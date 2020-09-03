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    Nvidia NVLink köprüsünün fiyatını açıkladı

    GPU devinin sadece en üst seviye kartına has tuttuğu yeni NVLink bağlantısı için gerekli köprünün fiyatı açıklandı. En yüksek performansı elde etmek isteyenlerin bütçeyi biraz daha genişletmesi gereke
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    Metehan Göktaş
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    Nvidia NVLink köprüsünün fiyatını açıkladı
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    Son yıllarda çoklu GPU kurulumları giderek önemini yitirmeye devam ediyor. Öyle ki AMD tarafında CrossFire teknolojisi RDNA kartlarla tarihe karıştı. Nvidia ise kısıtlı bir şekilde desteğini devam ettiriyor.

    Yeni NVLink köprüsünün fiyatı

    RTX Ampere kartların getirdiği yeniliklerden birisi de yeni NVLink arayüzüydü. Modellerin tanıtılmasının ardından NVLink köprüsünün de fiyatı belli oldu. 79.99 dolarlık fiyat etiketiyle 24 Eylül’den itibaren satışa sunulacak bağlantı ekipmanı ile en yüksek performansı hedefleyenler hedefleniyor. Köprünün tasarımı ise kullanılacağı RTX 3090 ile benzerlik gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia RTX 3000’de neden fiyat düşürdü? RTX 2080 Ti’ı tarihe gömen RTX 3070 nasıl geldi"

    Son olarak kullanıcı sayısının azlığı, pratikte uygulama zorluğu ve performans getirisinin maliyetine değmemesi nedeniyle oyun endüstrisi çoklu GPU’lu sistemlerden giderek uzaklaşıyor. Yine de bu deneyimi yaşamak isteyenlerin 3079 doları gözden çıkarması gerekecek.



    https://www.techpowerup.com/271710/nvidia-reserves-nvlink-support-for-the-rtx-3090 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 hf. en beğenilen
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    kartal172 (Cemil ) 1 hf.
    Aslında çok değil. Ama bu sınırlar içinde çok
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    şoray uzun yolda (erdem konuksever) 1 hf.
    köprü fiyatına ekran kartı kullananlar artılasın
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 1 hf.
    İki tane RTX 390'ın performansını düşünsenize. Şaka gibi. Fiyatı da şaka gibi olur.
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    lofer_freud (Ömer Cihan) 1 hf.
    Sal bizi Nvidia
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    Frobisher (Orhan ) 1 hf.
    Amd konsollarla anlaşmasından dolayı galiba PC üzerinde rekabete hevesli değil.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 hf. en beğenilen
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