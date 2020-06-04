Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Denizaltılar, "soğuk sprey" yöntemiyle denizin ortasında dahi tamir edilebilecek

    Avustralya Deniz Kuvvetleri ile bir araya gelen ülke kurumları, denizaltıların zarar görmüş parçalarını tamir etmekte kullanılacak soğuk sprey isimli bir teknoloji üzerinde çalışıyor.
    40 dk.
    200
    53
    1
    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Denizaltılar,
    Tam Boyutta Gör

    Avustralya Deniz Kuvvetleri, ülkenin belli başlı bilim kuruluşlarıyla bir araya geldiği bir projede denizaltıların görev sarısında tamirini mümkün kılan bir proje üzerinde çalıştığını duyurdu. “Soğuk sprey” adı verilen teknoloji, denizaltıların zarar görmüş parçalarının deniz ortamında dahi tamirini mümkün kılacak.

    Ayrıca Bkz. "The Last of Us Part II, PS4 Pro fanlarının çok gürültülü çalışmasına neden oluyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Amazon, 10 milyar dolarlık JEDI ihalesi kapsamında Başkan Trump'ın ifade vermesini istiyor

    Bir tür eklemeli üretim yöntemi olan soğuk sprey uygulaması, içi metalik parçacıklarla dolu gazın süpersonik hızlarla deniz araçlarının zarar görmüş metal yüzeyleri üzerine püskürtülmesi prensibiyle işliyor. Püskürtüldüğü yüzeyle kaynaşan metalik parçalar, burada sertleşmiş metal halini alıyor. Yöntemde geçen soğuk ibaresi ise kaynaşma işleminin metalin erime derecesinin çok altında gerçekleşmesi nedeniyle kullanılmış.

    Zaman ve maliyet açısından çok avantajlı

    Normal şartlar altında benzer tamirat faaliyetleri, denizaltı tersaneye çekildikten sonra kaynak işlemi yoluyla yapılırken soğuk sprey yöntemi sayesinde zaman kaybına neden olan tüm bu faaliyetlerin önüne geçme potansiyeli bulunuyor. Günler hatta haftalar alabilecek tamir işlemlerinin denizin ortasında denizaltı personeli tarafından yapılmasının getireceği maliyet ve zaman avantajı, soğuk sprey yöntemini oldukça cazip kılacakmış gibi görünüyor.

    Denizaltılar,

    İşin teknik ve mühendislik boyutuna bakıldığında ise Soğuk sprey yönteminin kaynak işlemine göre önemli başka bir avantajı daha bulunmakta. Kaynak işleminin özellikle denizaltı gövdesini inşa ederken kullanılan soğuk büküm çeliğe zarar verme ihtimali var. Kaynak yüzünden yüksek ısıya maruz kalan çeliğin özelliğini kaybetmesi ve bu sebeple denizaltının ineceği derinliğe kısıtlama getirilmesi gibi önemli bir dezavantaj her zaman ihtimaller dâhilinde yer alıyor. Ancak soğuk sprey yönteminde metal yüzey ısıtılmadığı için herhangi bir zarar görme durumu ortaya çıkmıyor. Ayrıca denizaltılarda biriken hidrojen gibi gazların kaynak işlemi sırasında alev alarak tehlike yaratma ihtimali soğuk sprey yönteminde bulunmuyor.

    Aşağıdaki videoda da izlenebileceği üzere üç boyutlu yazıcı gibi bir cihazla uygulanan işlem, hayata geçirildiği takdirde oldukça etkin bir tamirat yöntemi olacakmış gibi duruyor.

    Cold Spray demonstration from ASC Pty Ltd on Vimeo.



    https://www.popularmechanics.com/military/navy-ships/a32744310/submarine-cold-spray-printing/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Sega, 60. yıl şerefine klasik Game Gear el konsolunun minyatürünü satışa çıkarıyor
    5 sa.
    Epic Store, durmak bilmiyor! Bu kez A Total War Saga: TROY, çıkış yaptığı gün ücretsiz olacak
    1 gün
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    emirdovencioglu 31 dk. yeni yorumcu
    çok güzel birşey bu o zaman başardılar sonunda demek
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 10 dk. İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında uygulanacak yeni kurallar 40 dk. GÖRÜNTÜLENEN Denizaltılar, "soğuk sprey" yöntemiyle denizin ortasında dahi tamir edilebilecek Sonraki Türkiye’den 40 ülkeye uçuşlar bu ay başlıyor 1 sa. TurkNet'e 13 TL zam geldi 1 sa. Makyajlı Toyota Hilux ortaya çıktı: İşte tasarımı ve özellikleri 2 sa. Samsung Hand Wash akıllı saat uygulaması el yıkamayı unutturmayacak 2 sa. Beyaz renkli Corsair Dominator Platinum RGB bellek satışa çıkıyor 3 sa. S&P 500 listesinde en çok kazanan CEO; Lisa Su oldu 4 sa. Zoom ücretsiz kullanıcılara uçtan uca şifreleme sunmayarak FBI ile ortak çalışacak 4 sa. SpaceX, 60 yeni Starlink uydusunu uzaya fırlattı: İşte müthiş görüntüler 4 sa. Google, gizli modda kullanıcıları izlemekle suçlanıyor 5 sa. Sega, 60. yıl şerefine klasik Game Gear el konsolunun minyatürünü satışa çıkarıyor 17 sa. Note 20 serisinin üçüncü cihazı da onaylandı: Galaxy Note 20 Ultra 17 sa. MIUI 12'nin global beta sürümü yayınlandı 18 sa. Alfa Romeo, 2022 yılında tam elektrikli crossover modelini piyasaya sürecek 18 sa. iPhone SE 2020'i kim neden alır? iPhone SE 2020 inceleme 18 sa. Etiya Dijital Etkileşim Yönetimi kullanıma sunuldu 18 sa. Koronavirüs vaka sayısı 900 altında devam ediyor (3 Haziran) 19 sa. Intel'den tavsiye: Odağımızı benchmarklardan teknolojinin faydalarına kaydırmalıyız 19 sa. iPhone 12 seri üretimi başlıyor 20 sa. Çin uygulamalarını tespit eden uygulamayı Google kaldırdı 20 sa. Makyajlı Kia Picanto, yeni motor ve teknolojileriyle sahnede Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi