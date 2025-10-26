Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia’nın kâbusu gerçek oluyor, Anthropic en büyük Google yonga siparişini verdi

    Claude platformunun geliştiricisi Anthropic tarafından Nvidia ve AMD çözümleri haricindeki en büyük yapay zekâ yonga siparişi verildi. Nvidia’nın hakimiyeti kırılabilir mi?

    Nvidia Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ yonga sektörünü adeta ele geçiren Nvidia’nın geleceği parlak olsa da firmaların uygulama tabanlı entegre sistemlere (ASIC) yönelmesinin potansiyel bir tehdit olabileceği daha önce gündeme gelmişti. Claude platformunun geliştiricisi Anthropic, Google ile dev bir ortaklık imzaladı. 

    Anthropic ve Google iş birliği

    Ortaklığa göre Anthropic, bir milyon Google TPU (Tensor Processing Unit) yongası kullanarak şimdiye kadarki en büyük harici yonga entegrasyonuna imza atacak. Bu iş birliğiyle Anthropic, gelecek yıldan itibaren 1 gigawatt’tan fazla kapasiteye erişim sağlayacak. Anlaşma, hem Google’ın özelleştirilmiş yapay zekâ yongaları için bugüne kadarki en büyük ticari başarıyı temsil ediyor hem de Nvidia ve AMD dışındaki en büyük hesaplama gücü yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor.

    Anthropic halihazırda 2023 yılından bu yana Google Cloud hizmetlerini kullanıyordu. Şirketin, mevcut altyapısını genişletirken aynı platformda kalmayı tercih etmesi bu açıdan mantıklı bir hamle olarak görülüyor. 

    Ancak işin dikkat çekici kısmı, Anthropic ile NVIDIA arasındaki uzun süredir devam eden gerilimli ilişki. Anthropic daha önce NVIDIA kurucusu Jensen Huang’ı özellikle yongaların Çin’e kaçırılması iddiaları üzerinden eleştirmişti. Huang ise Anthropic’i, Claude gibi kapalı kaynaklı modelleri nedeniyle eleştirmişti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    K
    koçari 16 saat önce

    ...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ehliyet 1 yıl dolmadan araç kiralama bir daire kaç ton yük taşır ruhsat fotoğrafı göndermek tehlikeli mı aynı plakaya 2 hgs olurmu seyyar pilav satmak için gerekli belgeler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16
    Apple iPhone 16
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer X5T-5050
    Game Garaj Slayer X5T-5050
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum