Nükleer enerji 2024’te rekor kırdı ama gelecek belirsiz

Nükleer projelerde yavaşlama bekleniyor
Rapor, yaşlanan nükleer tesisler, yavaş ilerleyen inşaat projeleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının hızla yayılması ve Çin merkezli gelişmelerin, nükleer enerji büyümesini sınırlayacağını ve bölgesel elektrik üretim paylarının düşmesine yol açabileceğini öngörüyor.
Yönelim yenilenebilir ve enerji depolamada
Ayrıca daha ucuz yenilenebilir enerji ve batarya depolama teknolojileri de nükleer enerjinin rekabet gücünü olumsuz etkiliyor. 2024’te yenilenebilir enerjiye yapılan 728 milyar dolarlık yatırım, nükleer enerji yatırımının 21 katı olarak kaydedilirken eklenen kapasite ise nükleer kapasite artışının 100 katından fazla (568 GW'a kıyasla 5,4 GW) oldu. Batarya maliyetleri de geçen yıl yaklaşık yüzde 40 azaldı, oysa nükleer santral maliyetleri yükselmeye devam ediyor.
2024-2025 döneminde 8 reaktör açıldı, 4 reaktör kapandı, toplam küresel kapasite yaklaşık 378 GW oldu. Son 20 yılda, Çin hariç net reaktör sayısı 48 adet düşmüş, kapasite de yaklaşık 27 GW azalmış durumda.
Küçük modüler reaktörler (SMR) ise halen büyük ölçüde hedef niteliğinde. Ancak artan kamu ve özel fonlamaya rağmen, Batı ülkelerinde SMR inşaatı başlamadı. Çin bu alanda istisna teşkil ediyor; iki SMR tasarımı ya işletmede ya da inşa aşamasında.
COP28 iklim zirvesinde 22 ülke ve 120'den fazla şirket, 2050 yılına kadar küresel nükleer enerji kapasitesini üç katına çıkarmayı taahhüt etmişti. ABD de bu hedefi benimseyerek, 2035 yılına kadar 35 GW yeni nükleer kapasite eklemeyi ve 2040 yılına kadar yıllık 15 GW ek kapasiteyle ilerlemeyi planlıyor. Yeni rapor her ne kadar nükleer için olumsuzluk içerse de 2030 ve sonrası için büyüme yaşanması bekleniyor.