Ryzen 7 5700Ulu dizüstü listelendi

Kırmızı ekip mobil ve masaüstü segmentinde mimari-adlandırma uyumu adına atladığı 4000 adlandırmasının ardından kullanıcıların tepkisini çekecek yongalar tasarlayacağı ortaya çıkmıştı.İlginizi Çekebilir Ryzen 5000U ailesi sızdı: Zen 2 mimarili APU’lar da var
Zen 2 mimarili Ryzen 5000 APU'su
Amazon İtalya’da listelenen Acer dizüstü de bunun bir örneği. Ryzen 7 5700U işlemcisi ilk bakışta Zen 3 tabanlı gibi görünse de aslında Zen 2 mimarisi üzerinde yükseliyor. 8/16 konfigürasyonundaki model 1.8 GHz’den 4.3 GHz’e yükselirken 8 CU içeren iGPU’yu da yanında getiriyor. GPU için 1.9 GHz’lık frekansın belirlendiğini de ekleyelim.
Dizüstünün 1.79 cm’lik kalınlığa sahip olduğu belirtilirken 15.6’’ ebatındaki ekranın parlaklık ve renk bilgisi paylaşılmamış. Ayrıca Acer Aspire 5 A515-45-R2J2 8 GB DDR4 bellekle ve 512 GB SSD ile desteklenmiş durumda.
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RJ-45, 2x USB 3.1 Type-A, 1x USB 2.0 Type-A, and 1x USB 3.2 Type-C arayüzlerine yer verilen dizüstü için 779 Euro’luk fiyat biçilirken gönderim için Şubat 2021 tarihi belirlenmiş.
https://videocardz.com/newz/acer-aspire-5-a515-notebook-with-amd-ryzen-7-5700u-lucienne-cpu-spotted Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Allah da sizi güldürsün hocam. Bu sefer işlemcili yerine böyle yazmıştım. Arada yazarım bundan sonra böyle :D