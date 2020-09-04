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    RTX 3090, 3080 ve 3070’in özelleştirilmiş tasarım fiyatları paylaşıldı

    Ön sipariş kabul edilmeyen RTX Ampere kartlarının iş ortakları tarafından geliştirilen seçenekleri İngiltere’de listelendi. Fiyatlar yerine göre referans tasarımdan daha düşük.
    1 hf.
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    Metehan Göktaş
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    RTX 3090, 3080 ve 3070’in özelleştirilmiş tasarım fiyatları paylaşıldı
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    GPU devinin RTX 3000 ailesi donanım dünyasını gündemini merkezine oturdu. Günlerdir heyecanı süren yeni kartların özelleşmiş tasarım modelleri de gün yüzüne çıktı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Nvidia RTX 3000’de neden fiyat düşürdü? RTX 2080 Ti’ı tarihe gömen RTX 3070 nasıl geldi

    RTX 3000 ailesinin özellişmiş tasarım fiyatları

    İngiltere’de bir teknoloji perakendecisinin sitesinde yer alan modeller özelleşmiş tasarım kartların fiyatlarına dair fikir sunuyor. Ülkede 1399 Sterlin'den satışa sunulacak RTX 3090 1399 GBP’den listelenirken  en pahalı özelleşmiş tasarım kart 1589.99 GBP’ten yerini almış.

    RTX 3090, 3080 ve 3070’in özelleştirilmiş tasarım fiyatları paylaşıldı
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    RTX 3080’in 649 GBP’den duyurulduğu İngiltere’de en ucuz RTX 3080 639’dan kullanıcılarla buluşacak. Premium çözümlerde ise rakam 849 GBP’ye kadar uzanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia NVLink köprüsünün fiyatını açıkladı"

    RTX 3070’te ise resmi fiyatlandırma 469 GBP olarak belirlenirken en ucuz kart 449’dan en yüksek fiyatlı 3070 ise 499 GBP’den listelenmiş durumda. Son olarak fiyatların nihai rakamlar olmadığını belirtelim.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3090-rtx-3080-and-rtx-3070-custom-model-pricing-in-uk Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Skywalkerx 1 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    2080 sahiplerinin durumu anlık

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    2080 sahiplerinin durumu anlık ...
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    1 Yanıt Yanıtla +51
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    Muten Baba 1 hf.
    500 dolar açıkladılar zaten 500 dolar 4800 lira mi yapıyor ? Vergiler dahil satılacak fiyat bu , bu kart 5000TL altına alınır. Elinde 2000 serisi olanlar özellikle maddi durumu olmayanlar panik olmuş durumda pahalı gelse de bizim kartların değeri dusmese diye , resmen az paraya yüksek performans alınmasını istemeyen bir güruh var forumda.
    500 dolar açıkladılar zaten 500 dolar 4800 lira mi yapıyor ? Vergiler dahil satılacak fiyat bu , bu kart 5000TL altına alınır. Elinde 2000 serisi olanlar özelli...
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    1 Yanıt Yanıtla +33
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    Muten Baba 1 hf.
    5000TLK altına 3070 , hazır olun.
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    Yorumlar (52) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    cobainn (BoRa BoRa) 1 gün
    Bu 6bin 7binci tayfa elinde 2xxx serisi ekran kartı olanlar, 7bin yazmış ama 2070i ilana koymuş, satma madem yenisi 7bin olacak? İbretlik bir durum...
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    BekirHan (Bekir Han) 2 gün
    Eski cazibesi kalmasa da Black Friday yine de TR den daha iyi fiyatlar sunuyor. Bekleyip 700-800TL ucuza almakta fayda var.
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    Madara35 2 gün
    Kardeşim beni yanlış anlamayın. Black friday de fiyatlarda uygun olur alırız falan demişsiniz de.yalnız o black friday yurt dışında black friday yani bizim burda olsa olsa bilek friday olur Geçen seneki fiyatları hatırlayın öyle madah müşteriyi memnun edecek bir indirim yoktu.
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    cavoo 2 gün
    3070 özel soğutmalılar (rog strix, evga ftw3, msı gaming x tri frozr hariç) 6000 6500 arası gelecek. Hariç modeller 7000 sınırını zorlayacak. 3080 ise yine rog, ftw3, gaming x tri frozr hariç 8000-8500 arası, hariç modeller ise 9500 sınırını zorlar.
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    teknoCat (ismi gizli) 4 gün
    Stok 3070 4850 4999 gibi fiyata trde satılacak



    Nvidia kartı 3750 TL ye abd de satıyor.



    Trde 4900 civarı satacak.



    Diğer üreticilere 3750tl ye vermiyor li belki 2500tl ye veriyor çipi bilmiyoruz..



    Adamlar dahayi soğutucu rgb gibi ek maliyetlere giriyor pazarlama yapıyor derken 5500 6000tl olur Asus vs kartlar.



    TR için konuştum.



    7 8 bine burda satılacak diyenler darı ambarında hayal ediyorlar kendilerini.



    Yok öyle bir dünya.



    3000tl abd de satılan 220w soğutucuya sahip rx 5700 xt trde 4000tl. Kimse kendini kandırmasın

    Çok pahalı olursa isteyen amazondan alır direk..
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    ahrimar (ss ss) 4 gün
    3090 ile 3080 arası niye fiyat farkı çok?
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    derlemeler (Erhan Görmez) 4 gün
    Bu kartlarda 3070 en düşügü fiyatının 5500 - 6000 TL olacağı söyleniyor. Ben açıkcası bu fiyata geleceğini sanmıyorum en az 7000 - 8000 bandında olacağına inanıyorum ötv si kdvsi vergisi bilmem nesi ile bizim ülkede 8000 i bulur 3070....
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    Rhego (Rhego ) 4 gün derlemeler
    KDV+Ötv ayakbastı herşey içinde 4800 TL fiyat açıkladı resmi Nvidia sitesi founder edition için. Özel soğutmalı modeller senin dediğin fiyata olabilir.
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    salvatore_volkan (volkan ) 4 gün
    Sinirlendim ve yazdım. konu allak bullak oldu kusra kalmayınız. Cezama razıyım.
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    Amore 4 gün
    2000 serisinden sonraki upgrade 4000 serisi olur, o zamana kadar PCI-E 4.0, anakart kontrolcü desteği, USB4.1, DDR5, SATA4 vs. gelir işte o zaman alınır.
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    WarSaw (Savaş T.) 4 gün
    o değilde bu 2080 sahipleri gene gidipte kendilerine bu büyük kazığı atan nvidia'dan kısa/orta vadede kart alırsa hak etmişler demektir
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    45 kişi, toplam 52 yorum yazdı.

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