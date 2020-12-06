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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sabrent 16 TB SATA SSD hazırlığında

    SSD pazarında kendisine yer açmayı başaran Sabrent devasa depolama alanıyla öne çıkacak bir SSD geliştiriyor. Yüksek kapasiteli model yakında raflardaki yerini alacak.
    2 hf.
    1,5b
    1
    8
    HDD / SSD
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    Sabrent 16 TB SATA SSD hazırlığında
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    Hızlı bir şekilde pazarda adını duyurmayı başaran Sabrent  fiyat/performans dengesiyle öne çıkan NVMe çözümleri sunuyor.

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    16 TB SSD geliyor

    Geçtiğimiz Mayıs ayında 8 TB kapasiteli NVMe SSD sunan Sabrent çıtayı 16 TB’a yükseltmeye hazırlanıyor. 2.5’’ form faktörüyle gelecek SSD, SATA arayüzünü kullanacak.

    M.2 NVMe sürücüsündeki kullanılabilir fiziksel alan ve mevcut NAND Flash kümesi başına kapasite sınırı nedeniyle böyle bir tercihe gidildiği düşünülen SSD Phison’un E12S kontrolcüsünün denetimindeki Micron imzalı 96 katmanlı QLC birimlerinden oluşacak.

    Ayrıca Bkz. "ADATA’nın giderek yavaşlayan SSD’si: Aynı isim altında tamamen farklı/yavaş kontrolcü ve NAND Flash"

    Sıralı operasyonlarda SATA’nın sınırına takılarak okuma/yazma için sırasıyla 550/530 MB/s seviyesine ulaşan katı hal sürücüsü rastgele işlemler esnasında sırasıyla 95K/90K IOPS sunacak. Son olarak fiyatı paylaşılmayan modelin çıkış tarihi olarak yakında ifadesine yer verilmiş.



    https://www.overclock3d.net/news/storage/sabrent_plans_to_launch_a_huge_16tb_ssd_in_the_near_future/1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Biraz sabrentin geliyoruz diyor
    Yorumu gör »     Mugetsuga
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    Biraz sabrentin geliyoruz diyor
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Piyasaya giren her yeni şirket pazar payını arttırabilmek için fiyatı uygun tutarlar. Sonradan Samsungun yaptığı gibi daha fazla gelir için fiyatları yükseltirler.
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bazı arkadaşlar demişki samsung kendi üretimi diye tamam anladık kendi üretimi ama satışta çok pahalıya mal ediyor. Sabrent ise kendi üretimi olmamasına rağmen fiyat performans ürünleri çıkarıyor. Samsung gibi cimri değil yani.
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Artık böyle sdd ler görmek istiyoruz mekanik hdd devri kapansın artık piyasada böyle ssd ler istiyoruz e tabi fiyatıda uygun olsun bir oyun bile 500gb 600gb alabildiğimiz 500gb ssd bu paralara 2tb 4tb mekanik hdd alsan hız = yükleme süreleri sorun oluyor
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Burada ki avantaj Sabrent dışarıdan tedarik ettiği Micron üretimi yonga kullanırken. Samsung tamamiyle kendi üretimi yapıyor. Zaten Samsung 128 katmanlı nand birimleri var.
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    Mugetsuga 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen editörün seçimi
    Biraz sabrentin geliyoruz diyor
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    SuperVisör (mahir cam) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    rekabet iyidir gerisini Samsung düşünsün
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Piyasaya rekabet getirebilecekse neden olmasın.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bizde Ps5’te 825 GB ssd var diye sevinelim adamlar 16 TB yapıyorlar 😅😂
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