RX 6000 serisine ait 2 ve 3 fanlı modeller gün yüzüne çıktı

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Donanım dünyası kırmızı ekipten RDNA2 ile iddialı bir çıkış yapmasını bekliyor. AMD duyurduğu lansman tarihinin ardından geçtiğimiz gün ilk görselleri paylaşmıştı.

2 fanlı RX 6000 kartı

JayzTwoCents ise yayınladığı videoda AMD’nin render görselini paylaştığı 3 fanlı RX 6000 modelini görücüye çıkardı. Ayrıca 2 fanlı RX 6000 modelinin de tasarımını yayınlayan Jay’in paylaştığı görseldeki 2 fanlı kartında 3 fanlı ağabeyinde olduğu gibi 2x8-pin güç konnektörü taşıması dikkat çekiyor.

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Ayrıca Bkz. "AMD RX 6000 ekran kartı tasarımını paylaştı"

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AMD RX 6000 ekran kartı tasarımını paylaştı

Modellerin yan taraflarının Nvidia’nın RTX Turing Founders Edition modellerine benzerliği ise şaşırtıcı düzeyde. Ayrıca AMD'nin render görselinde AMD logosu kırmızı renkte iken, belki de aydınlatma tercih edilmişken prototip olduğu düşünülen modelde parlak bir metaryale yer verilmiş.

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Diğer taraftan 3 fanlı RX 6000 kartının Navi 21 GPU’sunu barındıracak RX 6900 olduğu iddia edilirken 2 fanlı modelinse Navi 22 ile gelecek RX 6800/6700 olabileceği üzerinde duruluyor.





https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6000-3-fan-and-2-fan-graphics-card-pictures-leaked-by-jayztwocents

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