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    RTX 3090 1399 dolardan başlayan fiyatlarla gelebilir: Turing’den %40 daha pahalı

    Nvidia’nın Ampere kartlarına gün saydığımız şu günlerde fiyatlar da şekillenmeye başladı.
    2 gün
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    Ekran K...
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3090 1399 dolardan başlayan fiyatlarla gelebilir: Turing’den %40 daha pahalı
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    GPU devinin Turing modelleri Pascal’ın üzerinde hacimli bir fiyat artışıyla sunulmuştu. Görünüşe göre yeşil ekip  maliyet artışını öne sürerek oyuncuların ne kadar fiyata kadar onay verdiğini denemek istiyor.

    RTX 2080 Ti'dan %40 yüksek fiyatla geliyor

    Geçmişte doğru olduğu ortaya çıkan sızıntılarıyla bilinen forum kullanıcısının son gönderisine göre RTX 3090 1399 dolarlık fiyattan başlayarak kaslı modellerde yukarıya doğru yükselecek.

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    RTX 3090 Founders Edition 1500 dolarlık fiyata sahip olabilir

    Founders Edition kart içinse 1500 doları işaret eden kaynak şimdiye kadar bilinen PG132 ve PG133 için ayrımda bulunmamış. Eğer fiyat Turing’de gördüğümüz tasarım Founders Edition için geçerliyse tasarımıyla ilgi çeken yeni referans kart cüzdanı biraz daha hafifletebilir.

    Geriye dönüp bakacak olursak RTX 2080 Ti 999 dolardan başlayan fiyatlarla sunulmuş, Founders Edition ise 1199 dolardan kullanıcılarıyla buluşmuştu. Diğer taraftan 24 GB kapasiteli GDDR6X bellekle gelmesi beklenen RTX 3090 için bu bilginin tekrarlandığını görüyoruz.

    Ayrıca Bkz. "Digitimes: Bellek fiyatları son çeyrekte %10 daha düşecek"

    Nvidia neden fiyatları yükseltiyor?

    Son olarak fiyat artışına sebep olarak RTX 2080 Ti’daki 11 GB kapasiteli GDDR6 belleklerin yerini 24 GB kapasiteli belleklerin yer alması gösteriliyor. Yine de son 2 nesildir Nvidia’nın uyguladığı fiyat artışı politikası çok tepki çekeceğe benziyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/rumor-geforce-rtx-3090-now-would-cost-1399-usd.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Jon_Kar 2 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Fanboylar burada AMD soyle kötü böyle kötü diye propaganda yapsin aferin fanboylara



    Millet sizin yuzunuzden AMD almiyor sonra rekabet de olmuyor



    Bak adamlar yuzde 40 zammi gecirdi size
    Fanboylar burada AMD soyle kötü böyle kötü diye propaganda yapsin aferin fanboylara Millet sizin yuzunuzden AMD almiyor sonra rekabet de olmuyor...
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    4 Yanıt Yanıtla +32
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 2 gün (düzenlendi)
    Bu paraya bir tane Xbox Series X bir tane de 4k tv alır 5-6 sene Game Pass'le kafam rahat takılırım.
    Yanıtla +20
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    mamad 2 gün (düzenlendi)
    Bu tip haberler muhtemelen Nvidia'nın yönlendirmeleriyle ortaya çıkıyor. Bir önceki haber de 2000 dolar olabilir şeklindeydi. Bunların hepsi Nvidia'nın ekmeğine yağ sürmektir. Kimse bu fiyatları söz konusu bile etmez normalde, tabi Nvidia'dan bir çıkarı yoksa.Eskiden 500 dolar olan kartlar Titan adıyla 1000 dolarlara çıktı, 1200 dolar oldu, hatta 2000 dolar oldu, şimdi Titan adına gerek olmadan normal modeller bile 1000 dolar üzeri normalmiş havası veriliyor. Böyle yapa yapa donanım işi yalan oldu. Normalde 650-700 dolar olması gereken kartı zorla 1000 dolar yapacaklar.
    Bu tip haberler muhtemelen Nvidia'nın yönlendirmeleriyle ortaya çıkıyor. Bir önceki haber de 2000 dolar olabilir şeklindeydi. Bunların hepsi Nvidia'nın ekmeğine...
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    Yorumlar (29) Yorum Yaz Forumda Gör
    Timeguard 1 gün
    Nvidia Geforce

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    AMD Radeon

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    Bakalım bu turda neler olacak..
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    Metal-Gear (Evren ) 1 gün
    Fiyat gereksiz pahalı olacak yine her zamanki gibi. Görsel yazılım alanında daha verimli olması ve studio driver desteği ile oyun + iş verimine aynı anda odaklanabilmesi sebebiyle ekran kartı tarafında hep nvidia tercih ediyorum. Ama fiyat politikalarını hiç beğenmiyorum, temiz ikinci el kartlara yönelip doğrudan destek vermemiş olmak da iyi bir seçenek.
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    huseyincarnege (huseyin murteza) 1 gün
    fiyatına göre performans nasıl olcak acaba
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    BekirTemel (Bekir ) 1 gün
    Beklediğim gibi
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    smart1978 (X Y) 1 gün
    Enflasyon Amerika'da firlarsa Dolar fiyatina da zam gelecektir . Turkiye'de tersine Dolar artiyor gibi olursa misli misli Turkiye'nin vay haline olur ithal urun ve hizmetlerde ..
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    Skywalkerx 1 gün
    akp iktidarı olduğu sürece türk genci için hayal olacak bu ekran kartları işlemciler...
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    cabriyo (Emin Tuncer) 1 gün
    önce bindirim sonra indirim sevindirme taktiği:
    1- 2000 dolar = yok canım çok yüksekmiş
    2- 1400 dolar = oh neyseki 2000 dolar değil.
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    Onvious (onur ) 1 gün
    3090, TITAN modelin yeni karsılıgı degil miydi? hatırladıgım kadarıyla TITAN hep cok pahalıydı zaten
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    relling (Furkan Karagöz) 1 gün
    Yalnız fena geçirmişler. Galiba Amd alınmaz şöyle böyle diyenler tükürdüklerini yalayıp amdye dönecek.
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 1 gün
    Gözden kaçan bir pandemi süreci var sanırım.

    2080ti modelinin fiyatının normalde düşmesi gerekirken fiyatlar yükseldi ya da aynı seviyelerde geziyor.
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