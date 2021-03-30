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    RTX 3090 Resizable BAR ile 4K’da %3.17 hızlanıyor

    Geçtiğimiz gün Nvidia’nın Çinli iş ortaklarının kartları için Resizable BAR destekli vBIOS hazırladığını paylaşmıştık. Kartların yamalı ile yapılan ilk testler çok geçmeden yayınlandı.
    30 Mart 2021, 11:00 (2 sa.)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3090 Resizable BAR ile 4K’da %3.17 hızlanıyor
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    GPU devinin bu ayın sonlarında Ampere mimarili Founders Edition kartları için yayınlayacağını duyurduğu Resizable BAR destekli yamalar firmanın iş ortakları tarafından geçtiğimiz günlerde paylaşıldı.

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    Yalnızca Galax ve Gainward’ın Çin’e özel modellerinde çalıştığı belirtilen vBIOS’lardan RTX 3090 için hazırlanan yama bazı kullanıcılara göre herhangi bir RTX 3090’da çalışıyor.

    RTX 3090'a Resizable BAR desteği

    Yayınlanan araçla RTX 3090’ını güncelleyen bir kullanıcının gerçekleştirdiği testler Resizable BAR’ın Ampere kartlardaki performans getirisine dair fikir verebilir.

    Ayrıca Bkz. "Galax ve Gainward kartlarına Resizable BAR desteği sunmaya başladı"

    RTX 3090 Resizable BAR ile 4K’da %3.17 hızlanıyor
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    RTX 3060 ile birlikte Nvidia’nın Resizable BAR desteklediğini açıkladığı oyunlarda 4K çözünürlükte gerçekleştirilen testlerde %3.17’lik iyileşme gözlemlenmiş. ReBAR açıldığında RTX 3060 1080p’de bir tık daha fazla hızlansa da yakalanan artış kötü sayılmayacak düzeyde.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3090-with-resizable-bar-is-3-17-faster-on-average-at-4k
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    L
    lterlemez 18 dakika önce

    Güzel fikir...

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 (Enes Şahinler) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Resizable BAR FPS anlamında bir işe yaramıyor. Ama benim farkettiğim shutter, freeze gibi problemleri azaltıyor. Özellikle takılmalar azalıyor.
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    C CMteria (Harun Kuruoğlu) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    :) olmayan kartlarin dise dokunmayan hizlanmalari ve tanitilan hicbir urune heyacanlanamamak nasil bir his biliyomusun boyle futbolda artik hicbir gole hicbir transfere cosku duymamak gibi birsey vesselam ...
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