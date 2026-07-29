Rusya’nın sesten 9 kat hızlı füzesindeki kritik sorunu Putin doğruladı

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Tam Boyutta Gör Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin en gelişmiş silah sistemlerinden biri olarak gösterilen 3M22 Zircon hipersonik seyir füzesinin isabet hassasiyetinin geliştirilmesi gerektiğini kabul etti. 26 Temmuz'da Rus Donanması personeliyle yaptığı toplantıda konuşan Putin, son dönemdeki muharebe kullanımının füzenin doğruluğunu artırdığını da söyledi. Rusya Başkanı geliştirme çalışmalarının da süreceğini vurguladı.

Ukrayna'da aktif olarak kullanılıyor

Hipersonik hızlarda uçabilen Zircon, yaklaşık Mach 9 seviyesine ulaşabilmesi sayesinde mevcut hava savunma sistemleri için en zor hedeflerden biri olarak değerlendiriliyor. Rusya, bu füzeyi Ukrayna'ya yönelik saldırılarda da aktif olarak kullanıyor.

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Toplantıda Rusya'nın hem saldırı hem de savunma alanında yeni teknolojiler geliştirmeyi sürdürdüğünü ifade eden Putin, Zircon'u ülkenin en önemli ileri teknoloji silahlarından biri olarak tanımladı. Rus lider, dünyada bu tür silahlara sahip ülke sayısının çok az olduğunu ve Rusya'nın mevcut kabiliyetlerini geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

Ukrayna ordusunun paylaştığı verilere göre Rusya, son dönemde Zircon füzelerinin kullanımını belirgin şekilde artırdı. Ukrayna Hava Kuvvetleri ve askeri birliklerin açıklamalarına göre Temmuz ayının ilk 19 gününde toplam 20 Zircon füzesi fırlatıldı.

Tam Boyutta Gör Bu sayı, füzenin tahmini yıllık üretiminin yaklaşık üçte ikisine karşılık geliyor. Karşılaştırma yapıldığında, Rusya'nın Haziran ayı boyunca kullandığı Zircon sayısının 15 olduğu belirtiliyor. Ukrayna askeri istihbaratı ise Temmuz ayı ortasında Rusya envanterinde 120'den fazla Zircon füzesi bulunduğunu tahmin ediyor.

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Ukraynalı askeri uzmanlar, Zircon'un en büyük avantajının hipersonik hızı olduğunu belirtiyor. Füzenin hedefe dakikalar içinde ulaşabilmesi, hava savunma sistemlerinin müdahale süresini ciddi ölçüde kısaltıyor ve önlenmesini zorlaştırıyor. Buna karşın Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin emekli birinci sınıf kaptanlarından ve Strategy XXI Küresel Araştırmalar Merkezi güvenlik programları yöneticisi Pavlo Lakiychuk, sistemin en önemli zayıf noktasının isabet hassasiyeti olduğunu savunuyor. Putin'in son açıklamaları da Rusya'nın bu eksikliğin farkında olduğuna işaret ediyor.

Rus Donanması ve Poseidon projesine vurgu

Putin konuşmasında Rus Donanması'nın ülkenin savunma stratejisindeki rolüne de dikkat çekti. Donanmanın, kara konuşlu kıtalararası balistik füzeler ve stratejik bombardıman uçaklarıyla birlikte Rusya'nın nükleer caydırıcılık üçlüsünün temel unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Nükleer başlıklı kıtalararası balistik füzeler taşıyan nükleer denizaltı filosunun stratejik caydırıcılık açısından kritik önem taşıdığını belirten Putin, bu platformların olası bir saldırıya şiddetle karşılık verebilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti. Putin ayrıca Poseidon insansız su altı aracı projesinin de geliştirme sürecinin son aşamasına geldiğini ve operasyonel hizmete alınmaya yaklaştığını açıkladı.

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