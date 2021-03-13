RX 6700 XT’nin Ray Tracing performansı sızdı

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AMD nihayet Nvidia’nın ışın izleme teknolojisine yanıt niteliğinde bir donanım sundu. Bununla birlikte DLSS alternatifi halen bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulacak RX 6700 XT’nin ambargosu halen devam etse bazı kaynaklar erkenden yeni kartın verilerini paylaşmaya başladı.

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Geniş çapta oyunda gerçekleştirilen testlere göre RX 6700 XT 1440p’de RTX 3070 ile denk görünüyor. Buna karşın RDNA2’nin oyuncular tarafından merakla beklenen teknolojisi donanımsal ışın izleme başlığında ise tam olarak beklenen verilememiş.

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Işın izleme açılana kadar iyi

RX 6700 XT’nin RTX kapalı iken %9 farkla üstünlük kurduğu RTX 3060 Ti’ın RTX aktif edildiğinde %10’luk farkla gerisine düştüğü gözlemlenmiş.

Rasterleştirmeye dayalı kıyaslamalarda üstünlüğe rağmen ışın izleme açıldığında yaşanan hayal kırıklığı diğer RX 6000 serisi modellerde olduğu gibi RX 6700 XT için de geçerli olacak.

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Diğer taraftan AMD’nin ışın izlemeye değinmemesi kartların bu alandaki başarısızlığının yanı sıra DLSS alternatifi SuperFidelity FX’in kullanıma sunulmasını beklemesinden kaynaklanıyor olabilir.

Ayrıca Bkz. "RX 5700 XT’ten %20 pahalı RX 6700 XT Ashes of the Singularity’de %33 önde"

Performansın yanı sıra önemli bir diğer başlık olan fiyatlara baktığımızda ise RX 6700 XT RTX 3070’in 20 dolar altına RTX 3060 Ti’ınsa 80 dolar üzerine konumlandırıldı.

https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6700-xt-ray-tracing-performance-has-been-leaked

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