Sapphire maliyet odaklı RX 5700 XT Pulse BE’yi duyurdu

Tam Boyutta Gör

AMD’nin ekran kartı tarafında başarılı iş ortaklarından Sapphire üretim maliyetini düşünerek hazırladığı RX 5700 XT modelini lanse etti.

Pulse modelinin de maliyet odaklısı: RX 5700 XT Pulse BE

RX 5700 XT özellikle de fiyatı itibariyle oyuncular tarafından sıkça tercih edilen bir ekran kartı. Driver sorunu da olmasa akılda soru işareti bırakmayacak modeli daha da alınabilir seviyeye çekecek hamle Sapphire’den geldi.

RX 5700 XT Pulse BE orijinal RX 5700 XT Pulse’a kıyasla AMD’nin stok hızlarında çalışan GPU’su ve 3 yerine 2 adet bakır ısı borusuyla gelen pasif soğutucusuyla ayrılıyor.

Pasif soğutma blokları arasında kıyaslama yaptığımızda VRM ve VRAM soğutmasının Pulse’da ayrı tutulmasına karşın Pulse BE’de GPU bloğunun uzantısı ile ısı dağıtımı sağlanmış.

İlginizi Çekebilir

AMD CDNA mimarili MI100 Nvidia’nın V100 kartını 2’ye katlıyor

Tam Boyutta Gör

Aktif soğutma kısmında ise Sapphire’in fan değişimini kolaylaştırdığı QuickConnect 3 fan sistemi yerine daha maliyet odaklı standart yöntem tercih edilmiş.

Kartın dış görünüşünde de değişim dikkatlerden kaçmıyor. Hemen hemen aynı tasarıma sahip ön yüz ve arka plakada siyah-gri renk hakimiyeti öne çıkmış. Ayrıca RX 5700 XT Pulse BE'nin RX 5700 XT Pulse ile aynı ebatlarda olduğunu da aktaralım.

Tam Boyutta Gör

Fan’ın çalışma aralığı ya da pasif soğutucu bloğun ağırlığına dair detaylı bilgi sunulmadığı için soğutucu bloğun kapasitesinde düşüş kesin de olsa tam olarak bir yargıya varmak güç. Son olarak kart 399 dolarlık fiyat etiketiyle önümüzdeki eylül ayında satışa sunulacak.

Ayrıca Bkz. "Ryzen 7 4700G testleri: Ekran kartsız 1080p50 deneyimi"

Fiyat avantajı bulunmayan kartın çeşitli e-perakende kanalları üzerinden daha uygun fiyattan edinilebilmesi beklenirken eğer fiyat düşerse tercih edilebilecek bir model olduğunu söyleyebiliriz.

https://www.techpowerup.com/270481/sapphire-intros-radeon-rx-5700-xt-pulse-be-cost-effective-trim-feature-set

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.