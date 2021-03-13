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    RX 6700 XT’nin Ray Tracing performansı sızdı

    Kırmızı ekibin Nvidia’nın RTX hamlesinden yıllar sonra ilk ışın izleme destekli RDNA2 mimarisini temel alan RX 6700 XT’nin Ray Tracing performansı oyunlarda test edildi.
    13 Mart 2021, 23:06 (Güncellendi, 14 Mart, 08:54)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RX 6700 XT’nin Ray Tracing performansı sızdı
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    AMD nihayet Nvidia’nın ışın izleme teknolojisine yanıt niteliğinde bir donanım sundu. Bununla birlikte DLSS alternatifi halen bekleniyor.

     

    Önümüzdeki günlerde satışa sunulacak RX 6700 XT’nin ambargosu halen devam etse bazı kaynaklar erkenden yeni kartın verilerini paylaşmaya başladı.

     

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    Geniş çapta oyunda gerçekleştirilen testlere göre  RX 6700 XT 1440p’de RTX 3070 ile denk görünüyor. Buna karşın RDNA2’nin oyuncular tarafından merakla beklenen teknolojisi donanımsal ışın izleme başlığında ise tam olarak beklenen verilememiş.

    RX 6700 XT’nin Ray Tracing performansı sızdı
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    Işın izleme açılana kadar iyi

    RX 6700 XT’nin RTX kapalı iken %9 farkla üstünlük kurduğu RTX 3060 Ti’ın RTX aktif edildiğinde %10’luk farkla gerisine düştüğü gözlemlenmiş.

    Rasterleştirmeye dayalı kıyaslamalarda üstünlüğe rağmen ışın izleme açıldığında yaşanan hayal kırıklığı diğer RX 6000 serisi modellerde olduğu gibi RX 6700 XT için de geçerli olacak.

    RX 6700 XT’nin Ray Tracing performansı sızdı
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    Diğer taraftan AMD’nin ışın izlemeye değinmemesi kartların bu alandaki başarısızlığının yanı sıra DLSS alternatifi SuperFidelity FX’in kullanıma sunulmasını beklemesinden kaynaklanıyor olabilir.

    Ayrıca Bkz. "RX 5700 XT’ten %20 pahalı RX 6700 XT Ashes of the Singularity’de %33 önde"

    Performansın yanı sıra önemli bir diğer başlık olan fiyatlara baktığımızda ise RX 6700 XT RTX 3070’in 20 dolar altına RTX 3060 Ti’ınsa 80 dolar üzerine konumlandırıldı.



    https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6700-xt-ray-tracing-performance-has-been-leaked
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    L ltxtg2 (Adnan Zortuk) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sanki ışın izleme performansı AMD'nin başarısızlığından değilde, oyun geliştiricilerin oyunları AMD kartlara optimize etmemesinden kaynaklanıyor. Çünkü bazı oyunlarda ışın izlemede AMD daha önde. Eğer ışın izleme konusunda AMD kartlar zayıf olsaydı her oyunda zayıf olması gerekirdi diye düşünüyorum. Düşününce mantıklı geliyor. Çünkü Nvidia 2 yıldır ışın izlemeyi kullanıyor ve oyunlar hep ona göre optimize edildi. Ama AMD daha yeni kullanmaya başladı. Yeni ışın izleme getiren oyunlarda AMD önde veya çok yakın. Bu performans işi bence oyun yapımcılarının çoğunun Nvidia ile anlaşmalı olmasından kaynaklanıyor.
    Sanki ışın izleme performansı AMD'nin başarısızlığından değilde, oyun geliştiricilerin oyunları AMD kartlara optimize etmemesinden kaynaklanıyor. Çünkü bazı oyu...
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    1 Yanıt Yanıtla +24
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    P Pence1 (Ümit Türkmen) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Hakimutata Insane
    Ya bi yok olmadınız yaa. Babanın firmasıydı nvidia..
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    İ indieGenie 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) heyysanadiyom
    RX 6800 modelini şans eseri uygun fiyata almış biri olarak yanıtlayayım. Şuana dek modern oyunlarda hiç bir sıkıntı yaşamadım. Ancak bazı eski oyunlarda problemler olduğunu dışarıdan duydum. Ancak kart çok serin çalışıyor ve fabrika referans modeli gayet başarılı olmuş.
    RX 6800 modelini şans eseri uygun fiyata almış biri olarak yanıtlayayım. Şuana dek modern oyunlarda hiç bir sıkıntı yaşamadım. Ancak bazı eski oyunlarda problem...
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    Yanıtla +6
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    H huseyincarnege (huseyin murteza) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    nvidia yanlısı editörler
    nvidia 3060 ti 12gb yapsa neyi eksilirdi sanki :S
    rx6700xt iyi kart ama rtx3060 ti pahalı olmaması lazımdı .
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    D DH Misafiri 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amdnin ışın izlemesi Ps 5 ve Xbox series x de güzel işliyor.Kartlarda da güncellemeler ile düzenlenebilir.Unutmayalım bu kartlar ilk donanımsal işın izlemeli amd kartları tabi ki rakibinden baya geride olacak.
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    W Wylowind (Boğaç Kurt) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiyede yaşıyoruz ve kavga ettiğimiz konu amd nvidia 🤦‍♂️
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    N nasty1521 1 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    RX 670 XT’nin RTX kapalı iken %9 farkla üstünlük kurduğu RTX 3060 Ti’ın RTX aktif edildiğinde %10’luk farkla geriye düştüğü gözlemlenmiş.

    3060ti mı geriye düşüyor yoksa 6700XT mi? Esas soru donanımhaber neden editör (gerçek editör yani) ve redaktör çalıştırmıyor?
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    northwood (Metehan GÖKTAŞ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) AREryilmaz
    Düzelttim hocam sağolun.
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    R relling (Furkan Karagöz) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Nvidia 2 senedir RTX ile uğraşıyor ve RTX oyunlar ister istemez Nvidia ortaklığında geliştiriliyor. RTX performansında AMDnin daha iyi olmasını pek olası görmüyorum. Ha RTX destekli oyunların tam anlamıyla istenen düzeyde olması zaten 1-2 nesil sonra olur. O yüzden mevcut kartlardan birini alacak olsam RTX benim için bi + olmazdı.
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    L ltxtg2 (Adnan Zortuk) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sanki ışın izleme performansı AMD'nin başarısızlığından değilde, oyun geliştiricilerin oyunları AMD kartlara optimize etmemesinden kaynaklanıyor. Çünkü bazı oyunlarda ışın izlemede AMD daha önde. Eğer ışın izleme konusunda AMD kartlar zayıf olsaydı her oyunda zayıf olması gerekirdi diye düşünüyorum. Düşününce mantıklı geliyor. Çünkü Nvidia 2 yıldır ışın izlemeyi kullanıyor ve oyunlar hep ona göre optimize edildi. Ama AMD daha yeni kullanmaya başladı. Yeni ışın izleme getiren oyunlarda AMD önde veya çok yakın. Bu performans işi bence oyun yapımcılarının çoğunun Nvidia ile anlaşmalı olmasından kaynaklanıyor.
    Yanıtla +24
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Amd pişmanlıktır nvdia her zaman favorim.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    P Pence1 (Ümit Türkmen) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Hakimutata Insane
    Ya bi yok olmadınız yaa. Babanın firmasıydı nvidia..
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Onca amd kart kullandım, kullandırttım, bir driver problemine denk gelmedim. Neredeyse 20 sene sonunda gittim nvidia alayım dedim, asus 1660ti aldım. Rog gpu tweak yazılımı yüzünden her gün kilitlenir oldu. Ondan kaynaklandığını da 1 ayda ancak çözdüm. Kaldırdım programı. Gpu tweak olmayınca da, gerek olmasa bile yüksek frekans çalışıp, fanları kasıyor, boşuna gürültü yapıyor. Şansıma tüküreyim. 20 sene öncede ge-force 2 mx 400'de mi ne kafayı yemiştim. Ondan önce tnt2-m64. Ne zaman nvidia kullansam bir problem bana denk geliyor.
    Yanıtla +4
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    kızanlar olacaktır


    ama sormadan edemeyeceğim

    ---

    sürücü sorunu var mı?


    yeni sürücüyü kurmak için eskisini ameliyat eder gibi kaldırmak zorunda kalmak , veya ne bilim sürücülerin geç çıkması

    bazen görüyorum forumda , amd kartlarda voltaj düşürmek , kartın frekanslarıyla oynamak zorunda kalmak gibi gibi



    ati radeon , afedersiniz amd , hep böyle kötü izlenim bıraktı
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    N nasty1521 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) heyysanadiyom
    [DHTUBE=https://streamable.com/jmzfix]
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    İ indieGenie 2 gün ( Mesaj Silindi ) heyysanadiyom
    RX 6800 modelini şans eseri uygun fiyata almış biri olarak yanıtlayayım. Şuana dek modern oyunlarda hiç bir sıkıntı yaşamadım. Ancak bazı eski oyunlarda problemler olduğunu dışarıdan duydum. Ancak kart çok serin çalışıyor ve fabrika referans modeli gayet başarılı olmuş.
    Yanıtla +6
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    3390 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    amd rx 6700 xt, amd ray tracing ve
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