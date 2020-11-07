ASUS RX 6800 serisinin dakikalar içerisinde tükenmesini bekliyor

Tam Boyutta Gör

AMD’nin RDNA2 mimarili kartları uzun bir aranın ardından ekran kartı piyasasına özlenen rekabeti geri getirecek. Bununla birlikte rekabeti geri getirmesi için kartların raflarda yeterli sayıda bulunması da gerekiyor.

RX 6000 serisi de kısıtlı stokla geliyor

ASUS’tan bir yetkilinin SweClockers forumlarında paylaştığı gönderisi yeni kartları bekleyenleri telaşlandırdı. Yetkiliye göre RX 6000 serisi satışa sunulduktan sonra dakikalar içerisinde tükenebilir. Bununla birlikte RX 6800 XT’de RX 6800’e kıyasla daha sınırlı bir stok bulunduğu da belirtilmiş.

Ayrıca Bkz. "RX 6800 XT ROG Strix sıcaklık aralığı 95 dereceye uzanıyor"

Son olarak raflarda yerini alacak ilk kartların referans tasarım çözümler olduğunu belirtelim. Özelleşmiş tasarım RX 6800 serisinin bir hafta sonra, 25 Kasım’da anakartla buluşması bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/asus-expects-radeon-rx-6800-series-to-be-sold-out-within-minutes

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.