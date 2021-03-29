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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galax ve Gainward kartlarına Resizable BAR desteği sunmaya başladı

    AMD’nin Smart Access Memory teknolojisinin ardından Nvidia da benzer teknolojisini RTX 30 serisi kartları için kullanıma sunacağını doğrulamıştı. İlk yamalar dağıtılmaya başlandı.
    29 Mart 2021, 16:00 (2 sa.)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Galax ve Gainward kartlarına Resizable BAR desteği sunmaya başladı

    Kırmızı ekibin Ryzen 5000 işlemcileriyle birlikte hayatımıza giren Resizable BAR diğer üreticiler tarafından da desteklenmeye başlandı.

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    Hatırlayacağınız üzere Nvidia, Resizable BAR desteğiyle gelen RTX 3060’ın ardından diğer Ampere modelleri için de bu ayın sonlarına doğru yayınlanacak BIOS yamalarıyla destek sunacağını açıklamıştı.

    RTX 30 için Resizable BAR desteği gelmeye başladı

    Buna karşın halen yeşil ekipten bir adım gelmiş değil. Görünüşe göre iş ortakları söz konusu yamayı edinmiş. Öyle ki Galax ve Gainward Çin’e özel tasarladıkları Ampere kartlar için Resizable BAR destekli vBIOS yamalarını indirmeye sundu.

    Ayrıca Bkz. "16 GB VRAMli Intel DG2 4096 işlem birimine kadar ölçeklenebilir"

    Global pazara sunulan diğer kartlar için çalışıp çalışmayacağı doğrulanmayan kart Nvidia tarafından da dijital olarak imzalanmamış görünüyor. Yayınlanan aracın vBIOS’u tamamen değiştirmekten ziyade modifiye ettiği öğrenilirken bazı kullanıcılar Çin dışı Galax ve Gainward üretimi RTX 3090 kartlarında aracın başarılı sonuç elde ettiğini bildiriyor.



    https://videocardz.com/newz/galax-and-gainward-release-geforce-rtx-3090-3080-3070-and-3060-ti-bioses-with-resizablebar-support
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    MEGA1178 6 saat önce

    Aynen

    musty578 1 gün önce

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Boş yapma beni dinle 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu özellik nvidia ve intel kombinasyonlarında tam verimli çalışmıyor.
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