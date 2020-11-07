Ryzen 7 5700Ulu dizüstü listelendi

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Kırmızı ekip mobil ve masaüstü segmentinde mimari-adlandırma uyumu adına atladığı 4000 adlandırmasının ardından kullanıcıların tepkisini çekecek yongalar tasarlayacağı ortaya çıkmıştı.

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Zen 2 mimarili Ryzen 5000 APU'su

Amazon İtalya’da listelenen Acer dizüstü de bunun bir örneği. Ryzen 7 5700U işlemcisi ilk bakışta Zen 3 tabanlı gibi görünse de aslında Zen 2 mimarisi üzerinde yükseliyor. 8/16 konfigürasyonundaki model 1.8 GHz’den 4.3 GHz’e yükselirken 8 CU içeren iGPU’yu da yanında getiriyor. GPU için 1.9 GHz’lık frekansın belirlendiğini de ekleyelim.

Dizüstünün 1.79 cm’lik kalınlığa sahip olduğu belirtilirken 15.6’’ ebatındaki ekranın parlaklık ve renk bilgisi paylaşılmamış. Ayrıca Acer Aspire 5 A515-45-R2J2 8 GB DDR4 bellekle ve 512 GB SSD ile desteklenmiş durumda.

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Ayrıca Bkz. "ASUS RX 6800 serisinin dakikalar içerisinde tükenmesini bekliyor"

RJ-45, 2x USB 3.1 Type-A, 1x USB 2.0 Type-A, and 1x USB 3.2 Type-C arayüzlerine yer verilen dizüstü için 779 Euro’luk fiyat biçilirken gönderim için Şubat 2021 tarihi belirlenmiş.

https://videocardz.com/newz/acer-aspire-5-a515-notebook-with-amd-ryzen-7-5700u-lucienne-cpu-spotted

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