmiş.

Tam Boyutta Gör

Bununla birlikte iş ortaklarının çözümlerinin güç kısıtıyla gelmesi nedeniyle testler Founders Edition modelleriyle yapılmış ki bu kartlarda TDP 370 watt’a çıkarılabilmiş.

[bkzdh125009]

Örneğin ASUS’un TUF modeli bu sınıra sahip modellerden birisi. ROG Strix ailesi gibi daha kaslı modellerin ilerleyen dönemde gelmesiyle özelleştirilmiş tasarım kartlarda da yüksek frekanslara ulaşılacağa benziyor. Hız aşırtma denemesine dair ekran alıntılarını galerimizde bulabilirsiniz.

https://videocardz.com/newz/overclocking-nvidia-geforce-rtx-3080-memory-to-20-gbps-is-easy

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.