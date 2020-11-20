Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısının gönüllü vatandaşlara uygulanmaya başlanacağını duyurdu

Koronavirüs aşısıyla ilgili çalışmalar tam gaz devam ediyor. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 15 Eylül’de ülkemizde Faz 3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Covid-19 aşısının sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başlayacağı belirtildi.

İlginizi Çekebilir

Tarihi an: Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün yapıldı

Türkiye'de 12 şehirde 25 merkezde devam eden Covid-19 aşı uygulamaları ilk etapta yüksek riskli sağlık çalışanları üzerinde uygulandı. Bugüne kadar 726 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde 1237 doz aşı uygulaması yapıldı. Sağlık çalışanları grubundaki uygulamaların güvenlilik verileri olumlu olarak değerlendirildiği için uygulamalar normal riskli vatandaşlara da açıldı.

Hangi yan etkiler görüldü?

Aşılamanın devam eden aşamalarında her 500 gönüllüde ara değerlendirme raporları hazırlanıyor. 6 Kasım tarihinde 518 kişi ile hazırlanan ara güvenlilik raporuna göre, aşının önemli bir yan etkisinin bulunmadığı tespit edildi. En sık görülen yan etkiler yorgunluk (%7,5),baş ağrısı (%3,5),kas ağrısı (%3),ateş (%3) ve enjeksiyon yerinde ağrı (%2,5) olarak raporlandı. Bağımsız veri izleme komitesi, ara güvenlilik raporunu eldeki verilerle değerlendirmesinde aşının güvenliliği ile ilgili çekinceleri olmadığını bildirdi.

Ayrıca Bkz. "BioNTech ve Pfizer aşısının fiyatı belli oldu!"

Nasıl gönüllü olunur?

Yapılan açıklamada 8-59 yaş arası, daha önce Covid-19 geçirmemiş vatandaşların https://covid19asi.calismasi.info adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabileceği ifade edildi.

Aşı çalışması nasıl yapılıyor?

Aşı çalışmasında, gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı, diğer bölümüne ise plasebo veriliyor. Bu yöntem, bilgisayar programı tarafından rastgele olarak belirleniyor ve hangi gönüllüye ne yapıldığını araştırma ekibi bilmiyor.



Gönüllü vatandaşlar üzerinde yapılacak denemelerde, her 3 kişiden 2’sine gerçek aşı uygulanacak. Bu sayede gerçek aşı ile aşı olmayanlar arasında etki farkı ortaya konulabilecek. Çalışmanın bitiminde, plasebo kolundaki tüm gönüllüler de tekrar merkezlere davet edilecek ve gerçek aşı uygulaması yapılacak.

https://www.haberturk.com/son-dakika-haberi-koronavirus-asisinin-faz-3-calismalari-vatandaslarin-kullanimina-acildi-2875872

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.