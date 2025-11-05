Honda, yeni nesil hibrit modeller için daha hafif bir platform geliştiriyor

Söz konusu platformun merkezinde orta boy hibrit otomobiller olacak. Ancak bu yapı aynı zamanda benzinli modelleri de destekleyebilecek şekilde tasarlanıyor. En dikkat çekici detaylardan biri ise yeni platformun mevcut mimarilere göre yaklaşık 90 kilogram daha hafif olması.
Japon üretici, yeni platformda parçaların yüzde 60’tan fazlasını farklı modeller arasında ortak kullanmayı planlıyor. Böylece hem maliyetleri düşürmeyi hem de geliştirme süresini kısaltmayı hedefliyor. Ayrıca modüler yapı sayesinde sürüş dengesi ve yol tutuşun da iyileştirileceği belirtiliyor.
Honda mühendisleri, bataryaları aracın arka kısmı yerine merkez bölgeye konumlandırarak ağırlık dengesini optimize ediyor. Bu sayede farklı ağırlıklara sahip araç tiplerinde bile daha tutarlı bir sürüş deneyimi sunulacak.
Yeni sistemin benzer benzinli modellere göre yüzde 30’dan fazla yakıt tasarrufu sağlayacağı, aynı zamanda daha güçlü ivmelenme ve artırılmış çekme kapasitesi (örneğin tekne ya da karavan çekimi) sunacağı belirtiliyor.
Honda, geçtiğimiz mayıs ayında yaptığı açıklamada 2027’den itibaren dört yıl içinde 13 yeni nesil hibrit model tanıtacağını duyurmuştu. Şirket, 2030’a kadar 2,2 ila 2,3 milyon hibrit araç satmayı hedefliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: