GPU devinin merakla beklediğimiz yeni kartlarına yaklaştığımız şu günlerde performans verileri gelmeye devam ediyor.
RTX 3090
Bir Twitter kullanıcısının gönderisine göre RTX 3090 RTX 2080 Ti’dan %50 hızlı olabilir. RTX 2080 Ti’ın 6300 puan aldığı Time Spy Extreme testinde yeni kartın bu durumda 9000-10000 puan arasında bir skor elde etmesi bekleniyor.
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Hız aşırtmalı modellerle 10000 puan seviyesinin geçilmesi bu durumda olası görünüyor. Diğer taraftan AMD ise Big Navi ile RTX 2080 Ti’a ciddi bir farkla üstünlük kurmayı hedefliyor. Tabloya bakacak olursak Nvidia üst seviyede AMD’ye şans tanımayacak.
https://wccftech.com/nvidia-rtx-3090-will-allegedly-offer-a-massive-50-performance-increase/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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|"sızıntı" veya "söylenti" haberi böyle olur arkadaşlar. Belki twitter postu'nun bir screen shot'ı konabilir. Onun dışında böyle olur bu haberler.
Yok olmasın, yok mümkün değil. ??
Eskisini uptade ile yavaşlatır yenisini takınca uçar bu piyasa hep böyleydi ?? eve yeni adet getirmeyelim dh family... ??
keza apple , bu durumdan dolayı ceza aldı , salak değilse nvidia , yavaşlatmaz , kaldı ki yavaşlattı , hemencecik bir önceki sürüme geçersin.... Yapabileceği , hakkı da olan bir şey , destek vermeyi keser , o zaman da kendi kaybeder , her türlü kendi ayağına sıkmış oluyor ....
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