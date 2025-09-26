Rusya’dan dünyanın ilk kapalı döngü nükleer yakıt sistemi

Yakıt tekrar tekrar kullanılabilecek
Putin’in ifadesine göre sistem, kullanılmış yakıtın yüzde 95’inin tekrar işlenerek reaktörlerde yeniden kullanılmasına olanak tanıyacak. Bu sayede hem radyoaktif atık birikimi büyük ölçüde ortadan kalkacak hem de uranyum tedarikine bağımlılık neredeyse tamamen sona erecek.
Rusya bugün ABD nükleer reaktörlerinde kullanılan zenginleştirilmiş uranyumun yaklaşık dörtte birini sağlıyor ve yakıt döngüsü hizmetlerinde dünyada lider konumda bulunuyor. Kapalı döngü sistemi için gelişmiş malzemelerin testler Ulyanovsk'taki yeni Uluslararası Araştırma Merkezi'nde yapılacak. Putin, uluslararası bilim insanlarını bu çalışmaya katılmaya davet ederken Rusya'nın "teknolojik sömürgeciliği" reddettiğini vurguladı.Kaynakça https://tass.com/politics/2021377 https://www.world-nuclear-news.org/articles/brest-od-300-reactor-key-equipment-delivered