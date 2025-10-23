Nvidia Reflex 2.0, RTX 20 ve 30 serisinde çalıştırıldı

Nvidia Reflex 2, RTX 20 ve 30 serisinde çalıştırıldı
Mod geliştiricinin paylaştığı Reflex 2 Tech Demo, aslında The Finals'a ait DLL dosyaları üzerinden oluşturuldu. “nvngx_ratewarp.dll” adlı bu dosya, Reflex 2’nin temelinde yer alan Frame Warp algoritmasını içeriyor. Geliştirici, bu dosyayı yeniden derleyerek küçük bir demo yazılımı oluşturdu ve Reflex 2'yi eski nesil ekran kartlarında manuel olarak etkinleştirmeyi başardı.
Her ne kadar Nvidia Reflex 2 resmi olarak yalnızca RTX 50 serisinde desteklense de, Tech Demo'nun RTX 20 ve 30 serisinde sorunsuz biçimde çalışması dikkat çekici. DSO Gaming, yazılımın RTX 40 serisinde de doğal olarak çalıştığını doğruladı. Bu durum, Reflex 2'nin aslında geniş bir GPU yelpazesinde potansiyel olarak aktif edilebileceğini gösteriyor.
Yine de Nvidia'nın bu özelliği eski ekran kartlarına resmî olarak getirip getirmeyeceği belirsiz. Keza Reflex 2'nin en iyi sonuçları rekabetçi oyunlarda sunduğu biliniyor, ancak şu anda yalnızca birkaç oyunda destekleniyor. Geliştiricilerin teknolojiyi daha geniş ölçekte benimsemesi halinde, Reflex 2'nin düşük gecikme avantajı çok daha fazla oyuncuya ulaşabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: