Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD RX 6000 ekran kartı tasarımını paylaştı

    RDNA2 mimarili RX 6000 kartları Nvidia’nın RTX 3000 duyurusunun ardından daha bir merakla bekleniyor. Kırmızı ekip ufak ipuçları paylaşarak heyecanımızı canlı tutmayı başarıyor.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    1,2b
    40
    12
    Ekran Kartı
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    AMD RX 6000 ekran kartı tasarımını paylaştı
    Tam Boyutta Gör

    GPU devinin RTX Ampere modellerini tanıtmasının ardından donanım dünyası AMD’nin cevabını bekliyor. AMD beklentilere binaen ufak ipuçları paylaşıyor.

     

     

    Geçtiğimiz günlerde Fortnite haritasına bir sürpriz yumurta yerleştiren AMD bu sefer resmi Radeon RX Twitter hesabı üzerinden RX 6900’e ait olduğu düşünülen bir ekran kartı tasarımını paylaştı. Firma daha fazlasını isteyenler içinse Fortnite Creative Island’da kullanılacak bir kod paylaştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar AMD Fortnite haritasına sürpriz yumurta yerleştirdi

     

    Twitter’da paylaşılan görsel ilk bakışta akıllara Radeon VII’yi getiriyor. 3 fanlı aktif soğutma çözümüne yer verilen modelde 2x8-pin’lik güç konnektörü de görülüyor. Bu konfigürasyon sayesinde karta 375 watt'a kadar güç sağlanması mümkün.

    Yeni nesilde TDP yükseliyor

    Görünüşe göre AMD’nin Nvidia’ya cevabı da yüksek TDP’li olacak. Dahası RTX 3080’in 320 watt TDP ile gelmesiyle birlikte kırmızı ekibin de bu ölçüde bir modelle geleceği tahmin edilmişti. Burada önemli olan nokta ise Nvidia'nın Ampere kartlarıyla çıtayı yükseltmesi sayesinde AMD'nin TDP konusunda daha rahat hareket edebilir hale gelmesi.

    AMD RX 6000 ekran kartı tasarımını paylaştı
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "RTX 2080 Ti ile eşleşen RX 6000 kartı ortaya çıktı"

    Fortnite haritasına geçelim, AMD’nin gizlediği ekran kartı popüler yapımda 3 boyutlu bir şekilde incelenebiliyor. 2 DP, 1 HDMI ve 1 USB Type-C portuna yer verilen modelin anakart üzerinde 2 slot kaplayacağını söylemek mümkün. Son olarak AMD’nin RDNA2 mimarili ekran kartlarının üzerindeki perdeyi 28 Ekim’de kaldıracağını hatırlatalım.



    https://videocardz.com/newz/amd-showcases-radeon-rx-6000-graphics-card-design Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    huseyincarnege (huseyin murteza) 51 dk.
    bukadar kaslı olduğuna göre çok ısınacak demek :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    VYC Majoris 1 sa.
    Bu hangi dil?"Burada önemli olan nokta ise Nvidia’nın çıtayı yükseltmesinin AMD’nin bu başlıkta daha rahat olmasını sağlaması olarak görülüyor."
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    -Sabertooth- (A Y) 1 sa.
    Donanim kadar yazilimin da iyi olmasi lazim. AMD driver konusunda hala cok kotu durumda maalesef.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Timeguard 1 sa. -Sabertooth-
    Turşu psu sevmiyor amd kartlar turşu ram turşu ssd ve kafasına göre yapılmış overclock ile kullandığında sıkıntı yaşarsın her sistem de yaşarsın ama amd ekran kartın varsa bilinçsiz kullanıcıysan ihale sürü psikolojisi ile amd ekran kartına kalır..O yüzden takılma sen bunlar forumda 1500 kişi sorununu çözdü %60 kadarı psu sorunu çıktı %20-30 kadarı ram , ssd, anakart arızası veya yanlış yüklenmiş sürücü veya kafasına göre yapılmış overclock çıktı %5-15 kadarıda kartın kendisi bozuk çıktı yada gerçekten ama windows ama sürücü ama oyun kaynaklı bug ya da benzeri olağan görülebilen sıkıntı çıktı.. Özellikle son dönemlerden bahsediyorum sorun yaşıyorsan turşu psu modeli kullanıyorsan atacaksın çöpe adam gibi psu alacaksın adam gibi ram stabilitesi testi yapacaksın adam gibi farklı ssd ile deneme yapacaksın adam gibi kaliteli hdmi kablo kullacaksın sorunun çözülecek.. Bu AMD içinde böyle Nvidia içinde böyle.. AMD için 1-2 tık fazla göründü RDNA modellerinden bahsediyorum öncesi zaten tamamene yakın uyumluluk sorunu çıkarmayan serilerdi. Hazır kasa alımlarından gelen turşu parçaların etkisi ile de bu daha fazla gibi göründü malesef.Wattman hatasını sürücü sorunu sanan insanlar var hala wattman hatası sürücü sorunu değildir. Yukarıda söylediğim parçalardan herhangi birinde anakart , ram ,ssd , psu vs. sorun olduğunda veya sistem overclock stabil olmadığında veya hatalı kapatma elektrik kesintisi falan olduğunda RECOVER etmek yani kurtarmak için devreye giren koruyucu programdır. Bunu bile bilmeyen insanların laflarına bakarak haraket etmeyin.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Altyazar (yusuf ) 1 sa.
    güzel
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Jon_Kar 1 sa. (düzenlendi)
    3080 ayarinda bir kart gelse yeter



    Ayrica Fortnite gibi oyunlarda reklam yapmasi da guzel ve ilgi cekici
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 dk. iPhone 12 serisi 120 Hz ekrana sahip olmayacak 34 dk. GMC, elektrikli Hummer'ı 20 Ekim'de tanıtacak 1 sa. RTX 3080’in termal videosu yayınlandı 1 sa. Xbox Game Pass'e eylül ayı içinde eklenecek yeni oyunlar açıklandı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN AMD RX 6000 ekran kartı tasarımını paylaştı Sonraki Amazon Prime Gaming'te (Twitch Prime) hangi oyunlar ücretsiz? Avantajları neler? 2 sa. Huawei AppGallery hediye dağıtıyor 3 sa. Samsung kamera yetenekleri ile öne çıkacak bir akıllı telefon serisi hazırlıyor: Galaxy F 3 sa. Yeni Hyundai Tucson tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 3 sa. Yeni Apple Etkinliği | Mesut Çevik ile Canlı 4 sa. F1 Türkiye GP biletleri yüzde 50 indirimli olarak satışa çıktı 4 sa. PS5’e nazar değdi, AMD üretim sıkıntısı yaşıyor 5 sa. Razer hata sonucu 100 bin hesap bilgisini erişime açtı 6 sa. IKEA ve ASUS ROG; oyuncu mobilyaları üretecek 7 sa. Amazon Türkiye’den dev hamle: Amazon Prime Türkiye’de! 16 sa. Xbox Series X ve Xbox Series S Türkiye fiyatları belli oldu 19 sa. Kanat gibi ekrana sahip LG Wing tanıtıldı 19 sa. Çinli elektrikli otomobillere bir yenisi eklendi: ORA Good Cat 20 sa. Vefat sayısında 4 ayın rekoru (14 Eylül) 20 sa. Ping düşüren router'ı bulduk "ASUS RT-AX86U incelemesi" 21 sa. Venüs'te yaşam izi bulundu! Tarihi keşif ne anlama geliyor? 22 sa. AMD’nin yeni Agesa yaması çekirdekler arası gecikmeyi %14 düşürdü 22 sa. Japonya, Mars'a 8K çözünürlükte kameralar gönderecek 23 sa. ÖTV düzenlemesi sonrası ikinci el otomobil fiyatları 10 günde yüzde 10 arttı 23 sa. Samsung özelleştirilmiş çekirdek çalışmalarını rafa kaldırıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Warframe'in Dosya Boyutu En Az 15GB Küçülüyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    DreamHack Masters 2020 Kış Turnuvası Duyuruldu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Venüs'te yaşam izi bulundu! Tarihi keşif ne anlama geliyor?
    DonanımHaber
    Lidar tarayıcılı iPhone 12 Pro'nun metal çerçeveye sahip kasas...
    DonanımHaber
    Amazon Türkiye’den dev hamle: Amazon Prime Türkiye’de!
    DonanımHaber
    Xbox Series X ve Xbox Series S Türkiye fiyatları belli oldu
    DonanımHaber
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    KABLO TV
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız