Galax ve Gainward kartlarına Resizable BAR desteği sunmaya başladı

Kırmızı ekibin Ryzen 5000 işlemcileriyle birlikte hayatımıza giren Resizable BAR diğer üreticiler tarafından da desteklenmeye başlandı.

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Hatırlayacağınız üzere Nvidia, Resizable BAR desteğiyle gelen RTX 3060’ın ardından diğer Ampere modelleri için de bu ayın sonlarına doğru yayınlanacak BIOS yamalarıyla destek sunacağını açıklamıştı.

RTX 30 için Resizable BAR desteği gelmeye başladı

Buna karşın halen yeşil ekipten bir adım gelmiş değil. Görünüşe göre iş ortakları söz konusu yamayı edinmiş. Öyle ki Galax ve Gainward Çin’e özel tasarladıkları Ampere kartlar için Resizable BAR destekli vBIOS yamalarını indirmeye sundu.

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Global pazara sunulan diğer kartlar için çalışıp çalışmayacağı doğrulanmayan kart Nvidia tarafından da dijital olarak imzalanmamış görünüyor. Yayınlanan aracın vBIOS’u tamamen değiştirmekten ziyade modifiye ettiği öğrenilirken bazı kullanıcılar Çin dışı Galax ve Gainward üretimi RTX 3090 kartlarında aracın başarılı sonuç elde ettiğini bildiriyor.

https://videocardz.com/newz/galax-and-gainward-release-geforce-rtx-3090-3080-3070-and-3060-ti-bioses-with-resizablebar-support

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