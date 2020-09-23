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    6 nm Rembrandt APU’ları DDR5-5200 MHz bellek destekleyebilir

    Kırmızı ekibin yol haritası netleşmeye devam ediyor. Görünüşe göre yeni soketle gelecek APU’lar bellek frekansı ve bağlantı imkanları konusunda başarılı olacak.
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    6 nm Rembrandt APU’ları DDR5-5200 MHz bellek destekleyebilir
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    AMD’nin yol haritasının şimdiye kadar paylaşılan sınırlı kısmından bazı APU ve işlemcilerin  kod adlarını ve çıkış yıllarını öğrenmiştik. Şimdi de yeni APU’lara dair önemli detaylar gün yüzüne çıktı.

    Rembrandt

    Rembrandt adını taşıyacak 6 nm APU’lar mevcut Renoir APU’larını takip edecek ve 5000G olarak lanse edilecek Cezanne APU’larını takip edecek yongalar olacak.

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    Bilindiği üzere AMD Zen 3 mimarili Vermeer işlemcileriyle Cezanne APU’larını 5000 serisi olarak duyurması bekleniyor. Burada AMD’nin sonraki adım olarak 5 nm’ye işaret etmesi nedeniyle 6 nm bilgisine temkinli yaklaşılması gerektiğini belirtelim.

    AM5 soket APU

    2022 yılında bizlerle olması beklenen Rembrandt APU’ları aynı zamanda AM5 soketle gelecek ilk APU ailesi olma özelliğini de taşıyor. 5200 MHz DDR5 bellek destekleyecek yongalarda 20 PCIe 4.0 kanalı ise bir hayli iddialı duruyor.

    6 nm Rembrandt APU’ları DDR5-5200 MHz bellek destekleyebilir
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    Ayrıca Bkz. "TSMC 2 nm’de planından önde gidiyor"

    Son olarak 2 USB 4.0(40 Gbps) portlarıyla güncel bağlantı arayüzü de sunacak yongalara eşlik edecek Ryzen işlemcileri ise Warhol’u takip edecek Rapheal işlemcileri olacak.



    https://videocardz.com/newz/amd-rembrandt-to-feature-6nm-zen3-cores-support-ddr5-5200-memory Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    6s 2 sa. (düzenlendi)
    7np ile 6nm çok yakın sonuç veren üretim teknikleri, haber doğruysa bu yeni çıkacak ryzen'ler ya eski üretim şekliyle 7nm ile devam ederler ya da 6nm olurlar. Bir sonraki sene 7np'den, 6'ya atlamanın bir anlamı yok çünkü.
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    Virinom (Süleyman Kenar) 1 sa. 6s
    AMD atlamıyor ki TSMC atlıyor. AMD açısından 7, 6, 5 bir şey değişmiyor tamamen aynı işlemci tasarımı. Eğer Ryzen'lar Aralık ayında çıkacak olsa onlar da 6nm olacaktı. Artık 6nm bir sonraki Ryzen'lara kaldı.
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