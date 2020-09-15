AMD RX 6000 ekran kartı tasarımını paylaştı

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GPU devinin RTX Ampere modellerini tanıtmasının ardından donanım dünyası AMD’nin cevabını bekliyor. AMD beklentilere binaen ufak ipuçları paylaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde Fortnite haritasına bir sürpriz yumurta yerleştiren AMD bu sefer resmi Radeon RX Twitter hesabı üzerinden RX 6900’e ait olduğu düşünülen bir ekran kartı tasarımını paylaştı. Firma daha fazlasını isteyenler içinse Fortnite Creative Island’da kullanılacak bir kod paylaştı.

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AMD Fortnite haritasına sürpriz yumurta yerleştirdi

Twitter’da paylaşılan görsel ilk bakışta akıllara Radeon VII’yi getiriyor. 3 fanlı aktif soğutma çözümüne yer verilen modelde 2x8-pin’lik güç konnektörü de görülüyor. Bu konfigürasyon sayesinde karta 375 watt'a kadar güç sağlanması mümkün.

Yeni nesilde TDP yükseliyor

Görünüşe göre AMD’nin Nvidia’ya cevabı da yüksek TDP’li olacak. Dahası RTX 3080’in 320 watt TDP ile gelmesiyle birlikte kırmızı ekibin de bu ölçüde bir modelle geleceği tahmin edilmişti. Burada önemli olan nokta ise Nvidia'nın Ampere kartlarıyla çıtayı yükseltmesi sayesinde AMD'nin TDP konusunda daha rahat hareket edebilir hale gelmesi.

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Ayrıca Bkz. "RTX 2080 Ti ile eşleşen RX 6000 kartı ortaya çıktı"

Fortnite haritasına geçelim, AMD’nin gizlediği ekran kartı popüler yapımda 3 boyutlu bir şekilde incelenebiliyor. 2 DP, 1 HDMI ve 1 USB Type-C portuna yer verilen modelin anakart üzerinde 2 slot kaplayacağını söylemek mümkün. Son olarak AMD’nin RDNA2 mimarili ekran kartlarının üzerindeki perdeyi 28 Ekim’de kaldıracağını hatırlatalım.

https://videocardz.com/newz/amd-showcases-radeon-rx-6000-graphics-card-design

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