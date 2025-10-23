Nvidia Reflex 2.0, RTX 20 ve 30 serisinde çalıştırıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör CES 2025 etkinliğinde yalnızca GeForce RTX 50 serisine özel olarak tanıtılan Reflex 2.0, tüm GPU'larda erişilebilir hale gelebilir. "Pure Dark" takma adlı bir mod geliştirici, Reflex 2'nin teknik dosyalarını tersine mühendislikle analiz ederek teknolojiyi RTX 20 ve RTX 30 serisi ekran kartlarında çalıştırmayı başardı.

Mod geliştiricinin paylaştığı Reflex 2 Tech Demo, aslında The Finals'a ait DLL dosyaları üzerinden oluşturuldu. “nvngx_ratewarp.dll” adlı bu dosya, Reflex 2’nin temelinde yer alan Frame Warp algoritmasını içeriyor. Geliştirici, bu dosyayı yeniden derleyerek küçük bir demo yazılımı oluşturdu ve Reflex 2'yi eski nesil ekran kartlarında manuel olarak etkinleştirmeyi başardı.

Tam Boyutta Gör Kaçıranlar için Reflex 2, GPU tarafından oluşturulan kareyi en güncel fare veya kamera girdisine göre yeniden düzenleyerek görüntü gecikmesini minimuma indiriyor. Bu sistem, özellikle yüksek FPS değerlerinde etkili çalışıyor. DSO Gaming'in testlerine göre, Reflex 2 Tech Demo 100 FPS üzerindeki oyunlarda kusursuz biçimde çalışırken, 30-60 FPS aralığında bazı görüntü bozulmaları görülebiliyor. Bunun nedeni ise, kareler arası hareket farkının "warp" algoritmasının sınırlarını zorlaması.

Her ne kadar Nvidia Reflex 2 resmi olarak yalnızca RTX 50 serisinde desteklense de, Tech Demo'nun RTX 20 ve 30 serisinde sorunsuz biçimde çalışması dikkat çekici. DSO Gaming, yazılımın RTX 40 serisinde de doğal olarak çalıştığını doğruladı. Bu durum, Reflex 2'nin aslında geniş bir GPU yelpazesinde potansiyel olarak aktif edilebileceğini gösteriyor.

Yine de Nvidia'nın bu özelliği eski ekran kartlarına resmî olarak getirip getirmeyeceği belirsiz. Keza Reflex 2'nin en iyi sonuçları rekabetçi oyunlarda sunduğu biliniyor, ancak şu anda yalnızca birkaç oyunda destekleniyor. Geliştiricilerin teknolojiyi daha geniş ölçekte benimsemesi halinde, Reflex 2'nin düşük gecikme avantajı çok daha fazla oyuncuya ulaşabilir.

