Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia Reflex 2.0, RTX 20 ve 30 serisinde çalıştırıldı

    Nvidia'nın yalnızca RTX 50 serisi için duyurduğu Reflex 2 teknolojisi, mod geliştiricileri tarafından eski ekran kartlarında da çalıştırıldı. Tech Demo, RTX 20 ve 30 serilerinde sorunsuz çalışıyor.

    Nvidia Reflex 2.0, RTX 20 ve 30 serisinde çalıştırıldı Tam Boyutta Gör
    CES 2025 etkinliğinde yalnızca GeForce RTX 50 serisine özel olarak tanıtılan Reflex 2.0, tüm GPU'larda erişilebilir hale gelebilir. "Pure Dark" takma adlı bir mod geliştirici, Reflex 2'nin teknik dosyalarını tersine mühendislikle analiz ederek teknolojiyi RTX 20 ve RTX 30 serisi ekran kartlarında çalıştırmayı başardı.

    Nvidia Reflex 2, RTX 20 ve 30 serisinde çalıştırıldı

    Mod geliştiricinin paylaştığı Reflex 2 Tech Demo, aslında The Finals'a ait DLL dosyaları üzerinden oluşturuldu. “nvngx_ratewarp.dll” adlı bu dosya, Reflex 2’nin temelinde yer alan Frame Warp algoritmasını içeriyor. Geliştirici, bu dosyayı yeniden derleyerek küçük bir demo yazılımı oluşturdu ve Reflex 2'yi eski nesil ekran kartlarında manuel olarak etkinleştirmeyi başardı.

    Nvidia Reflex 2.0, RTX 20 ve 30 serisinde çalıştırıldı Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için Reflex 2, GPU tarafından oluşturulan kareyi en güncel fare veya kamera girdisine göre yeniden düzenleyerek görüntü gecikmesini minimuma indiriyor. Bu sistem, özellikle yüksek FPS değerlerinde etkili çalışıyor. DSO Gaming'in testlerine göre, Reflex 2 Tech Demo 100 FPS üzerindeki oyunlarda kusursuz biçimde çalışırken, 30-60 FPS aralığında bazı görüntü bozulmaları görülebiliyor. Bunun nedeni ise, kareler arası hareket farkının "warp" algoritmasının sınırlarını zorlaması.

    Her ne kadar Nvidia Reflex 2 resmi olarak yalnızca RTX 50 serisinde desteklense de, Tech Demo'nun RTX 20 ve 30 serisinde sorunsuz biçimde çalışması dikkat çekici. DSO Gaming, yazılımın RTX 40 serisinde de doğal olarak çalıştığını doğruladı. Bu durum, Reflex 2'nin aslında geniş bir GPU yelpazesinde potansiyel olarak aktif edilebileceğini gösteriyor.

    Yine de Nvidia'nın bu özelliği eski ekran kartlarına resmî olarak getirip getirmeyeceği belirsiz. Keza Reflex 2'nin en iyi sonuçları rekabetçi oyunlarda sunduğu biliniyor, ancak şu anda yalnızca birkaç oyunda destekleniyor. Geliştiricilerin teknolojiyi daha geniş ölçekte benimsemesi halinde, Reflex 2'nin düşük gecikme avantajı çok daha fazla oyuncuya ulaşabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Toyota Land Cruiser FJ sahneye çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kentsel dönüşümde bodrum katların durumu sınırsız ultra red'li 30 gb tarife detayları lehim kaç derecede erir otomatik viteste araba geri giderken ses gelmesi bizim göçükçü yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M4 Max
    Apple MacBook Pro M4 Max
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum