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    Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısının gönüllü vatandaşlara uygulanmaya başlanacağını duyurdu

    İlk etapta gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanan ve güvenlilik verileri olumlu değerlendirilen Çin menşeli Covid-19 aşısı gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başlanacak.
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısının gönüllü vatandaşlara uygulanmaya başlanacağını duyurdu

    Koronavirüs aşısıyla ilgili çalışmalar tam gaz devam ediyor. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 15 Eylül’de ülkemizde Faz 3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Covid-19 aşısının sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başlayacağı belirtildi.

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    Türkiye'de 12 şehirde 25 merkezde devam eden Covid-19 aşı uygulamaları ilk etapta yüksek riskli sağlık çalışanları üzerinde uygulandı. Bugüne kadar 726 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde 1237 doz aşı uygulaması yapıldı. Sağlık çalışanları grubundaki uygulamaların güvenlilik verileri olumlu olarak değerlendirildiği için uygulamalar normal riskli vatandaşlara da açıldı.

    Hangi yan etkiler görüldü?

    Aşılamanın devam eden aşamalarında her 500 gönüllüde ara değerlendirme raporları hazırlanıyor. 6 Kasım tarihinde 518 kişi ile hazırlanan ara güvenlilik raporuna göre, aşının önemli bir yan etkisinin bulunmadığı tespit edildi. En sık görülen yan etkiler yorgunluk (%7,5),baş ağrısı (%3,5),kas ağrısı (%3),ateş (%3) ve enjeksiyon yerinde ağrı (%2,5) olarak raporlandı. Bağımsız veri izleme komitesi, ara güvenlilik raporunu eldeki verilerle değerlendirmesinde aşının güvenliliği ile ilgili çekinceleri olmadığını bildirdi.

    Ayrıca Bkz. "BioNTech ve Pfizer aşısının fiyatı belli oldu!"

    Nasıl gönüllü olunur?

    Yapılan açıklamada 8-59 yaş arası, daha önce Covid-19 geçirmemiş vatandaşların https://covid19asi.calismasi.info adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabileceği ifade edildi.

    Aşı çalışması nasıl yapılıyor?

    Aşı çalışmasında, gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı, diğer bölümüne ise plasebo veriliyor. Bu yöntem, bilgisayar programı tarafından rastgele olarak belirleniyor ve hangi gönüllüye ne yapıldığını araştırma ekibi bilmiyor.

    Gönüllü vatandaşlar üzerinde yapılacak denemelerde, her 3 kişiden 2’sine gerçek aşı uygulanacak. Bu sayede gerçek aşı ile aşı olmayanlar arasında etki farkı ortaya konulabilecek. Çalışmanın bitiminde, plasebo kolundaki tüm gönüllüler de tekrar merkezlere davet edilecek ve gerçek aşı uygulaması yapılacak.



    https://www.haberturk.com/son-dakika-haberi-koronavirus-asisinin-faz-3-calismalari-vatandaslarin-kullanimina-acildi-2875872 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yanfo (Yavuz ) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Önce hünkarımız ve şürekasına uygulanmalıdır. Kendisinin sağlığı, tüm ülkeden kıymetlidir.
    O'na bir şey olursa tüm ülke, güneş sistemi ve galaksi çökebilir çünkü.
    Önce hünkarımız ve şürekasına uygulanmalıdır. Kendisinin sağlığı, tüm ülkeden kıymetlidir. O'na bir şey olursa tüm ülke, güneş sistemi ve galaksi çökebilir ç...
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    agtr (guess hiddeninmynick) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    iyi bir şey olsa bize kalmazdı (bkz grip aşısı)
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    metbes (met bes) 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    Site yarım çevrilmiş ingilizce kalan yerler var. Sağlık bakanlığına ait herhangi bir yazı mevcut değil. Ben bu siteye bilgilerimi vermezdim.
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    kangaetemo 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    ben bu sitenin sağlık bakanlığına ait olduğuna inanmıyorum
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    lazer__ 15 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Grip aşısının temin edilmesindeki muazzam başarıyı görünce, ayrıca covid sürecinin çok iyi yönetildiğini görünce, biontech-Pfizer aşısının 2021 stoğunun %80nin şimdiden Avrupa ve Amerika'ya satıldığında sağlık bakanının anca 1 milyon dozunu alabilme ihtimalinden bahsettiğini görünce; şimdi bu aşıya gönüllü olmak bana bir mantıklı geldi bir mantıklı geldi ki sorma heyecandan elim ayağım tutuştu
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    Berlin93 (Orhan ) 23 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yav bu nasıl haber. Önce sağlık çalışanlarına yapılacak, sonra gönüllü vatandaşa? Sağlık çalışanı kobay fare herhalde.
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    Alqu 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    Alman aşısına daha fazla güvenirim neden son çıkan alman aşısı değil de bu ?
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    ERIKCI (Arap Saçı) 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    site hiç bakanlığa aitmiş gibi görünmüyor. emin olmadan önce kişisel bilgileri girmemekte fayda var.
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    MRTFR 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    Plasebo vurma ihtimalleri de var. apılan aşı şu sanırım:

    https://en.wikipedia.org/wiki/CoronaVac
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    agtr (guess hiddeninmynick) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    iyi bir şey olsa bize kalmazdı (bkz grip aşısı)
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    CleanCoders (Fatih ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) agtr
    gönüllü olman yetmiyor. aynı zamanda riskli grup olmak gerekiyor. yani istesen de yaptıramazsın. var sayalım riskli gurupdasın yine yaptıramayabilirsin. çünkü kısıtlı sayıda yapılacak.
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    dogangoxel (Göksel DOGAN) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeni kobay insanlar aranıyor.
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    Yanfo (Yavuz ) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Önce hünkarımız ve şürekasına uygulanmalıdır. Kendisinin sağlığı, tüm ülkeden kıymetlidir.
    O'na bir şey olursa tüm ülke, güneş sistemi ve galaksi çökebilir çünkü.
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    türkiye koronavirüs aşısı, aşı çalışmaları ve
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