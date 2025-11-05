Honda, yeni nesil hibrit modeller için daha hafif bir platform geliştiriyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Tamamen elektrikliye geçişin beklenenden yavaş ilerlediğini düşünen Honda, hibrit teknolojisine ağırlık verme kararı aldı. Japon üretici, 2027’den itibaren kullanılmaya başlanacak yeni bir platform üzerinde çalıştığını açıkladı.

Söz konusu platformun merkezinde orta boy hibrit otomobiller olacak. Ancak bu yapı aynı zamanda benzinli modelleri de destekleyebilecek şekilde tasarlanıyor. En dikkat çekici detaylardan biri ise yeni platformun mevcut mimarilere göre yaklaşık 90 kilogram daha hafif olması.

Japon üretici, yeni platformda parçaların yüzde 60’tan fazlasını farklı modeller arasında ortak kullanmayı planlıyor. Böylece hem maliyetleri düşürmeyi hem de geliştirme süresini kısaltmayı hedefliyor. Ayrıca modüler yapı sayesinde sürüş dengesi ve yol tutuşun da iyileştirileceği belirtiliyor.

Honda mühendisleri, bataryaları aracın arka kısmı yerine merkez bölgeye konumlandırarak ağırlık dengesini optimize ediyor. Bu sayede farklı ağırlıklara sahip araç tiplerinde bile daha tutarlı bir sürüş deneyimi sunulacak.

Tam Boyutta Gör Şirket ayrıca büyük boy hibrit araçlar için geliştirdiği yeni bir hibrit sistemin prototipini de tanıttı. Bu sistemin özellikle D segmenti ve üzeri modellerde 2030 yılına kadar kullanılması planlanıyor. Hedef pazarın ise büyük araçlara olan talebin hâlâ güçlü olduğu Kuzey Amerika olduğu açıklandı.

Tesla neden kendisi otomatik güncelleme yapıyor? 9 sa. önce eklendi

Yeni sistemin benzer benzinli modellere göre yüzde 30’dan fazla yakıt tasarrufu sağlayacağı, aynı zamanda daha güçlü ivmelenme ve artırılmış çekme kapasitesi (örneğin tekne ya da karavan çekimi) sunacağı belirtiliyor.

Honda, geçtiğimiz mayıs ayında yaptığı açıklamada 2027’den itibaren dört yıl içinde 13 yeni nesil hibrit model tanıtacağını duyurmuştu. Şirket, 2030’a kadar 2,2 ila 2,3 milyon hibrit araç satmayı hedefliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Honda, hibrit modeller için daha hafif bir platform geliştiriyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: