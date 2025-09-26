Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji anlaşması imzalandı!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme gerçekleştirdi. Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji alanındaki ortaklık içeren Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile ABD arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanı Sayın Marco Rubio ile birlikte liderlerin huzurunda, Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık. Anlaşma kapsamında yürütülecek çalışmaların önümüzdeki dönemde her iki ülke için de karşılıklı fayda üretmesini diliyorum."

Mutabakat zaptının detayları hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu anlaşma ile ABD’nin sahip olduğu ileri nükleer teknoloji (reaktör tasarımları, güvenlik sistemleri, yakıt döngüsü yönetimi, atık işleme yöntemleri gibi) Türkiye’ye aktarılmasının önü açılıyor. Türk şirketlerinin ABD’li firmalarla ortak projeler yapabilmesi, nükleer santral inşası ve yan sanayi yatırımları için zemin hazırlanıyor.

Mersin’e inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından işletilecek. Türkiye ile ABD arasındaki anlaşma, nükleer enerji alanındaki ortaklıkları çeşitlendirmek için önemli bir adım olacak.

