Nvidia’nın kâbusu gerçek oluyor, Anthropic en büyük Google yonga siparişini verdi

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ yonga sektörünü adeta ele geçiren Nvidia’nın geleceği parlak olsa da firmaların uygulama tabanlı entegre sistemlere (ASIC) yönelmesinin potansiyel bir tehdit olabileceği daha önce gündeme gelmişti. Claude platformunun geliştiricisi Anthropic, Google ile dev bir ortaklık imzaladı.

Anthropic ve Google iş birliği

Ortaklığa göre Anthropic, bir milyon Google TPU (Tensor Processing Unit) yongası kullanarak şimdiye kadarki en büyük harici yonga entegrasyonuna imza atacak. Bu iş birliğiyle Anthropic, gelecek yıldan itibaren 1 gigawatt’tan fazla kapasiteye erişim sağlayacak. Anlaşma, hem Google’ın özelleştirilmiş yapay zekâ yongaları için bugüne kadarki en büyük ticari başarıyı temsil ediyor hem de Nvidia ve AMD dışındaki en büyük hesaplama gücü yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Nvidia hakimiyeti devam edecek mi?

Anthropic halihazırda 2023 yılından bu yana Google Cloud hizmetlerini kullanıyordu. Şirketin, mevcut altyapısını genişletirken aynı platformda kalmayı tercih etmesi bu açıdan mantıklı bir hamle olarak görülüyor.

Ancak işin dikkat çekici kısmı, Anthropic ile NVIDIA arasındaki uzun süredir devam eden gerilimli ilişki. Anthropic daha önce NVIDIA kurucusu Jensen Huang’ı özellikle yongaların Çin’e kaçırılması iddiaları üzerinden eleştirmişti. Huang ise Anthropic’i, Claude gibi kapalı kaynaklı modelleri nedeniyle eleştirmişti.

