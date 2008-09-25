S3 ultra düşük güç tüketimli yeni grafik işlemcilerini duyurdu

Dizüstü bilgisayar ve netbook satışlarının her geçen gün artması ve artış hızı açısından masaüstü bilgisayarları geride bırakması, mobil donanım çözümlerine olan ihtyacı da arttırıyor. Intel sene sonuna kadar 20 milyon Atom işlemcisi satmayı hedeflediğini açıklarken, elde edilen bu başarı firmanın grafik işlemci pazarındaki iddiasını da arttıracak. Zira platform olarak sunulan Atom ile birlikte 945GC yonga setiyle gelen GMA 950 IGP'sinin (entegre grafik işlemci) pazar pozisyonu ve kullanım yaygınlığı da artıyor.

Intel'in yanı sıra Nvidia da mobil pazarın arzulu bir diğer ismi. Bir taraftan önümüzdeki sene kullanıma sunulması beklenen Tegra serisi yongada sistem çözümleriyle MID'leri hedef alan firma öte yandan G84M ve G86M gpu'larında ortaya çıkan üretim hatasının yaralarını sarmakla uğraşıyor. Kullanıma sunduğu GeForce 9800M serisi mobil grafik işlemcileri ile pazarın en hızlı mobil çözümlerine sahip olduğunu iddia eden firmaya yanıt masaüstünde olduğu gibi yine ezeli rakibi AMD-ATi'den gelmiş ve sınırın Kırmızı yakası çift GPU'lu mobil çözümler hazırladığını duyurmuştu.

AMD'nin Puma platformu dahilinde, Mobility Radeon HD 3850 başta olmak üzere yeni mobil grafik çözümlerini kullanıma sunan ATi cephesinde henüz çift grafik işlemcili modellere yönelik somut gelişmeler yaşanmış olmasa da Hybrid Crossfire ve harici GPU kutusunun duyurulması ses getirmeyi başarmıştı. Sektör devi firmalar kendi aralarında mücadele ederken alternatif firmalar da dikkat çekici çözümler ile zaman zaman gündeme gelebiliyor. Chrome 400 serisi ile giriş seviyesi masaüstü ekran kartı pazarında ses getiren S3'ün yeni hedefi mobil yani dizüstü bilgisayarlar.

Bir dönemin efsanevi grafik çözümleri üreticisi S3, yıllar süren sessizliğin ardından geçtiğimiz aylarda Chrome 400 serisi, giriş seviyesi ekran kartlarını kullanıma sunmuştu. Performans olarak aynı segmentte yer alan ATi ve Nvidia çözümlerine kafa tutan ve zaman zaman geride bırakan yeni ekran kartları, DirectX 10.1 ve yüksek tanımlı video hızlandırma özellikleriyle de dikkat çekmişlerdi. Kartlar segment odaklı nitelikleri açısından dikkat çekici olsalar da masaüstünde Nvidia ve ATi'nin güçlü pozisyonu malum. S3 masaüstünden sonra şimdi şansını dizüstünde denemeye hazırlanıyor.

Tam Boyutta Gör

S3 dizüstü bilgisayarlarda kullanılmak üzere hazırladığı Chrome 400 ULP (Ultra Low Power)serisi grafik çözümlerini duyurdu. Firmaya göre yeni çözümler, enerji verimliliği açısından pazarın en başarılı grafik işlemci mimarisine sahip. Özellikle ultra-taşınabilir bilgisayarlar hatta netbook'ları hedef alan yeni gpu'lar sadece 7 watt'lık güç tüketimine sahip. Sadece Windows Vista Aero arayüzünün bile ciddi grafik yükü gerektirebildiğini dile getiren S3, yeni gpu'ların DirectX 10.1 desteği, vido hızlandırma özellikleri ve ultra-düşük güç tüketimleriyle öne çıkacağına inanıyor.

64-bit bellek veri yoluna sahip olan Chrome 400 ULP serisi grafik çözümlerinin üç farklı varyasyonu bulunuyor. Chrome 430 ULP süper ince ve hafif dizüstü bilgisayarları hedef alıyor. Sadece 7 watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olan gpu'nun dizüstü bilgisayarların yanı sıra mini-note PC'leri hedef aldığı da belirtiliyor. Yine DirectX 10.1 ve yüksek tanımlı video (Chromotion HD teknolojisiyle H.264, MPEG-2, MPEG-4, VC-1, WMV-HD, AVS ve AVC desteği) hızlandırma özelliğine sahip olan gpu'nun kulvarındaki en başarılı TDP'ye sahip çözüm olduğu iddia ediliyor. S3'ün ikinci gpu'su ise Chrome 435 ULP.

Chrome 435 ULP gpu'su 430 ULP'nin daha güçlü versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Watt başına düşen performansta çıtayı daha da yukarı çekeceği iddia edilen çözüm de yine 7 watt'lık TDP seviyesine sahip. Rakip modellerden %40'a varan oranda daha hızlı olduğu iddia edilen gpu ile S3'ün mobil çözümlerde dikkat çekici görsel deneyimi pil ömrüne darbe indirmeden düşük tüketimiyle sunmayı hedeflediği bildiriliyor. Serinin en yüksek performanslı modelinin ise Chrome 440 ULP olacağı belirtiliyor

Chrome 440 ULP de yeni serinin karakteristik özelliklerinden biri olarak düşük güç ve yüksek performans sloganıyla hazırlandı. Rakip çözümlerden %60'a varan oran da daha hızlı olduğu iddia edilen gpu, 1080p video desteğinin yanı sıra dual-stream Blu-ray veya Blu-ray Picture-in-Picture (PiP) bilinen gelişmiş video özelliklerini de destekliyor. Hatırlanacağı üzere Nvidia ve ATi'nin güncel grafik çözümlerinde de bu özellik desteklenmekte. DirectX 10.1 desteğine de sahip olan grafik işlemci belirttiğimiz üzere Chrome 400 ULP serisinin en iddialı modeli olacak.

Yeni mobil grafik çözümleriyle oldukça iddialı olan S3 artan satış rakamlarıyla pek çok firmanın hedefinde olan mobil pazardan pay kapmaya çalışacak. Bu noktada VIA önümüzdeki günlerde dikkat çekici hamleler gerçekleştirebilir. Zira Nano işlemci ailesini duyuran, çift çekirdekli Nano modelleri üzerinde çalışmaya da devam eden firma, iştiraki olan S3'ün DirectX 10. ve HD video desteği sunan düşük güç tüketimli Chrome 400 ULP serisi grafik işlemcilerini Nano platformunda kullanarak Intel'in Atom'una karşı ciddi bir alternatif oluşturabilir.