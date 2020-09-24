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    RTX 3080 kullanıcıları çökme sorunuyla karşılaşıyor

    Oldukça sınırlı stokla giriş yapılan RTX 3080’lerden birisini edinebilen kullanıcılar şimdi de sorunlarla boğuşuyor. Kullanıcı forumlarında çökme sorunu başlıkları dikkat çekiyor.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3080 kullanıcıları çökme sorunuyla karşılaşıyor
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    Nvidia’nın bir hayli sınırlı stokla giriş yapması nedeniyle satışa sunulması itibariyle tükenen RTX 3080’lerden birisini zor da olsa alabilen kullanıcılar yaşadıkları sorunlar  nedeniyle teknoloji forumlarına akın etti.

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    RTX 3080 kullanıcıları oyundan atma sorunu yaşıyor

    Sorun rapor eden kullanıcıların durumu incelendiğinde bazı oyunlarda masaüstüne atma sorunu yaşandığı görülüyor. Sorun herkeste olmasa da geniş çaplı olduğunu söylemek mümkün. Sorunun nedenine dair şu anda net bir kanıya ulaşmak güç.

    Yine de gözlemlere göre GPU’nun 2.0 GHz ve üzerine çıktığı durumlarda can sıkıcı sorunla karşılaşılması bakışları güç kaynağına çevirse de sürücü kanadından da şüpheleniliyor. Bununla birlikte bazı özelleşmiş tasarım modellerde sorun rapor edilmemesi dikkat çekiyor.

    Ayrıca Bkz. "6 nm Rembrandt APU’ları DDR5-5200 MHz bellek destekleyebilir"

    Sorunun geçici çözümü içinse GPU’ya 50-100 MHz’lik underclock ya da MSI Afterburner 4.6.3 Beta  2 sürümü ve sonrası kurularak kart undervolt edilebilir.



    https://videocardz.com/newz/geforce-rtx-3080-sees-increasing-reports-of-crashes-in-games Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Jon_Kar 2 sa. en beğenilen sniper23
    Aynisi AMD de olsa demediginizi birakmazsiniz



    Ama Nvidia olunca beta tester oluyor
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    sniper23 (Enes Şahinler) 3 sa. (düzenlendi)
    Her zaman söylenir. Bir donanımı çıktığı tarihte hemen almayın. Alırsanız Beta tester olursunuz.
    4 Yanıt Yanıtla +11
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    gtx295 (RnC ) 2 sa.
    Ama amd isiniyor ziyah ekran veriyor psu da sorun yok amd driver sorunlu nvidia oyle mi hicbir zaman cokme olmaz tak kullan sorun olmaz
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    kenanaras760 46 dk. yeni yorumcu
    Slm lar herkese bende RTX 2080Tİ var aynı çökme sorununu bende yaşıyorum. Yeni gelen günlemeden kaynaklı ekran kartıma hız aşırtma yaptığım zaman oyunlar başlamadan atmaktadır.
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 46 dk.
    Çözerler çıtır kart daha...
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    Arisaka 1 sa.
    Beyler Nvidia en kısa zamanda bu sorunları çözer de AMD 2 yıldır siyah ekran sorununu ''biliyoruz, çözüm için ilgileniyoruz'' demekten başka ne yapıyor? istisnasız her çıkan driverın bilinen hatalar kısmında 2 yıldır ''siyah ekranlar, çökmeler, donmalar'' sabit şekilde duruyor.AMD yazılım konusunda Nvidia nın yanından yamacından geçebilecek bir firma değil. Bir de hangi kafaysa artık ''AMD de olsa demediğinizi bırakmazsınız'' diyenler var yahu zaten 2 yıldır AMD de bu sorunlar var hatta daha beterleri vardı siz ne yiyip ne içiyorsunuz? millet kullanmadığı kartlar hakkında atıp tutmayı ne çok seviyor.AMD GPU = yazılım sorunları. Bu kadar net.NOT: Ryzen 3600 ve 5600XT kullanıcısı + son iki yılda 5 farklı Ryzen ve 3 farklı AMD gpu kullanmış biri. Saldırırken önce elinize kaç farklı AMD kart geçti onu sorgulayıp ona göre saldırın. Hayatında ilk defa bir AMD gpu ve cpu almış insanlarla tartışmıyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Steelo (Fatih Koyuncu) 1 sa. Arisaka
    Amd'yi donanım ve yazılımdan anlamayan insanlar kullanmamalı. Katılıyorum.
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    Kerros (Deniz Çoban) 2 sa.
    3xxx'ler şöyle iyi, böyle iyicileri görmek istiyorum. Neredeler? Nvidianın gönüllü PR'cılarına sevgilerimle.
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    gtx295 (RnC ) 2 sa.
    Ama amd isiniyor ziyah ekran veriyor psu da sorun yok amd driver sorunlu nvidia oyle mi hicbir zaman cokme olmaz tak kullan sorun olmaz
    Yanıtla +11
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    sniper23 (Enes Şahinler) 3 sa. (düzenlendi)
    Her zaman söylenir. Bir donanımı çıktığı tarihte hemen almayın. Alırsanız Beta tester olursunuz.
    4 Yanıt Yanıtla +11
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    Ambarad (Oğuz ) 3 sa. sniper23
    Kimse almasa bu sefer satış olmayacak. Mali sorunlar bir tarafa, kart farklı sistemlerde test edilmemiş olacak. Sorunlar ortaya çıkmayacak. Bu olay tam bir kısır döngü aslında.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 sa. sniper23
    Bunu satarken Beta sürümü diye satsınlar o zaman, nasıl böyle bir şey olabiliyor? Tek bu şirkete de mahsus değil tabii, çoğu şirket bunu yapıyor ama bitmemiş bir ürünü bitmiş gibi lanse etmek de nasıl bir kafa anlayamıyorum. Misal; Windows her sene iki üç sürümü çıkıyor ve hepsinde de tonca bug var. Çünkü, tamamlamadan, test etmeden piyasaya sürüyorlar. Bu sağlıklı bir adım ya da bir davranış değil ama yine de şirketler tamamlanmamış bir ürünü piyasaya göndermekten çekinmiyor.
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    eatmc7 2 sa. sniper23
    normal bir ülke için geçerli bir laf ama parası her ay %10 değer kaybeden adam ne yapsın?
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