Rusya, “tsunami” oluşturan nükleer torpido Poseidon’u test etti

Tsunami ile şehirleri yok edecek
Putin, Moskova’daki bir askeri hastanede Rus askerleriyle bir araya geldiği sırada yaptığı açıklamada, bu silahın benzerinin olmadığını ve engellenmesinin mümkün olmadığını söyledi. Uzmanlara göre Poseidon, yaklaşık 10.000 km menzile ve 185 km/s hıza ulaşabiliyor. Putin ayrıca Poseidon’un gücünün Rusya’nın Sarmat kıtalararası balistik füzesinden bile fazla olduğunu iddia etti.
Silahın kökeni, Soğuk Savaş döneminde geliştirilen ve ABD kıyı şehirlerini yaşanmaz hale getirmeyi amaçlayan Sovyet projelerine dayanıyor. Askeri bir düşünce kuruluşu olan ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü, Poseidon'un geliştirilmesinin denizaltından fırlatılan nükleer silahlarla ilgili varsayımları alt üst ettiğini söyledi. Silah kontrol uzmanları ise bu sistemin mevcut nükleer caydırıcılık ilkelerini ihlal ettiğini belirtiyor. Bazı analizlerde torpidonun sıvı metal soğutmalı bir reaktör tarafından çalıştırıldığı tahmin ediliyor.
Hedef 2027 yılı
Putin ise Poseidon ve Burevestnik projelerini, ABD'nin 1972 tarihli Anti-Balistik Füze Anlaşması'ndan çekilmesi ve NATO'nun doğuya genişlemesi karşısında geliştirilmiş stratejik yanıtlar olarak tanımlıyor. Son gelişmeler, Rusya'nın Kuzey Kutbu bölgesinde nükleer silah ve denizaltı yığınağını artırdığı yönündeki haberlerle de örtüşüyor.Kaynakça https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/10/29/russia-nuclear-torpedo-flood-cities-radioactive-tsunami/ https://www.theguardian.com/world/2025/oct/30/ukraine-war-briefing-putin-boasts-of-nuclear-driven-torpedo-that-would-swamp-cities-with-radioactive-tsunami
