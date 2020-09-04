RTX 3090, 3080 ve 3070’in özelleştirilmiş tasarım fiyatları paylaşıldı

GPU devinin RTX 3000 ailesi donanım dünyasını gündemini merkezine oturdu. Günlerdir heyecanı süren yeni kartların özelleşmiş tasarım modelleri de gün yüzüne çıktı.İlginizi Çekebilir Nvidia RTX 3000’de neden fiyat düşürdü? RTX 2080 Ti’ı tarihe gömen RTX 3070 nasıl geldi
RTX 3000 ailesinin özellişmiş tasarım fiyatları
İngiltere’de bir teknoloji perakendecisinin sitesinde yer alan modeller özelleşmiş tasarım kartların fiyatlarına dair fikir sunuyor. Ülkede 1399 Sterlin'den satışa sunulacak RTX 3090 1399 GBP’den listelenirken en pahalı özelleşmiş tasarım kart 1589.99 GBP’ten yerini almış.
RTX 3080’in 649 GBP’den duyurulduğu İngiltere’de en ucuz RTX 3080 639’dan kullanıcılarla buluşacak. Premium çözümlerde ise rakam 849 GBP’ye kadar uzanıyor.
Ayrıca Bkz. "Nvidia NVLink köprüsünün fiyatını açıkladı"
RTX 3070’te ise resmi fiyatlandırma 469 GBP olarak belirlenirken en ucuz kart 449’dan en yüksek fiyatlı 3070 ise 499 GBP’den listelenmiş durumda. Son olarak fiyatların nihai rakamlar olmadığını belirtelim.
https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3090-rtx-3080-and-rtx-3070-custom-model-pricing-in-uk Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Nvidia kartı 3750 TL ye abd de satıyor.
Trde 4900 civarı satacak.
Diğer üreticilere 3750tl ye vermiyor li belki 2500tl ye veriyor çipi bilmiyoruz..
Adamlar dahayi soğutucu rgb gibi ek maliyetlere giriyor pazarlama yapıyor derken 5500 6000tl olur Asus vs kartlar.
TR için konuştum.
7 8 bine burda satılacak diyenler darı ambarında hayal ediyorlar kendilerini.
Yok öyle bir dünya.
3000tl abd de satılan 220w soğutucuya sahip rx 5700 xt trde 4000tl. Kimse kendini kandırmasın
Çok pahalı olursa isteyen amazondan alır direk..
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