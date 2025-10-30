Rusya, “tsunami” oluşturan nükleer torpido Poseidon’u test etti

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Rusya, kıyı şehirlerini yok edebilecek güce sahip nükleer enerjili Poseidon (Kanyon) torpidosunun başarılı bir şekilde test edildiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, denemenin başarıyla sonuçlandığını Burevestnik seyir füzesi testinin ve nükleer caydırıcılık tatbikatlarının hemen ardından açıkladı.

Tsunami ile şehirleri yok edecek

Putin, Moskova’daki bir askeri hastanede Rus askerleriyle bir araya geldiği sırada yaptığı açıklamada, bu silahın benzerinin olmadığını ve engellenmesinin mümkün olmadığını söyledi. Uzmanlara göre Poseidon, yaklaşık 10.000 km menzile ve 185 km/s hıza ulaşabiliyor. Putin ayrıca Poseidon’un gücünün Rusya’nın Sarmat kıtalararası balistik füzesinden bile fazla olduğunu iddia etti.

24 metre uzunluğundaki bu dev torpido, iki megatonluk nükleer savaş başlığı taşıyacak şekilde tasarlandı. Bu da, Hiroşima'ya atılan bombadan 100 kat daha güçlü bir yıkım kapasitesi anlamına geliyor. ABD ve Rus yetkililer, ilk kez 2018'de tanıtılan Poseidon'un, geleneksel nükleer silah anlayışını kökten değiştiren "misilleme sınıfı" bir sistem olduğunu değerlendiriyor. Poseidon, denizaltıdan klasik torpido gibi fırlatılıyor ancak su altında "bekleme dronu" olarak uzun süre devriye gezebiliyor. Uzmanlar, bu sistemin kıyı şehirlerini yaşanmaz hale getirebilecek radyoaktif tsunamiler yaratmak üzere tasarlandığını belirtiyor.

Silahın kökeni, Soğuk Savaş döneminde geliştirilen ve ABD kıyı şehirlerini yaşanmaz hale getirmeyi amaçlayan Sovyet projelerine dayanıyor. Askeri bir düşünce kuruluşu olan ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü, Poseidon'un geliştirilmesinin denizaltından fırlatılan nükleer silahlarla ilgili varsayımları alt üst ettiğini söyledi. Silah kontrol uzmanları ise bu sistemin mevcut nükleer caydırıcılık ilkelerini ihlal ettiğini belirtiyor. Bazı analizlerde torpidonun sıvı metal soğutmalı bir reaktör tarafından çalıştırıldığı tahmin ediliyor.

Hedef 2027 yılı

Her ne kadar Rusya 2027 yılı civarında Poseidon'un tam hizmete girmesini hedeflemiş olsa da, teknik sorunlar ve başarısız denemeler nedeniyle süreçte gecikmeler yaşandı. Kasım 2022'deki ilk deniz testlerinin başarısız olduğu ABD istihbaratı tarafından rapor edilmişti.

Putin ise Poseidon ve Burevestnik projelerini, ABD’nin 1972 tarihli Anti-Balistik Füze Anlaşması’ndan çekilmesi ve NATO’nun doğuya genişlemesi karşısında geliştirilmiş stratejik yanıtlar olarak tanımlıyor. Son gelişmeler, Rusya’nın Kuzey Kutbu bölgesinde nükleer silah ve denizaltı yığınağını artırdığı yönündeki haberlerle de örtüşüyor.

