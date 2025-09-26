Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Rusya’dan dünyanın ilk kapalı döngü nükleer yakıt sistemi

    Rusya, 2030’a kadar dünyanın ilk kapalı döngü nükleer yakıt sistemini devreye alacak. Bu teknolojiyle atık sorunlarının çözülmesi ve uranyum bağımlılığının sona ermesi bekleniyor.

    Rusya’dan dünyanın ilk kapalı döngü nükleer yakıt sistemi Tam Boyutta Gör
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da düzenlenen Küresel Atom Forumu’nda yaptığı açıklamada 2030 yılına kadar dünyanın ilk kapalı yakıt döngüsüne sahip nükleer enerji sisteminin hayata geçirileceğini duyurdu. Putin, bu teknolojinin nükleer atıkların yönetimi ve uranyum arzı gibi sektörde uzun süredir çözülemeyen sorunlara köklü bir yanıt sunduğunu vurguladı.

    Yakıt tekrar tekrar kullanılabilecek

    Putin’in ifadesine göre sistem, kullanılmış yakıtın yüzde 95’inin tekrar işlenerek reaktörlerde yeniden kullanılmasına olanak tanıyacak. Bu sayede hem radyoaktif atık birikimi büyük ölçüde ortadan kalkacak hem de uranyum tedarikine bağımlılık neredeyse tamamen sona erecek.

    Rusya’dan dünyanın ilk kapalı döngü nükleer yakıt sistemi Tam Boyutta Gör
    Bu sistem ilk kez yapımı süren BREST-OD-300 4. nesil hızlı reaktörü ile hayata geçirilecek. Proje, Sibirya’daki Tomsk bölgesinde inşa ediliyor. Tomsk projesinde kurşun soğutmalı ve karışık uranyum-plütonyum nitrür yakıt kullanan bu reaktörün yanı sıra yakıt üretim ve yeniden işleme tesisleri de yer alacak. Böylece ilk kez bir nükleer santral, yakıt üretiminden yeniden kullanımına kadar tüm süreci tek bir sahada kapalı döngüyle yürütecek.

    Rusya bugün ABD nükleer reaktörlerinde kullanılan zenginleştirilmiş uranyumun yaklaşık dörtte birini sağlıyor ve yakıt döngüsü hizmetlerinde dünyada lider konumda bulunuyor. Kapalı döngü sistemi için gelişmiş malzemelerin testler Ulyanovsk'taki yeni Uluslararası Araştırma Merkezi'nde yapılacak. Putin, uluslararası bilim insanlarını bu çalışmaya katılmaya davet ederken Rusya'nın "teknolojik sömürgeciliği" reddettiğini vurguladı.

    Kaynakça https://tass.com/politics/2021377 https://www.world-nuclear-news.org/articles/brest-od-300-reactor-key-equipment-delivered
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vursan 92 a yorumlar turkcell hat sahibi değiştirme wanbo mozart 1 pro biostan güvenli mod açma bulunduğum yerde telefon çekmiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum