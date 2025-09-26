Rusya’dan dünyanın ilk kapalı döngü nükleer yakıt sistemi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da düzenlenen Küresel Atom Forumu’nda yaptığı açıklamada 2030 yılına kadar dünyanın ilk kapalı yakıt döngüsüne sahip nükleer enerji sisteminin hayata geçirileceğini duyurdu. Putin, bu teknolojinin nükleer atıkların yönetimi ve uranyum arzı gibi sektörde uzun süredir çözülemeyen sorunlara köklü bir yanıt sunduğunu vurguladı.

Yakıt tekrar tekrar kullanılabilecek

Putin’in ifadesine göre sistem, kullanılmış yakıtın yüzde 95’inin tekrar işlenerek reaktörlerde yeniden kullanılmasına olanak tanıyacak. Bu sayede hem radyoaktif atık birikimi büyük ölçüde ortadan kalkacak hem de uranyum tedarikine bağımlılık neredeyse tamamen sona erecek.

Tam Boyutta Gör Bu sistem ilk kez yapımı süren BREST-OD-300 4. nesil hızlı reaktörü ile hayata geçirilecek. Proje, Sibirya’daki Tomsk bölgesinde inşa ediliyor. Tomsk projesinde kurşun soğutmalı ve karışık uranyum-plütonyum nitrür yakıt kullanan bu reaktörün yanı sıra yakıt üretim ve yeniden işleme tesisleri de yer alacak. Böylece ilk kez bir nükleer santral, yakıt üretiminden yeniden kullanımına kadar tüm süreci tek bir sahada kapalı döngüyle yürütecek.

Rusya bugün ABD nükleer reaktörlerinde kullanılan zenginleştirilmiş uranyumun yaklaşık dörtte birini sağlıyor ve yakıt döngüsü hizmetlerinde dünyada lider konumda bulunuyor. Kapalı döngü sistemi için gelişmiş malzemelerin testler Ulyanovsk'taki yeni Uluslararası Araştırma Merkezi'nde yapılacak. Putin, uluslararası bilim insanlarını bu çalışmaya katılmaya davet ederken Rusya'nın "teknolojik sömürgeciliği" reddettiğini vurguladı.

