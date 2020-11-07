ASUS RX 6800 serisinin dakikalar içerisinde tükenmesini bekliyor

AMD’nin RDNA2 mimarili kartları uzun bir aranın ardından ekran kartı piyasasına özlenen rekabeti geri getirecek. Bununla birlikte rekabeti geri getirmesi için kartların raflarda yeterli sayıda bulunması da gerekiyor.
RX 6000 serisi de kısıtlı stokla geliyor
ASUS’tan bir yetkilinin SweClockers forumlarında paylaştığı gönderisi yeni kartları bekleyenleri telaşlandırdı. Yetkiliye göre RX 6000 serisi satışa sunulduktan sonra dakikalar içerisinde tükenebilir. Bununla birlikte RX 6800 XT’de RX 6800’e kıyasla daha sınırlı bir stok bulunduğu da belirtilmiş.
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Son olarak raflarda yerini alacak ilk kartların referans tasarım çözümler olduğunu belirtelim. Özelleşmiş tasarım RX 6800 serisinin bir hafta sonra, 25 Kasım’da anakartla buluşması bekleniyor.
https://videocardz.com/newz/asus-expects-radeon-rx-6800-series-to-be-sold-out-within-minutes Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Sonra önceki nesil gibi saçma sapan hatalarla gelmesin de... Vay vrm açıkta kalmış, Vram pedlerin bir kısmı boşta kalmış, haydaa vida uzun kalmış gibi rezalet v2 olmaz umarım.
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