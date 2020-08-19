RTX 3090 1399 dolardan başlayan fiyatlarla gelebilir: Turing’den %40 daha pahalı

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GPU devinin Turing modelleri Pascal’ın üzerinde hacimli bir fiyat artışıyla sunulmuştu. Görünüşe göre yeşil ekip maliyet artışını öne sürerek oyuncuların ne kadar fiyata kadar onay verdiğini denemek istiyor.

RTX 2080 Ti'dan %40 yüksek fiyatla geliyor

Geçmişte doğru olduğu ortaya çıkan sızıntılarıyla bilinen forum kullanıcısının son gönderisine göre RTX 3090 1399 dolarlık fiyattan başlayarak kaslı modellerde yukarıya doğru yükselecek.

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RTX 3090 Founders Edition 1500 dolarlık fiyata sahip olabilir

Founders Edition kart içinse 1500 doları işaret eden kaynak şimdiye kadar bilinen PG132 ve PG133 için ayrımda bulunmamış. Eğer fiyat Turing’de gördüğümüz tasarım Founders Edition için geçerliyse tasarımıyla ilgi çeken yeni referans kart cüzdanı biraz daha hafifletebilir.

Geriye dönüp bakacak olursak RTX 2080 Ti 999 dolardan başlayan fiyatlarla sunulmuş, Founders Edition ise 1199 dolardan kullanıcılarıyla buluşmuştu. Diğer taraftan 24 GB kapasiteli GDDR6X bellekle gelmesi beklenen RTX 3090 için bu bilginin tekrarlandığını görüyoruz.

Ayrıca Bkz. "Digitimes: Bellek fiyatları son çeyrekte %10 daha düşecek"

Nvidia neden fiyatları yükseltiyor?

Son olarak fiyat artışına sebep olarak RTX 2080 Ti’daki 11 GB kapasiteli GDDR6 belleklerin yerini 24 GB kapasiteli belleklerin yer alması gösteriliyor. Yine de son 2 nesildir Nvidia’nın uyguladığı fiyat artışı politikası çok tepki çekeceğe benziyor.

https://www.guru3d.com/news-story/rumor-geforce-rtx-3090-now-would-cost-1399-usd.html

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