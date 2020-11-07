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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ryzen 7 5700Ulu dizüstü listelendi

    AMD’nin Zen 3 mimarisiyle birlikte 5000 adlandırmasına geçmesine karşın mobil kanatta karışık mimariler kullanacağı bilgisinin ardından Zen 2 mimarili ilk dizüstü görüntülendi.
    4 gün
    6,3b
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    7
    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    Ryzen 7 5700Ulu dizüstü listelendi
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    Kırmızı ekip mobil ve masaüstü segmentinde mimari-adlandırma uyumu adına atladığı 4000 adlandırmasının ardından kullanıcıların tepkisini çekecek yongalar tasarlayacağı ortaya çıkmıştı.

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    Zen 2 mimarili Ryzen 5000 APU'su

    Amazon İtalya’da listelenen Acer dizüstü de bunun bir örneği. Ryzen 7 5700U işlemcisi ilk bakışta Zen 3 tabanlı gibi görünse de aslında Zen 2 mimarisi üzerinde yükseliyor. 8/16 konfigürasyonundaki model 1.8 GHz’den 4.3 GHz’e yükselirken 8 CU içeren iGPU’yu da yanında getiriyor. GPU için 1.9 GHz’lık frekansın belirlendiğini de ekleyelim.

    Dizüstünün 1.79 cm’lik kalınlığa sahip olduğu belirtilirken 15.6’’ ebatındaki ekranın parlaklık ve renk bilgisi paylaşılmamış. Ayrıca Acer Aspire 5 A515-45-R2J2 8 GB DDR4 bellekle ve 512 GB SSD ile desteklenmiş durumda.

    Ryzen 7 5700Ulu dizüstü listelendi
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    Ayrıca Bkz. "ASUS RX 6800 serisinin dakikalar içerisinde tükenmesini bekliyor"

    RJ-45, 2x USB 3.1 Type-A, 1x USB 2.0 Type-A, and 1x USB 3.2 Type-C arayüzlerine yer verilen dizüstü için 779 Euro’luk fiyat biçilirken gönderim için Şubat 2021 tarihi belirlenmiş.



    https://videocardz.com/newz/acer-aspire-5-a515-notebook-with-amd-ryzen-7-5700u-lucienne-cpu-spotted Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

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    59 dakika önce
    gun

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    1 saat önce
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    seckinim 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Eeey ULU Dizüstü!
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    northwood (Metehan GÖKTAŞ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    @seckinim @dugers @baybay17

    Allah da sizi güldürsün hocam. Bu sefer işlemcili yerine böyle yazmıştım. Arada yazarım bundan sonra böyle :D
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    interwap (Volkan ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Aynı Intel olayına döndü.
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    baybay17 (g. e.) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Eeeyyy Ulu editör, "Ryzen 7 5700U işlemcili dizüstü bilgisayar listelendi" yazmak o kadar mı zor...
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    dugers (syt dgr) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ulu Kurt Acer
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    1080pHD (Sezer TÜRKMEN) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    4800H notebookum geri kaldı
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Eğer performans olarak her biri bir alt modelden fazlasını veriyorsa kullanıcıların tepkisini çekecek bir durum yok bana göre. Fakat oradaki sayıya takan kullanıcılar için bu serideki çekirdeklerin hepsinin adını Zen3 koyabilirlermiş. Sonuçta zaman geçtikçe üretilen aynı model işlemcilerde bile küçük revizeler oluyor. Çoğu kullanıcı dikkat etmediği için fark etmiyor.
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    seckinim 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Eeey ULU Dizüstü!
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