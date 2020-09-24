RTX 3080 kullanıcıları çökme sorunuyla karşılaşıyor

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Nvidia’nın bir hayli sınırlı stokla giriş yapması nedeniyle satışa sunulması itibariyle tükenen RTX 3080’lerden birisini zor da olsa alabilen kullanıcılar yaşadıkları sorunlar nedeniyle teknoloji forumlarına akın etti.

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RTX 3080 kullanıcıları oyundan atma sorunu yaşıyor

Sorun rapor eden kullanıcıların durumu incelendiğinde bazı oyunlarda masaüstüne atma sorunu yaşandığı görülüyor. Sorun herkeste olmasa da geniş çaplı olduğunu söylemek mümkün. Sorunun nedenine dair şu anda net bir kanıya ulaşmak güç.

Yine de gözlemlere göre GPU’nun 2.0 GHz ve üzerine çıktığı durumlarda can sıkıcı sorunla karşılaşılması bakışları güç kaynağına çevirse de sürücü kanadından da şüpheleniliyor. Bununla birlikte bazı özelleşmiş tasarım modellerde sorun rapor edilmemesi dikkat çekiyor.

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Sorunun geçici çözümü içinse GPU’ya 50-100 MHz’lik underclock ya da MSI Afterburner 4.6.3 Beta 2 sürümü ve sonrası kurularak kart undervolt edilebilir.

https://videocardz.com/newz/geforce-rtx-3080-sees-increasing-reports-of-crashes-in-games

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