Sabrent 16 TB SATA SSD hazırlığında

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Hızlı bir şekilde pazarda adını duyurmayı başaran Sabrent fiyat/performans dengesiyle öne çıkan NVMe çözümleri sunuyor.

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16 TB SSD geliyor

Geçtiğimiz Mayıs ayında 8 TB kapasiteli NVMe SSD sunan Sabrent çıtayı 16 TB’a yükseltmeye hazırlanıyor. 2.5’’ form faktörüyle gelecek SSD, SATA arayüzünü kullanacak.

M.2 NVMe sürücüsündeki kullanılabilir fiziksel alan ve mevcut NAND Flash kümesi başına kapasite sınırı nedeniyle böyle bir tercihe gidildiği düşünülen SSD Phison’un E12S kontrolcüsünün denetimindeki Micron imzalı 96 katmanlı QLC birimlerinden oluşacak.

Ayrıca Bkz. "ADATA’nın giderek yavaşlayan SSD’si: Aynı isim altında tamamen farklı/yavaş kontrolcü ve NAND Flash"

Sıralı operasyonlarda SATA’nın sınırına takılarak okuma/yazma için sırasıyla 550/530 MB/s seviyesine ulaşan katı hal sürücüsü rastgele işlemler esnasında sırasıyla 95K/90K IOPS sunacak. Son olarak fiyatı paylaşılmayan modelin çıkış tarihi olarak yakında ifadesine yer verilmiş.

https://www.overclock3d.net/news/storage/sabrent_plans_to_launch_a_huge_16tb_ssd_in_the_near_future/1

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