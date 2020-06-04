Denizaltılar, "soğuk sprey" yöntemiyle denizin ortasında dahi tamir edilebilecek

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Avustralya Deniz Kuvvetleri, ülkenin belli başlı bilim kuruluşlarıyla bir araya geldiği bir projede denizaltıların görev sarısında tamirini mümkün kılan bir proje üzerinde çalıştığını duyurdu. “Soğuk sprey” adı verilen teknoloji, denizaltıların zarar görmüş parçalarının deniz ortamında dahi tamirini mümkün kılacak.

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Bir tür eklemeli üretim yöntemi olan soğuk sprey uygulaması, içi metalik parçacıklarla dolu gazın süpersonik hızlarla deniz araçlarının zarar görmüş metal yüzeyleri üzerine püskürtülmesi prensibiyle işliyor. Püskürtüldüğü yüzeyle kaynaşan metalik parçalar, burada sertleşmiş metal halini alıyor. Yöntemde geçen soğuk ibaresi ise kaynaşma işleminin metalin erime derecesinin çok altında gerçekleşmesi nedeniyle kullanılmış.

Zaman ve maliyet açısından çok avantajlı

Normal şartlar altında benzer tamirat faaliyetleri, denizaltı tersaneye çekildikten sonra kaynak işlemi yoluyla yapılırken soğuk sprey yöntemi sayesinde zaman kaybına neden olan tüm bu faaliyetlerin önüne geçme potansiyeli bulunuyor. Günler hatta haftalar alabilecek tamir işlemlerinin denizin ortasında denizaltı personeli tarafından yapılmasının getireceği maliyet ve zaman avantajı, soğuk sprey yöntemini oldukça cazip kılacakmış gibi görünüyor.

İşin teknik ve mühendislik boyutuna bakıldığında ise Soğuk sprey yönteminin kaynak işlemine göre önemli başka bir avantajı daha bulunmakta. Kaynak işleminin özellikle denizaltı gövdesini inşa ederken kullanılan soğuk büküm çeliğe zarar verme ihtimali var. Kaynak yüzünden yüksek ısıya maruz kalan çeliğin özelliğini kaybetmesi ve bu sebeple denizaltının ineceği derinliğe kısıtlama getirilmesi gibi önemli bir dezavantaj her zaman ihtimaller dâhilinde yer alıyor. Ancak soğuk sprey yönteminde metal yüzey ısıtılmadığı için herhangi bir zarar görme durumu ortaya çıkmıyor. Ayrıca denizaltılarda biriken hidrojen gibi gazların kaynak işlemi sırasında alev alarak tehlike yaratma ihtimali soğuk sprey yönteminde bulunmuyor.

Aşağıdaki videoda da izlenebileceği üzere üç boyutlu yazıcı gibi bir cihazla uygulanan işlem, hayata geçirildiği takdirde oldukça etkin bir tamirat yöntemi olacakmış gibi duruyor.

Cold Spray demonstration from ASC Pty Ltd on Vimeo.

https://www.popularmechanics.com/military/navy-ships/a32744310/submarine-cold-spray-printing/

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