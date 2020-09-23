6 nm Rembrandt APU’ları DDR5-5200 MHz bellek destekleyebilir

Tam Boyutta Gör

AMD’nin yol haritasının şimdiye kadar paylaşılan sınırlı kısmından bazı APU ve işlemcilerin kod adlarını ve çıkış yıllarını öğrenmiştik. Şimdi de yeni APU’lara dair önemli detaylar gün yüzüne çıktı.

Rembrandt

Rembrandt adını taşıyacak 6 nm APU’lar mevcut Renoir APU’larını takip edecek ve 5000G olarak lanse edilecek Cezanne APU’larını takip edecek yongalar olacak.

İlginizi Çekebilir

AMD’nin 2021-2022 yol haritası kısmen paylaşıldı

Bilindiği üzere AMD Zen 3 mimarili Vermeer işlemcileriyle Cezanne APU’larını 5000 serisi olarak duyurması bekleniyor. Burada AMD’nin sonraki adım olarak 5 nm’ye işaret etmesi nedeniyle 6 nm bilgisine temkinli yaklaşılması gerektiğini belirtelim.

AM5 soket APU

2022 yılında bizlerle olması beklenen Rembrandt APU’ları aynı zamanda AM5 soketle gelecek ilk APU ailesi olma özelliğini de taşıyor. 5200 MHz DDR5 bellek destekleyecek yongalarda 20 PCIe 4.0 kanalı ise bir hayli iddialı duruyor.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca Bkz. "TSMC 2 nm’de planından önde gidiyor"

Son olarak 2 USB 4.0(40 Gbps) portlarıyla güncel bağlantı arayüzü de sunacak yongalara eşlik edecek Ryzen işlemcileri ise Warhol’u takip edecek Rapheal işlemcileri olacak.

https://videocardz.com/newz/amd-rembrandt-to-feature-6nm-zen3-cores-support-ddr5-5200-memory

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.