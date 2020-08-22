RTX 3090’ın en net görseli paylaşıldı: 3 slot kaplayacak

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GPU devi yeni nesil ekran kartlarını tanıtmak için gün sayarken kartlara dair detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Donanım dünyası iddia edilen fiyatın şokunu atlamamışken kartın şimdiye kadarki en net görseli paylaşıldı.

RTX 3000’in Turing’in üzerine sunacağı performans artışı asıl önemli nokta olsa da yeni kartların referans tasarımı ve özellikle de son dönemde fiyatlandırılacağı seviye daha çok tartışıldı. Geçtiğimiz günlerde PCB’si de görüntülenen RTX 3090’ın haziran ayında gün yüzüne çıkan fotoğrafının ardından yeni bir görseli daha sızdı.

RTX 3090 anakartta 3 slotu işgal edecek

RTX 3090 Founders Edition’ın yanında görüntülenen RTX 2080 deyim yerindeyse çocuk oyuncağı gibi kalmış. Öyle ki RTX 3090’ın görüntü çıkışı arayüzünde yıllardır standart haline gelen 2 parmak yerine 3 parmak sayılıyor. Bu da RTX 3090’ın anakartta 3 slot kaplayacağı manasına geliyor. Yine de kartın IO panelinden bir tık ince olduğunu belirtelim.

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3 eksende de daha büyük

Ek olarak dikkatimizi çeken bir başka değişiklikse her ne kadar özelleştirilmiş tasarım kartlarda uzun zamandır genişlik IO panelini aşsa da Nvidia genişliği tepe model kartlarında dahi çoğu kullanıcıyı endişelendirmeyecek düzeyde tutmuştu.

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Burada RTX 3090’ın bir hayli geniş olduğu göze çarpıyor. SFF sistem toplamak isteyenler için Founders Edition seçeneği artık rafa kalkacak diyebiliriz.

Fotoğrafların sahibi henüz birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız 1400 dolarlık fiyat bilgisini yinelemiş. Dolayısıyla %40’lık fiyat artışı iddiası kuvvetleniyor. Buna karşın yeşil ekibin son anda fiyatta değişikliğe gittiğine daha önce şahit olmuştuk. Umarız donanımseverlerin lehine bir değişikliğe gidilir.

Ayrıca Bkz. "RTX 3090 1399 dolardan başlayan fiyatlarla gelebilir: Turing’den %40 daha pahalı"

Son olarak RTX 3090’ın şimdiye kadar bilinen teknik özelliklerini derleyerek sözlerimizi noktayalım. GA102 GPU’su üzerinde yükselecek model 5248 CUDA çekirdeği içerecek. GPU’nun 24 GB kapasiteli GDDR6X belleklerle iletişimi ise 384 bit’lik bellek veriyolu üzerinden sağlanacak.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3090-graphics-card-pictured

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