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    RTX 3090 RTX 2080 Ti’dan %50 hızlı olabilir

    Ampere kartlar AMD’nin Big Navi hamlesini boşa çıkarabilir.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    41
    Ekran K...
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3090 RTX 2080 Ti’dan %50 hızlı olabilir
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    GPU devinin merakla beklediğimiz yeni kartlarına yaklaştığımız şu günlerde performans verileri gelmeye devam ediyor.

    RTX 3090

    Bir Twitter kullanıcısının gönderisine göre RTX 3090 RTX 2080 Ti’dan %50 hızlı olabilir. RTX 2080 Ti’ın 6300 puan aldığı Time Spy Extreme testinde yeni kartın bu durumda 9000-10000 puan arasında bir skor elde etmesi bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Sapphire maliyet odaklı RX 5700 XT Pulse BE’yi duyurdu"

    Hız aşırtmalı modellerle 10000 puan seviyesinin geçilmesi bu durumda olası görünüyor. Diğer taraftan AMD ise Big Navi ile RTX 2080 Ti’a ciddi bir farkla üstünlük kurmayı hedefliyor. Tabloya bakacak olursak Nvidia üst seviyede AMD’ye şans tanımayacak.



    https://wccftech.com/nvidia-rtx-3090-will-allegedly-offer-a-massive-50-performance-increase/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    "sızıntı" veya "söylenti" haberi böyle olur arkadaşlar. Belki twitter postu'nun bir screen shot'ı konabilir. Onun dışında böyle olur bu haberler.
    Yorumu gör »     kaptan666
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    435 (Yusuf Aslanyürek) 1 gün en beğenilen
    Bir başka “olabilir” haberine hoş geldiniz.
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    superminator (Superman Terminator) 1 gün
    Olmayan birşey üzerinden tahminde bulunup, bunu da haber diye yayınlamak... En sonda da, olmayan bir tabloyu işaret edip, tabloya bakacak olursak... demek.
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    brokengineer (on ) 1 gün
    3090ın 2080ti dan %50 daha güçlü olabileceği tek kelime ile "mümkün" iki kelime ile ise "mümkün değil".
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    Oldboy86 9 sa.
    wccftech.com/...
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    The Killing Road ('y ) 13 sa.
    geleneksel 980ti>1080ti uçuşunu aratmayacak aylık yeni nesil nvidia kart haberlerine hoş geldiniz
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    eskikarateci (Faruk Ergin) 14 sa.
    nasipte varsaa
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    [__Zahid__] (Zahid Çoban) 14 sa.
    3090 3080tidan daha hızlı olabilir
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    BURHAN77 (BURHAN ÇELİK) 15 sa.
    3090 çakılabilir,.. yazık ya..
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    danlabilic (Danla Bilic) 17 sa.
    ol(mayada)abilir
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    kendinetroll (Mehmet c) 1 gün
    2020 Türkiye'sinde teknoloji forum haberleri :D
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    abbasbj 1 gün
    Konsolcuların gözü yaşlı,olamaz diyenlerin kuyruk acısı burdan geliyor
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 1 gün
    3090 ti alacak sanki herkes, size göre yapacaktı ekran kartını te Allahım. ??

    Yok olmasın, yok mümkün değil. ??

    Eskisini uptade ile yavaşlatır yenisini takınca uçar bu piyasa hep böyleydi ?? eve yeni adet getirmeyelim dh family... ??
    2 Yanıt Yanıtla
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    Eren Durgut 1 gün Hakimutata Insane
    6 yıl önce çıkmış olan 750ti kullanıyorum ancak hala daha performans olarak ilk çıktığı günden farkı yok. Planlı eskitme her model için geçerli olmayabilir. Gtx1000 veya 1600 serisi için durum ne olur bilemem
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 15 sa. Hakimutata Insane
    nvidia'da öyle bir şey hiç olmadı ki , yanılıyor muyum?

    keza apple , bu durumdan dolayı ceza aldı , salak değilse nvidia , yavaşlatmaz , kaldı ki yavaşlattı , hemencecik bir önceki sürüme geçersin.... Yapabileceği , hakkı da olan bir şey , destek vermeyi keser , o zaman da kendi kaybeder , her türlü kendi ayağına sıkmış oluyor ....
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 1 gün
    bir önceki jenerasyondan yüzde elli daha hızlı bir kartı henüz görmedik diye biliyorum. gpu'da da böyle, cpu'da da böyle.
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    Yoizhik (Fatih U.) 1 gün murdocklawless
    https://www.reddit.com/r/hardware/comments/hva9hx/nvidia_gpus_over_the_years_ampere_included/yukarıdaki tabloya göre 1080ti 980ti'den %70 daha hızlıymış (28nm'den 16nm'ye düşülmüş o jenerasyonda). İnternette yazdığına göre gerçek olmalı...
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 15 sa. murdocklawless
    İsteseler bal gibi yaparlar , amaç yavaş yavaş , acıtmadan sömürmek
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    3395 kez okundu.
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    rtx 3090, nvidia ampere ve
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