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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ASUS RX 6800 serisinin dakikalar içerisinde tükenmesini bekliyor

    AMD’nin heyecanlı geçen etkinliğinin ardından kullanıcılar yeni kartları beklemeye başladı. ASUS’tan bir yetkilinin gönderisi stoklar konusunda Nvidia’yı hatırlattı.
    4 gün
    3,3b
    1
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    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    4

    ASUS RX 6800 serisinin dakikalar içerisinde tükenmesini bekliyor
    Tam Boyutta Gör

    AMD’nin RDNA2 mimarili kartları uzun bir aranın ardından ekran kartı piyasasına özlenen rekabeti geri getirecek. Bununla birlikte rekabeti geri getirmesi için kartların raflarda yeterli sayıda bulunması da gerekiyor.

    RX 6000 serisi de kısıtlı stokla geliyor

    ASUS’tan bir yetkilinin SweClockers forumlarında paylaştığı gönderisi yeni kartları bekleyenleri telaşlandırdı. Yetkiliye göre RX 6000 serisi satışa sunulduktan sonra dakikalar içerisinde tükenebilir. Bununla birlikte RX 6800 XT’de RX 6800’e kıyasla daha sınırlı bir stok bulunduğu da belirtilmiş.

    Ayrıca Bkz. "RX 6800 XT ROG Strix sıcaklık aralığı 95 dereceye uzanıyor"

    Son olarak raflarda yerini alacak ilk kartların referans tasarım çözümler olduğunu belirtelim. Özelleşmiş tasarım RX 6800 serisinin bir hafta sonra, 25 Kasım’da anakartla buluşması bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/asus-expects-radeon-rx-6800-series-to-be-sold-out-within-minutes Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    34 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    51 dakika önce
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bakalım bu sefer ne tür sorunlar çıkacak Asus kartlardan. Rx 400 serisindeki siyah ekran sorunları mı yoksa Rx 5000 serisindeki vida sorunları mı... Sapphire ve Xfx'den şaşmayın AMD alırken.
    Bakalım bu sefer ne tür sorunlar çıkacak Asus kartlardan. Rx 400 serisindeki siyah ekran sorunları mı yoksa Rx 5000 serisindeki vida sorunları mı... Sapphire ve...
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    Yanıtla +17
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Goku Gohan (Panzer Division Marduk) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    bu doğruysa yavaş bitsin biraz. 3070 den pahalı olacak. ayrıca RTX desteği olacak mı ? RTX yeni konsollarda var bunda da olması lazım. Minecraft gibi Global illumination RTX destekli oyunlar geldiğinde üzer yoksa.

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    jrbacktoback (PiuConnection Lost) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    bu nasıl bır haber. dakıkalar ıcerısınde tukenmesı beklenıyor ee yani...
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    Psikobat (ozan ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Görsel umarım temsilidir, rtx 3xxx serisi copy paste duruyor.
    Sonra önceki nesil gibi saçma sapan hatalarla gelmesin de... Vay vrm açıkta kalmış, Vram pedlerin bir kısmı boşta kalmış, haydaa vida uzun kalmış gibi rezalet v2 olmaz umarım.
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    Timeguard 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Referans kartların hepsi aynı garanti süresi en uzun servisi en iyi olanı ya da en uygun fiyatlı olanı alın geçin.
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    Skywalkerx 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Gerçekten yönetilen bir ülkede doğsaydık da biz de alabilseydik keşke..Biz de 8000 den satılır artık o da sabit kalmaz artık dolar 10 mu olur 12 mi olur sonumuz kötü...
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    WarSaw (Savaş T.) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    sıktı bunların sınırlı stok kandırmacaları karaborsacılıkları
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    Boş yapma beni dinle 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Frank Azor abimiz stok sorunu olmaz diye iddiaya girmişti. 2.dalga stok algısı başlamış.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Demirci25 4 gün ( Mesaj Silindi ) Boş yapma beni dinle
    Kendi planladıkları ürün adedi kadar üretebilecekleri anlamında konuşmuş olabilir. Rakipler işlemci/ekran kartı üretemeyince genel bir stok sorunu ortaya çıktı. Dolayısıyla AMD de etkilenecek bundan. Tabi bu AMD'nin kabahati değil. Adamlar nerden bilsin Intel ve Nvidia'nın doğru düzgün ürün üretemeyeceğini. Sonuçta üretim için firmalarla birkaç yıl önceden belli adetler üzerinden anlaşılarak planlandıysa ürün miktarı konusunda son dakika değişikliği yapmak kolay olmaz tabi. TSMC 7nm için bir sürü müşteri var.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    Goku Gohan (Panzer Division Marduk) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Cem300
    tomb raiderda yansıma dışında RTX kullanılmıyor. metro exodusda gölgelendirmelerde kullanılıyor ama açık alanlarda tırt. minecraft ve quake 2 de full kullanılıyor. 2021 sonlarına doğru kullanımı yaygınlaşır.

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    Celonfix (Celonfix Cfx) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bakalım bu sefer ne tür sorunlar çıkacak Asus kartlardan. Rx 400 serisindeki siyah ekran sorunları mı yoksa Rx 5000 serisindeki vida sorunları mı... Sapphire ve Xfx'den şaşmayın AMD alırken.
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    3qzotix (bekir yıldız) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Beyler boşuna beklemeyin rtx 3080 alıp geçinn.
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    3273 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    asus rx 6800, asus rx 6800 xt ve
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