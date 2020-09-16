Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RX 6000 serisine ait 2 ve 3 fanlı modeller gün yüzüne çıktı

    AMD’nin dün resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımın ardından RX 6000 serisine ait 2 fanlı bir model daha ortaya çıktı. Ayrıca 3 fanlı modelin görseli de paylaşıldı.
    31 dk.
    257
    71
    2
    Ekran Kartı
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    RX 6000 serisine ait 2 ve 3 fanlı modeller gün yüzüne çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Donanım dünyası kırmızı ekipten RDNA2 ile iddialı bir çıkış yapmasını bekliyor. AMD duyurduğu lansman tarihinin ardından geçtiğimiz gün ilk görselleri paylaşmıştı.

    2 fanlı RX 6000 kartı

    JayzTwoCents ise yayınladığı videoda AMD’nin render görselini paylaştığı 3 fanlı RX 6000 modelini görücüye çıkardı. Ayrıca 2 fanlı RX 6000 modelinin de tasarımını yayınlayan Jay’in paylaştığı görseldeki 2 fanlı kartında 3 fanlı ağabeyinde olduğu gibi 2x8-pin güç konnektörü taşıması dikkat çekiyor.

    RX 6000 serisine ait 2 ve 3 fanlı modeller gün yüzüne çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "AMD RX 6000 ekran kartı tasarımını paylaştı"

    İlginizi Çekebilir Avatar AMD RX 6000 ekran kartı tasarımını paylaştı

     

     

    Modellerin yan taraflarının Nvidia’nın RTX Turing Founders Edition modellerine benzerliği ise şaşırtıcı düzeyde. Ayrıca AMD'nin render görselinde AMD logosu kırmızı renkte iken, belki de aydınlatma tercih edilmişken prototip olduğu düşünülen modelde parlak bir metaryale yer verilmiş.

    Diğer taraftan 3 fanlı RX 6000 kartının Navi 21 GPU’sunu barındıracak RX 6900 olduğu iddia edilirken 2 fanlı modelinse Navi 22 ile gelecek RX 6800/6700 olabileceği üzerinde duruluyor.

     


     



    https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6000-3-fan-and-2-fan-graphics-card-pictures-leaked-by-jayztwocents Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    danteauditore (Kemal Kaya ) 11 dk.
    Yaw amd sen de bir dur düğün gecesindeki baldız gibi kafa karıştırıyorsun
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 16 dk.
    RTX 3000 serisini gördükten sonra RX 6000 serisi o kadar da heyecanlandırmıyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 9 dk. Intel 7680 shader içeren bir kart üzerinde çalışıyor, 8 GB GDDR6 bellekli DG2 sızdı 31 dk. GÖRÜNTÜLENEN RX 6000 serisine ait 2 ve 3 fanlı modeller gün yüzüne çıktı Sonraki Tarihi an: Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün yapıldı 1 sa. Otomotivden elde edilen ÖTV'de rekor artış sürüyor 1 sa. Red Bull ile İstanbul semalarında benzersiz uçuş fırsatı 1 sa. Yeni nesil iPad Air'in yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları [Galeri] 2 sa. Excalibur Arena PUBG Lite Solo Turnuvası başlıyor 2 sa. TCL yeni bir akıllı aile saati piyasaya sürdü 3 sa. Tasarımıyla köklerine ışık tutan yeni Nissan Z Proto tanıtıldı 3 sa. AMD patronu Lisa Su’ya büyük onur 4 sa. Nvidia işlemci pazarına giriyor 6 sa. Microsoft'un su altında çalışan sunucu deneyi başarılı oldu 7 sa. Crysis Remastered'tan 8K 60FPS teknoloji fragmanı 15 sa. Yerli uçan araba CEZERİ ilk kez uçtu! 17 sa. Apple A14 Bionic ilk 5nm sürecinde üretilen yonga oldu 17 sa. iPad Pro’ya zam geldi! 18 sa. Apple Watch SE geldi, Apple Watch 3'ün fiyatı yükseldi 18 sa. iPadOS 14 çıkış tarihi açıklandı! 18 sa. Apple açıkladı: İşte iOS 14 çıkış tarihi 18 sa. iPad Pro görünümlü yeni iPad Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı 18 sa. Sekizinci nesil iPad tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 18 sa. Apple yeni fitness abonelik hizmetini duyurdu: Fitness+ Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Venüs'te yaşam izi bulundu! Tarihi keşif ne anlama geliyor?
    DonanımHaber
    Apple açıkladı: İşte iOS 14 çıkış tarihi
    DonanımHaber
    Amazon Türkiye’den dev hamle: Amazon Prime Türkiye’de!
    DonanımHaber
    Xbox Series X ve Xbox Series S Türkiye fiyatları belli oldu
    DonanımHaber
    💰Dolar=7,48 - Euro=8,88 - Altın=470 | 15 EYLÜL💰
    DH Forum
    TV Tavsiyeleri
    DH Forum
    Warframe'in Dosya Boyutu En Az 15GB Küçülüyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    DreamHack Masters 2020 Kış Turnuvası Duyuruldu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız