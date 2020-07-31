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GPU devinin merakla beklediğimiz yeni kartlarına yaklaştığımız şu günlerde performans verileri gelmeye devam ediyor.

RTX 3090

Bir Twitter kullanıcısının gönderisine göre RTX 3090 RTX 2080 Ti’dan %50 hızlı olabilir. RTX 2080 Ti’ın 6300 puan aldığı Time Spy Extreme testinde yeni kartın bu durumda 9000-10000 puan arasında bir skor elde etmesi bekleniyor.

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Hız aşırtmalı modellerle 10000 puan seviyesinin geçilmesi bu durumda olası görünüyor. Diğer taraftan AMD ise Big Navi ile RTX 2080 Ti’a ciddi bir farkla üstünlük kurmayı hedefliyor. Tabloya bakacak olursak Nvidia üst seviyede AMD’ye şans tanımayacak.

https://wccftech.com/nvidia-rtx-3090-will-allegedly-offer-a-massive-50-performance-increase/

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