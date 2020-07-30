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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sapphire maliyet odaklı RX 5700 XT Pulse BE’yi duyurdu

    Maliyet odaklı RX 5700 XT yakında geliyor.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Ekran K...
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD’nin ekran kartı tarafında başarılı iş ortaklarından Sapphire üretim maliyetini düşünerek hazırladığı RX 5700 XT modelini lanse etti.

    Pulse modelinin de maliyet odaklısı: RX 5700 XT Pulse BE

    RX 5700 XT özellikle de fiyatı itibariyle oyuncular tarafından sıkça tercih edilen bir ekran kartı. Driver sorunu da olmasa akılda soru işareti bırakmayacak modeli daha da alınabilir seviyeye çekecek hamle Sapphire’den geldi.

     

    RX 5700 XT Pulse BE orijinal RX 5700 XT Pulse’a kıyasla AMD’nin stok hızlarında çalışan GPU’su ve 3 yerine 2 adet bakır ısı borusuyla gelen pasif soğutucusuyla ayrılıyor.

    Pasif soğutma blokları arasında kıyaslama yaptığımızda VRM ve VRAM soğutmasının Pulse’da ayrı tutulmasına karşın Pulse BE’de GPU bloğunun uzantısı ile ısı dağıtımı sağlanmış.

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    Sapphire maliyet odaklı RX 5700 XT Pulse BE’yi duyurdu
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    Aktif soğutma kısmında ise Sapphire’in fan değişimini kolaylaştırdığı QuickConnect 3 fan sistemi yerine daha maliyet odaklı standart yöntem tercih edilmiş.

     

    Kartın dış görünüşünde de değişim dikkatlerden kaçmıyor. Hemen hemen aynı tasarıma sahip ön yüz ve arka plakada siyah-gri renk hakimiyeti öne çıkmış. Ayrıca RX 5700 XT Pulse BE'nin RX 5700 XT Pulse ile aynı ebatlarda olduğunu da aktaralım.

    Sapphire maliyet odaklı RX 5700 XT Pulse BE’yi duyurdu
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    Fan’ın çalışma aralığı ya da pasif soğutucu bloğun ağırlığına dair detaylı bilgi sunulmadığı için soğutucu bloğun kapasitesinde düşüş kesin de olsa tam olarak bir yargıya varmak güç. Son olarak kart 399 dolarlık fiyat etiketiyle önümüzdeki eylül ayında satışa sunulacak.

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 7 4700G testleri: Ekran kartsız 1080p50 deneyimi"

    Fiyat avantajı bulunmayan kartın çeşitli e-perakende kanalları üzerinden daha uygun fiyattan edinilebilmesi beklenirken eğer fiyat düşerse tercih edilebilecek bir model olduğunu söyleyebiliriz.



    https://www.techpowerup.com/270481/sapphire-intros-radeon-rx-5700-xt-pulse-be-cost-effective-trim-feature-set Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    REDSTONE (REDSTONE ) 2 gün en beğenilen
    Zaten doğru düzgün soğutulamayan bir GPU'yu daha da sıcak çalıştırma çabaları, gayet mantıklı...
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    R0llingMan 1 gün
    Pulse kullanıyorum 0 sıkıntı ne ses var ne ısı.
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    REDSTONE (REDSTONE ) 2 gün en beğenilen
    Zaten doğru düzgün soğutulamayan bir GPU'yu daha da sıcak çalıştırma çabaları, gayet mantıklı...
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    bilgennyk (Bilge Han) 1 gün REDSTONE
    Sapphire rx 5700 XT Pulse kullanıyorum çiçek gibi.
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    i Am Not Dead (Volkan Bozbulut) 2 gün
    keşke direk pcb yi verselermiş zaten soğumayan bı kart rx5700xt
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    L.J (Vahit Ç.) 2 gün i Am Not Dead
    Satsalar sadece PCB'yi ucuza en iyisi aslinda. Su sogutma takacaklara custom loop yapacaklara vs ideal.
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    No Way Out (Mert A.) 2 gün (düzenlendi)
    5700 XT Pulse bile yüksek derecede çalışırken bu model maliyeti kısma amaçlı 5700 Pulse / 5600 XT Pulse(202FA) ile aynı heatsink kullanılmış, yüksek sıcaklıkda yüksek sesde çalışacaktır.



    Üretimi bitmiş 5600 XT Pulse 202SA kullananlar ne kadar şanslı olduğunu bu modelden daha iyi kavrayabilir.
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    trulli (Ediz S. Kanbir) 1 gün No Way Out
    Ben o şanslı kişilerdenim ve çok memnunum. Ne ses ne ısınma var. Bu konularda rezalet olan Rx580 Armor dan sonra resmen dünya varmış dedirtiyor.
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    Portraitclub 2 gün
    Bence gereksiz bir model. Fiyatta yüksek
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