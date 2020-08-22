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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTX 3090’ın en net görseli paylaşıldı: 3 slot kaplayacak

    Nvidia’nın arklı tasarımıyla tartışılmaya devam edilen kartı RTX 2080’le yan yana görüntülendi. Fiyat artışı iddiası da bir kere daha tekrar edildi.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    1,4b
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    10
    Ekran K...
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3090’ın en net görseli paylaşıldı: 3 slot kaplayacak
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    GPU devi yeni nesil ekran kartlarını tanıtmak için gün sayarken kartlara dair detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Donanım dünyası iddia edilen fiyatın şokunu atlamamışken kartın şimdiye kadarki en net görseli paylaşıldı.

     

     

    RTX 3000’in Turing’in üzerine sunacağı performans artışı asıl önemli nokta olsa da yeni kartların referans tasarımı ve özellikle de son dönemde fiyatlandırılacağı seviye daha çok tartışıldı. Geçtiğimiz günlerde PCB’si de görüntülenen RTX 3090’ın haziran ayında gün yüzüne çıkan fotoğrafının ardından yeni bir görseli daha sızdı.

    RTX 3090 anakartta 3 slotu işgal edecek

    RTX 3090 Founders Edition’ın yanında görüntülenen RTX 2080 deyim yerindeyse çocuk oyuncağı gibi kalmış. Öyle ki RTX 3090’ın görüntü çıkışı arayüzünde yıllardır standart haline gelen 2 parmak yerine 3 parmak sayılıyor. Bu da RTX 3090’ın anakartta 3 slot kaplayacağı manasına geliyor. Yine de kartın IO panelinden bir tık ince olduğunu belirtelim.

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    3 eksende de daha büyük

    Ek olarak dikkatimizi çeken bir başka değişiklikse her ne kadar özelleştirilmiş tasarım kartlarda uzun zamandır genişlik IO panelini aşsa da Nvidia genişliği tepe model kartlarında dahi çoğu kullanıcıyı endişelendirmeyecek düzeyde tutmuştu.

    RTX 3090’ın en net görseli paylaşıldı: 3 slot kaplayacak
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    Burada RTX 3090’ın bir hayli geniş olduğu göze çarpıyor. SFF sistem toplamak isteyenler için Founders Edition seçeneği artık rafa kalkacak diyebiliriz.

     

    Fotoğrafların sahibi henüz birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız 1400 dolarlık fiyat bilgisini yinelemiş. Dolayısıyla %40’lık fiyat artışı iddiası kuvvetleniyor. Buna karşın yeşil ekibin son anda fiyatta değişikliğe gittiğine daha önce şahit olmuştuk. Umarız donanımseverlerin lehine bir değişikliğe gidilir.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3090 1399 dolardan başlayan fiyatlarla gelebilir: Turing’den %40 daha pahalı"

     

    Son olarak RTX 3090’ın şimdiye kadar bilinen teknik özelliklerini derleyerek sözlerimizi noktayalım. GA102 GPU’su üzerinde yükselecek model 5248 CUDA çekirdeği içerecek. GPU’nun 24 GB kapasiteli GDDR6X belleklerle iletişimi ise 384 bit’lik bellek veriyolu üzerinden sağlanacak.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3090-graphics-card-pictured Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 sa. en beğenilen
    Bu kartı alacak adamın psu ve kasa derdi olmaz bence. :D
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rouvax 33 dk.
    Bu karttan bir tane alırsan PC nin kendisi bu kartla SLI oluyor.
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    SKYFALL (Gökhan ) 1 sa.
    Bizim millet ruyasinda bile zor gorur bu kartlari.
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    Yoizhik (Fatih U.) 1 sa.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Anlık Nvidia
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    kmlkszhacker 1 sa.
    Ekran kartının kasası var
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    MC.CYBER_ (Serhan Şüküroğlu) 1 sa.
    dikey bağlayamayacaklar. Kaç watt çekcek şaka gibi kartlar ya. Uzunluğuda fazla ya
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    cocainbar (Cocain bar) 1 sa.
    ne 3 slotu kasayi kapliyor resmen
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 sa.
    Telefonlar ufalıyor ekran kartları büyüyor teknoloji bir garip..
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 sa. en beğenilen
    Bu kartı alacak adamın psu ve kasa derdi olmaz bence. :D
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 2 sa. (düzenlendi)
    3 slotmu ohannes burger 🍔, nuhahahahahahahahahasdfghjjkll. 😂 😂 😂

    Kasa, güç kaynağı üreticilerine gün doğdu kasa, güç kaynağı değiştiricek alacak olan extra masraf. Drama. Ftw
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    Manyaqçocuk 2 sa.
    o kadar güç devresi ve 24gb vram ancak sığıyor demek ki özel tasarımlar daha büyük bile gelebilir. çoğu kişi güç kaynağından veya kasa küçüklüğünden alamayacak bunu
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    rtx 3090, rtx 2080 ve
    2 etiket daha nvidia ampere Donanım
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