Rusya’nın sesten 9 kat hızlı füzesindeki kritik sorunu Putin doğruladı

Ukrayna'da aktif olarak kullanılıyor
Hipersonik hızlarda uçabilen Zircon, yaklaşık Mach 9 seviyesine ulaşabilmesi sayesinde mevcut hava savunma sistemleri için en zor hedeflerden biri olarak değerlendiriliyor. Rusya, bu füzeyi Ukrayna'ya yönelik saldırılarda da aktif olarak kullanıyor.
Toplantıda Rusya'nın hem saldırı hem de savunma alanında yeni teknolojiler geliştirmeyi sürdürdüğünü ifade eden Putin, Zircon'u ülkenin en önemli ileri teknoloji silahlarından biri olarak tanımladı. Rus lider, dünyada bu tür silahlara sahip ülke sayısının çok az olduğunu ve Rusya'nın mevcut kabiliyetlerini geliştirmeye devam edeceğini söyledi.
Ukrayna ordusunun paylaştığı verilere göre Rusya, son dönemde Zircon füzelerinin kullanımını belirgin şekilde artırdı. Ukrayna Hava Kuvvetleri ve askeri birliklerin açıklamalarına göre Temmuz ayının ilk 19 gününde toplam 20 Zircon füzesi fırlatıldı.
Ukraynalı askeri uzmanlar, Zircon'un en büyük avantajının hipersonik hızı olduğunu belirtiyor. Füzenin hedefe dakikalar içinde ulaşabilmesi, hava savunma sistemlerinin müdahale süresini ciddi ölçüde kısaltıyor ve önlenmesini zorlaştırıyor. Buna karşın Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin emekli birinci sınıf kaptanlarından ve Strategy XXI Küresel Araştırmalar Merkezi güvenlik programları yöneticisi Pavlo Lakiychuk, sistemin en önemli zayıf noktasının isabet hassasiyeti olduğunu savunuyor. Putin'in son açıklamaları da Rusya'nın bu eksikliğin farkında olduğuna işaret ediyor.
Rus Donanması ve Poseidon projesine vurgu
Putin konuşmasında Rus Donanması'nın ülkenin savunma stratejisindeki rolüne de dikkat çekti. Donanmanın, kara konuşlu kıtalararası balistik füzeler ve stratejik bombardıman uçaklarıyla birlikte Rusya'nın nükleer caydırıcılık üçlüsünün temel unsurlarından biri olduğunu söyledi.
Nükleer başlıklı kıtalararası balistik füzeler taşıyan nükleer denizaltı filosunun stratejik caydırıcılık açısından kritik önem taşıdığını belirten Putin, bu platformların olası bir saldırıya şiddetle karşılık verebilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti. Putin ayrıca Poseidon insansız su altı aracı projesinin de geliştirme sürecinin son aşamasına geldiğini ve operasyonel hizmete alınmaya yaklaştığını açıkladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: