Nvidia NVLink köprüsünün fiyatını açıkladı

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Son yıllarda çoklu GPU kurulumları giderek önemini yitirmeye devam ediyor. Öyle ki AMD tarafında CrossFire teknolojisi RDNA kartlarla tarihe karıştı. Nvidia ise kısıtlı bir şekilde desteğini devam ettiriyor.

Yeni NVLink köprüsünün fiyatı

RTX Ampere kartların getirdiği yeniliklerden birisi de yeni NVLink arayüzüydü. Modellerin tanıtılmasının ardından NVLink köprüsünün de fiyatı belli oldu. 79.99 dolarlık fiyat etiketiyle 24 Eylül’den itibaren satışa sunulacak bağlantı ekipmanı ile en yüksek performansı hedefleyenler hedefleniyor. Köprünün tasarımı ise kullanılacağı RTX 3090 ile benzerlik gösteriyor.

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Son olarak kullanıcı sayısının azlığı, pratikte uygulama zorluğu ve performans getirisinin maliyetine değmemesi nedeniyle oyun endüstrisi çoklu GPU’lu sistemlerden giderek uzaklaşıyor. Yine de bu deneyimi yaşamak isteyenlerin 3079 doları gözden çıkarması gerekecek.

https://www.techpowerup.com/271710/nvidia-reserves-nvlink-support-for-the-rtx-3090

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